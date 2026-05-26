Berobbant a nyugdíjvita: brüsszeli pénzek, nyugdíjemelés, korhatárkérdés – minden terítékre kerül
Az egyik lefontosabb gazdaságpolitikai kérdéssé vált az elmúlt napokban a magyar nyugdíjrendszer átalakítása, az ezzel kapcsolatos egyes részletek már a következő hónapokban eldőlhetnek. A nyugdíjvita hátterében egyszerre van jelen a nyugdíjasok megélhetési problémája, a költségvetés mozgásterének szűkülése és az uniós források körüli vita. A HR Portál által ismertetett szakértői vélemény szerint a tervezett nyugdíjintézkedések enyhíthetik a legkisebb ellátásból élők helyzetét, de önmagukban nem oldják meg a rendszer hosszú távú fenntarthatósági gondjait.
A portál Farkas András nyugdíjszakértő elemzésére hivatkozva azt írta: a legsürgősebb lépés a nyugdíjemelési rendszer átalakítása lehet. A javaslat szerint a nyugdíjakat továbbra is az infláció teljes mértékével kellene emelni, de azt fontos lenne kiegészíteni az előző évi nettó reálkereset-növekedés 50 százalékával is. A szakértő szerint ez lassíthatná a nyugdíjasok relatív elszegényedését, vagyis azt a folyamatot, amelyben a nyugdíjak egyre inkább leszakadnak a bérektől.
A nyugdíjvita körébe keveredtek az uniós források
A kérdés azért is sürgető, mert a nyugdíjreform az uniós pénzekről szóló tárgyalások egyik központi elemévé is vált. Az Euronews értesülése szerint Budapest és Brüsszel között a nyugdíj- és adóreform lett az egyik fő vitapont azokban a technikai egyeztetésekben, amelyek célja a Magyarországnak járó, de jelenleg befagyasztott uniós források felszabadítása. A lap szerint összesen 17 milliárd eurónyi uniós pénz sorsa forog kockán, ezen belül Magyarország akár 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrást is elveszíthet, ha nem teljesíti az augusztus 31-i határidőhöz kötött feltételeket.
Az uniós helyreállítási tervben Magyarország olyan vállalásokat tett, amelyek a nyugdíjrendszer fenntarthatóbbá és igazságosabbá tételét célozzák, valamint az adórendszer egyszerűsítését is érintik. Az Euronews szerint a magyar fél elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíjreform mellett, de a gyenge költségvetési helyzet és a szűk határidő miatt kétségesnek tartja, hogy átfogó reformokat végre lehet hajtani augusztus végéig.
A vita egyik legkényesebb pontja a nyugdíjkorhatár kérdése lehet. Farkas András szerint az uniós elvárások teljesítéséhez minimális lépésként szóba jöhetne, hogy a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kössék. A szakértő úgy látja, ez Magyarországon kisebb társadalmi kockázattal bevezethető lenne, mivel a 65 éves magyarok várható további élettartama továbbra is elmarad az uniós átlagtól.
A kormányzati ígéretek között szerepelhet a minimálnyugdíj jelentős emelése is. A HR Portál összefoglalója szerint a minimálnyugdíjat 120 ezer forintra emelnék, a 120 és 140 ezer forint közötti ellátásoknál pedig pluszemelés jöhetne. Emellett differenciált nyugdíjemelési rendszer is kialakulhatna, vagyis a kisebb nyugdíjak nagyobb arányú emelést kaphatnának.
Farkas András ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a fix összeghatárok mechanikus rögzítése újabb problémákat okozhat. Szerinte ezeket a küszöböket legalább az inflációval, de inkább a nettó átlagkeresetek növekedésével együtt kellene módosítani, különben néhány év alatt ismét elértéktelenedhetnek a most nagynak tűnő vállalások.
SZÉP-kártya, szép ígéretek
A nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya-program szintén komoly költségvetési tétel lehet. Az elképzelés szerint a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők évente 200 ezer forintot, a 250 és 500 ezer forint közötti ellátásban részesülők pedig 100 ezer forintot kaphatnának SZÉP-kártyára. Az 500 ezer forint feletti nyugdíjaknál nem járna támogatás. A juttatást élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehetne felhasználni. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban azt mondta, hogy a kisnyugdíjasoknak szánt, évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyás támogatás már idén ősszel elindulhat, és a részletszabályokról még egyeztetnek. Magyar Péter a SZÉP-kártyás támogatásról a következőket mondta:
- már 2026 negyedik negyedévétől megkaphatják az idősek a kampányban ígért támogatást;
- a támogatás összege évi 200 ezer forint lehet;
- a teljes összegre 1,3 millió nyugdíjas lehet jogosult, azok, akiknek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíjuk;
- még egyeztetnek a részletekről, és felmerült, hogy a juttatás ne egy naptári évre járjon, hanem például októbertől októberig;
- az is felmerült, hogy a pénzt nem egy összegben, hanem részletekben adnák oda.
A program becsült költsége azonban jelentős: Farkas András számításai szerint nagyjából 325 milliárd forintba kerülne. A szakértő szerint ugyanekkora összeget akár közvetlen nyugdíjemelésre is lehetne fordítani, ami átlagosan mintegy 5 százalékpontos pluszemelést is lehetővé tehetne. A minimálnyugdíj-emelés és a sávos pluszemelések további nagyjából 205 milliárd forintos többletkiadást jelenthetnek, vagyis az új vállalások összességében több százmilliárd forinttal terhelhetik meg a költségvetést.
Férfiaknak is járhat a Nők40 program?
A Férfiak40 program szintén felmerült a nyugdíjvitában. A jelenlegi Nők40 mintájára kialakított kedvezményes férfinyugdíj lehetősége társadalmi szempontból érthető igényként jelenhet meg, hiszen a férfiak várható élettartama alacsonyabb. A szakértő szerint azonban egy ilyen program hosszabb távon veszélyeztetheti a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. Alternatívaként inkább rugalmas nyugdíjba vonulási rendszert javasolna, amelyben a korábbi nyugdíjba vonulás bizonyos levonással járna.
A nyugdíjreform tehát kettős nyomás alatt áll. Az Euronews szerint a bizottság technikai tárgyalásain több mint húsz szakértő vett részt Budapesten, és a fő kérdés az volt, hogy mi valósítható meg reálisan az augusztus végi határidőig. A tét jelentős: a helyreállítási alapból 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró hitelkomponens kapcsolódik Magyarországhoz. Brüsszeli források szerint Magyarországnak továbbra is számos feltételt kell teljesítenie, köztük 27 úgynevezett szupermérföldkövet és több száz egyedi mérföldkövet.