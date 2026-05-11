Kockázatosak lehetnek a hazánkban kapható étrend-kiegészítők
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vizsgálatai egész évben folyamatosak, miközben az NKFH összehangolja a fogyasztóvédelmi és az élelmiszerlánc-felügyeleti szempontokat és a hatósági intézkedéseket is. Az ellenőrzések célja nem csupán a jogsértő termékek kiszűrése, hanem a piaci folyamatok és a piaci szereplők tevékenységével kapcsolatos átláthatóság erősítése is.
NKFH: az idei év hatósági ellenőrzési fókuszában többek között a kannabidiolt tartalmazó, úgynevezett CBD-olajok állnak
Az NKFH tavalyi, étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseinek egyik legaggasztóbb tapasztalata a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők köre volt. Az ellenőrzött minták között több olyan terméket azonosítottak, amelyeket természetes vágyfokozóként hirdettek, valójában azonban csak vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat tartalmaztak. Ezek a gyógyszerhatóanyagok a szív- és érrendszer működésére hatnak, és kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazhatók biztonságosan. Ellenőrizetlen jelenlétük különösen veszélyes, főleg akkor, ha a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy valójában gyógyszert szednek. A hatóság az érintett termékeket azonnal kivonta a forgalomból, elrendelte visszahívásukat a fogyasztóktól, és megtiltotta a további forgalmazásukat, valamint jelentős összegű bírságot is kiszabott.
Szintén aktívan lépett fel az NKFH az egyes influenszerek által reklámozott és forgalmazott, azonnali fogyást ígérő készítményekkel kapcsolatban.
A gyors, látványos fogyást ígérő állítások könnyen hitelesnek tűnhetnek akkor is, ha azok mögött valójában nincs igazolt szakmai vagy klinikai bizonyíték. Az NKFH nemcsak a termékek forgalomból való kivonásáról, a raktárkészlet lefoglalásáról és bírság kiszabásáról intézkedett ezekben a esetekben, hanem a jogsértő online tartalmak eltávolítását is kezdeményezte.
Az idei év hatósági ellenőrzési fókuszában többek között a kannabidiolt tartalmazó, úgynevezett CBD-olajok állnak. A CBD-tartalmú készítmények piaca az elmúlt években jelentősen bővült, elsősorban az online értékesítés és a természetes nyugtató, stresszcsökkentő, valamint sok esetben betegségmegelőző, tünetenyhítő és gyógyhatásokat hangsúlyozó kommunikáció eredményeként. Az előzetes hatósági ellenőrzések azonban azt mutatják, hogy a termékek jelentős része nem felel meg az élelmiszerként vagy étrend-kiegészítőként történő forgalmazás feltételeinek. Több terméket illóolajként, kozmetikumként pozicionálnak, ugyanakkor a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban szereplő felhasználási feltételek az élelmiszercélú felhasználásra utalnak.
A kannabidiolt (CBD) tartalmazó élelmiszerek az uniós szabályozás alapján általában új élelmiszernek minősülnek, ezért kizárólag akkor hozhatók jogszerűen forgalomba, ha rendelkeznek az Európai Unió által jóváhagyott engedéllyel.
A jelenleg kapható termékekre vonatkozó jóváhagyás ugyanakkor nem történt meg.
Ugyancsak kiemelt NKFH-vizsgálati terület a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítők köre, amelynek keresletét jellemzően a szezonális kereslet – például nyári időszak, „alakformálási” kampány – erősíti. Az előzetes ellenőrzési tapasztalatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ebben a szegmensben rendkívül gyakoriak a nem engedélyezett és az egészségre vonatkozó, tudományosan nem igazolt állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló állítások, a hírességek vagy influenszerek arcképével támogatott marketing, egyes esetekben teljes televíziós riport meghamisítása és online felületeken történő terjesztése, valamint olyan terméknevek, amelyek már önmagukban egészségre vonatkozó állítást hordoznak. Ráadásul az egzotikus, jellemzően harmadik országból származó, növényi alapú összetevők sok esetben nem rendelkeznek fogyasztási hagyománnyal az Európai Unió területén, ami rejtett élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára – derült ki az Origo cikkéből.