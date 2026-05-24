Megszólalt Hernádi Zsolt a NIS-tranzakcióról: félreérhetetlen üzenetet kapott Szerbia a MOL-vezértől – már egy másik időpontról beszélnek, most kell nagyon résen lenni

Hernádi Zsolt erről abban a közleményben nyilatkozott, amelyben a vállalat tudatta, hogy hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy június 6-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

Hernádi Zsolt a MOL- NIS-ügyletről: Optimisták vagyunk!

A Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett közleményben idézték Hernádi Zsoltot, aki ismertette: az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytattak a NIS-tranzakció valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felével, és jelentős előrelépést értek el, a rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszába léptek.

„Az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytattunk a NIS-tranzakció valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felével, és jelentős előrelépést értünk el. A rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszába léptünk. Optimisták vagyunk, azonban bizonyos feltételeket még a következő hetekben kell véglegesíteni" – hívta fel a figyelmet Hernádi Zsolt a közleményben. Mint hangsúlyozta, „továbbra is úgy véljük, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a régió, illetve konkrétan Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához.”

A határidők bármilyen további meghosszabbítása nemcsak új engedélyeket igényel a NIS operatív munkájához, hanem meghosszabbítja azt az időszakot is, amely alatt ez a vállalat gyakorlatilag szükségállapotban működik. Az államnak viszont nem tetszik ez a helyzet. Különösen azért, mert képviselői hetek óta azt állítják, hogy nem tudnak megegyezni a MOL-lal a jövőbeni kölcsönös kapcsolatokról. És ezek elsősorban a pancsovai finomító kapacitását érintik, de néhány más feltételt is, amelyeket Szerbia kisebbségi tulajdonosként az érdekei védelmében kíván betartani – teszi hozzá már a szerb Forbes.

A portál szerint az új dátum hozhat végre megállapodást, ellenkező esetben vagy a határidő eltolásának újabb szakasza és egy újabb amortizációs kör következik, vagy a NIS a tavaly év végi helyzetbe kerülhet.