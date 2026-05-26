Repülőjárat-késés: jókora kártérítést is kaphat, ha nem hagyja szó nélkül

A tavalyi évben országosan 332 fogyasztói megkeresés érkezett a kormányhivatalokhoz, amelyek többsége járatkésésekkel, járattörlésekkel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával volt kapcsolatos. Az utasok a legnagyobb arányban a 3 órát meghaladó, illetve jelentős érkezési késések miatt keresték meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NKFH).

NKFH: a hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztói tudatosság is segíthet jogaink érvényesítésében

Az idei vizsgálatok kiterjednek a fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkezett, a légitársaságokkal kapcsolatos fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra annak érdekében, hogy feltárják a fogyasztókat érintő esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, amelyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése.

A hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztói tudatosság is segíthet jogaink érvényesítésében. Így például fontos tudni, hogy egy járat törlése vagy késése esetén szigorú tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak. Ha ennek ellenére mégsem kapjuk meg a nekünk járó étkezést, frissítőket vagy adott esetben másnapra húzódó késés esetén a szállást, ezekről magunk is gondoskodhatunk, de mindenképpen őrizzük meg a nyugtákat, és hazaérkezésünk után kérjük költségeink megtérítését a légitársaságtól.

Ezenfelül

járattörlés és három órát meghaladó késés esetén – főszabály szerint – kártalanításra is jogosultak vagyunk. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró.

Ha bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási, segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban tegyünk bejelentést a vállalkozásnál, majd ezt követően – panaszunk elutasítása esetén – forduljunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltetőtestülethez.