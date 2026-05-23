Hatalmas razzia: komplett illegális dohánygyárat számolt fel a NAV
Huzamosabb felderítés után a napokban egy nemzetközi dohánymaffia tevékenységét számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Először egy jelentős tétel adás-vétele közben érték tetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna, 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállítóüzemet is.
A nagyszabású akcióban a NAV nyomozói egy nemzetközi dohánycsempész-hálózatot számoltak fel. Az eladók és a vevők éppen egy jogellenes ügyletet bonyolítottak le, amikor rajtuk ütöttek a pénzügyőrök. Hatalmas zsákokba csomagolva 1,5 tonna, magyar adó- és zárjegy nélküli, finomra vágott fogyasztási dohány cserélt volna gazdát, de a vevő telephelye helyett az áru a bűnjelraktárba került.
Hiába vártak az átvevők az illegális árura
Amíg a gyanúsítottak a bíróságon izgultak a letartóztatásuk miatt, addig a NAV bűnügyi szakemberi forrónyomos intézkedéssorozattal beazonosították az elkövetők által működtetett illegális dohánygyárat is, ahol további 3,5 tonna vágott dohányt találtak. Az ott észleltek beigazolták, hogy komplett gyártási munkafolyamat zajlott: ismeretlen forrásból származó alapanyagok feldolgozása, fermentálása, vágása, adagolása és kiskereskedelmi kiszerelése is zajlott. A higiéniai feltételeket teljesen nélkülöző, illegális gyárban 13 500 csomag – feketepiacra szánt – legyártott és becsomagolt, 50 grammos kiszerelésű, finomra vágott fogyasztásidohány-csomagot találtak a pénzügyőrök.
Próbált nagyon ügyes lenni a nemzetközi dohánymaffia
Az elkövetők mindent megtettek, hogy az illegális gyártás rejtve maradjon a kíváncsi szemek és a hatóságok elől.
- Az áramellátást aggregátorokkal oldották meg, hogy a gépek kiugróan magas áramfogyasztása ne tűnjön fel.
- Katonai rádiófrekvenciás jelzavarót használtak, amely a mobilhálózatok mellett a GPS-, wifi- és egyéb vezeték nélküli rendszereket is blokkolja.
A bűnszövetség összetett nemzetközi kapcsolatokra épült. Egy Magyarországon élő, büntetett előéletű horvát állampolgár bízott meg egy másik, szintén Magyarországon élő külföldi állampolgárt a nagy mennyiségű dohánytermék beszerzésével.
Az adózatlan termék konspirált szállítását bosnyák állampolgárok bérelt szlovén kisteherautóval és ugyanilyen felségjelű felvezető autóval végezték, amelynek feladata a szállítójármű biztosítása, a közúti ellenőrzések elkerülése volt.
A szállítmányt Baranya Vármegyében három magyar személygépkocsiba és utánfutóba rakodták át, és innen folytatta volna útját a dohánykaraván, de itt a pénzügyi nyomozók a Bevetési Igazgatóság speciális támogató egységével kiegészülve gyorsan és kíméletlenül csaptak le a szállítókonvojra.
Még némi készpénz is akadt
A NAV nyomozói az alapos felderítés utáni első intézkedéstől (adásvétel tetten érése) számított 48 óra alatt felszámolták az állami költségvetésnek jelentős kárt okozó bűncselekménysorozatot. Az abban részt vevő hat külföldi állampolgárt őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amit a Kaposvári Járásbíróság elrendelt. A bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett miatt elrendelt nyomozásban több mint öt tonna vágott dohányt, valamint a feldolgozáshoz, fermentáláshoz és piaci kiszereléshez használt ipari gépsor mellett 12 millió forint készpénzt is lefoglalt a NAV.
