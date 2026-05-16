EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0%
várostervezés
közlekedés
építőipar

Közel fél évszázad után tűnhet el a térképről a Nyugati téri felüljáró – fotók az építéséről

A Nyugati téri monumentális felüljárót 1981. november 10-én adtak át. Létezését az 1960-as, 1970-es évek közlekedés-fejlesztési elképzeléseinek köszönheti, az akkori tervek szerint Budapestet teleépítették volna közúti felüljárókkal, a belváros minden jelentősebb csomópontja kapott volna egyet. Hamarosan azonban új villamos jöhet, és végleg eltűnhet a Nyugati téri felüljáró.
VG
2026.05.16, 14:44
Frissítve: 2026.05.16, 15:17

Már a közeljövőben elkezdődhetnek a pesti fonódó villamosprojekt II. ütemének előkészítési és tervezési folyamatai. A BKK idén tavasszal jelentette be, hogy elkészültek a Bajcsy-villamos első tervei. A projekt célja, hogy a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével összekapcsolják a pesti villamosvonalakat. A fejlesztés által Angyalföld, Újpest, Újpalota és Rákosrendező térségéből is közvetlen, átszállásmentes kapcsolat jöhetne létre a belváros és Buda felé. A koncepció azonban nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési elemeket is tartalmaz: a javaslat szerint a Nyugati téren megszűnne a felüljáró, helyén pedig zöld közteret alakítanának ki.

A Nyugati téri monumentális felüljárót 1981. november 10-én adtak át / Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

A Nyugati téri felüljáró elbontása az elmúlt években többször is felmerült

Ennek főként az az oka, hogy az eltelt mintegy 45 évben a városhasználat, a városról való gondolkodás alapvetően megváltozott. Tehát nem a szerkezetével van baj, hanem azzal, amit képvisel, az autóközpontú városi közlekedési szemlélettel.

A felüljáró építését még az észak-déli metróberuházáshoz kapcsolódva hagyták jóvá, mert akkoriban az volt az alapelv, hogy az autós felszíni közlekedésnek kell előnyt adni. 

Úgy vélték, hogy a villamos helyett ott a metró, a gyors közlekedést pedig nem szabad lámpákkal akadályozni. A legjobb megoldásnak akkor azt tűnt, hogy a fő irányokat elválasszák egymástól, így a Nagykörút felett a Bajcsy-Zsilinszky út forgalmát egy felüljáróval vezették át a Váci útra. 

Mostanra azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a gépkocsik akadálytalan haladását szolgáló alul- és felüljárók, valamint a belvárosi autópályák zajos és szennyezett levegőjű, egészségtelen városokat eredményeztek.

Az alábbi képen az egykori nevén Marx tér látható 1976-ban, még a felüljáró nélkül:

image

A Nyugati téri – vagy akkori nevén Marx téri – kétszer egysávos, 420 méter hosszú felüljárót még 1980-ban kezdték építeni, és 1981 novemberében adták át a forgalomnak. A felüljáró kialakítását összekapcsolták a Nyugati pályaudvar környezetének teljes megújításával, azaz az észak-déli metróvonal és a hatalmas aluljárórendszer építésével, annak mintegy utolsó fázisaként épült meg a felüljáró.

Az aluljáró kivitelezése 1978-ban, amely megelőzte a felüljáró építését:

image

Az egykor itt járó villamosokkal nem kellett törődni, hiszen a teret észak-déli irányban keresztező villamosvonalat a metróvonal átadása után felszedték – írta cikkében a Pestbuda.

Az építés kapcsán közismert a történet, miszerint az előírt technológiát – a városvezetés sürgetésére – nem tartották be a feszített elemek ragasztásánál, ezért a két oldalról épülő felüljáró közepén volt némi szinteltérés, de ez valójában a híd szerkezetét nem befolyásolta –  derült ki az Origo cikkéből.

Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr
A hídon az elmúlt 45 évben hatalmas forgalom zajlott, 2015-ben felújították, majd 2017-ben elbontották a gyalogosfelüljárót, ami a tér déli oldalán álló üzletközponthoz, míg a Nagykörút másik oldalán egy fura alakú lépcsővel a buszvégállomáshoz kapcsolódott, és gyakorlatilag használaton kívül állt.

