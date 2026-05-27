Júniusi nyugdíjutalás: kiderült, mikor érkezik a pénz a számlákra

Hamarosan kezdetét veszi a nyár első hónapja, ezzel együtt pedig sok nyugdíjas számára ismét aktuálissá válik a kérdés: mikor érkezik a júniusi nyugdíj? A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint ezúttal nem kell változásra készülni a főszabály szerinti nyugdíjjóváírási naphoz képest.
VG
2026.05.27, 15:30
Frissítve: 2026.05.27, 15:58

A hivatalos ütemezés alapján a 2026. júniusi nyugdíjakat június 12-én, pénteken utalják a bankszámlákra. Ez megfelel a megszokott szabálynak, amely szerint a nyugdíjak folyósítása minden hónap 12. napján történik.

nyugdíj
Júniusban a főszabály szerinti időpontban, 12-én várható a nyugdíjak bankszámlán való jóváírása (illusztráció) / Fotó: NurPhoto via AFP

Idén már két változás volt a nyugdíjkifizetés kapcsán

Az idei évben ugyanakkor már több alkalommal is eltért a megszokott menetrendtől a kifizetés időpontja – írja az Origo. Februárban például a havi nyugdíj ugyan időben érkezett, azonban a 13. havi juttatás és a 14. havi nyugdíj negyedrészének kifizetése csak egy nappal később történt meg.

Áprilisban szintén módosult az utalás dátuma: mivel a hónap 12. napja vasárnapra esett, az államkincstár már az azt megelőző pénteken, április 10-én teljesítette a jóváírásokat.

Nyugdíjreform előtt állhat Magyarország, miközben Brüsszelben is kulcskérdéssé vált a rendszer átalakítása. A nyugdíjvita tétje nemcsak a nyugdíjasok megélhetése, hanem több milliárd eurónyi uniós forrás sorsa is lehet – a Világgazdaság oldalán megjelent cikkünket itt találja.

A most közzétett információk kizárólag a bankszámlára érkező nyugdíjakra vonatkoznak, azok jóváírására június 12-én, pénteken számíthatnak a jogosultak. A postai úton, készpénzben kézbesített ellátások esetében továbbra is a Magyar Posta által kiadott nyugdíjkifizetési naptár az irányadó.

Bár júniusban tehát marad a megszokott rend, júliusban ismét változás jöhet. Mivel július 12-e vasárnapra esik, a nyugdíjak várhatóan már július 10-én, pénteken megérkeznek az érintettek bankszámláira.

