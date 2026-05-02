Megint kezdődik: Ukrajnából megüzenték a magyaroknak, meddig fog működni a Barátság vezeték – ez a pontos dátuma az orosz olaj leállásának
Ukrajna április 22-re megjavította a Barátság vezetéket, így újraindulhatott az orosz kőolaj tranzitja, aminek köszönhetően Magyarország energiaellátása stabilizálódott, azonban kérdés, hogy ez meddig maradhat így.
Az ukrán vezetésnek egyértelműen érdekében áll Oroszországot minden bevételi forrásától elvágni, valamint az Európai Unió is tervbe vette a teljes importtilalmat 2027-től, ám az energiaválság kirobbanását követően Ursula von der Leyen visszatáncolt a döntéstől.
Magyarország és Szlovákia érdekeit nyilvánvalóan sérti a döntés, Kijev azonban nem retten vissza a nyomásgyakorlástól. Nagyon úgy fest, hogy Brüsszel lehet a mérleg nyelve.
Mikor állhat le ismét az orosz olaj tranzitja?
A napokban Ukrajna egyik legnagyobb portálja, az RBC jelentetett meg hosszabb elemzést a témában. Ebben rögtön felhívták rá a figyelmet, hogy bár a tranzit újraindult a Barátság vezetéken, az orosz olaj szállítása ismét leállhat, méghozzá nem is sokára. Azt közölték, hogy
2027-ben teljes tilalom lép életbe az orosz energiaellátásra az EU-ban.
Ebben az esetben az olaj is leáll, hacsak Magyarország és Szlovákia nem biztosít magának különleges feltételeket. Az RBC jelezte, hogy egyelőre nem tudni, meddig tart az orosz olaj Ukrajnán keresztüli szállítása, de tény, hogy Magyarország és Szlovákia számára határozatlan időre szóló engedményt állítottak ki Brüsszelben.
Csakhogy miután az EU úgy döntött, hogy 2027-től teljesen leállítja az orosz energiaforrások vásárlását, ha ez teljesül, a Magyarországra és Szlovákiára vonatkozó kivételek érvényüket vesztik,
és Ukrajna mindössze nyolc hónapon belül leállíthatja az olajtranzitot.
Megjegyezték, hogy Kijev eddig nem mert ilyen lépést tenni, bár szerintük a társulási megállapodás értelmében háború esetén könnyen leállíthatta volna a Barátság vezetéket.
Ukrajna azonban teljesítette az Ukrtransznafta és a Transznyefty közötti, 2030-ig érvényes szerződést, és állítólag nem akar konfliktusba kerülni az EU-val, amely felmentést adott Magyarország és Szlovákia számára. A lap szerint egyelőre nem világos, hogy ezek az országok törekedni fognak-e az orosz olaj vásárlásának jogának kiterjesztésére.
Robert Fico például már kijelentette, hogy Szlovákia pert fog indítani az orosz gázimport tilalma miatt.
Az orosz energia kitiltása az EU-ból
Az orosz olajra 2022-ben vezetett be embargót az Európai Unió, ám Magyarország, Szlovákia, valamint Csehország mentességet kaptak, amíg nem találnak megbízható és költséghatékony alternatív forrást. Ha Magyarország teljesen leválna az orosz olajról, akkor csupán az Adria vezetékrendszeren keresztül érkezhetne nyersolaj hazánkba, ám ez a jelenlegi feszült geopolitikai helyzet és a rossz gazdasági körülmények kereszttüzében kockázatos lépés lenne.
A másik probléma az Adria kapacitása. Jelenleg is folyik az a tíz hónapos teszt, melynek során eldől, hogy az infrastruktúra milyen hosszút távú teljesítményre képes. Mindezek mellett a horvát olajtársaság, a Janaf megvizsgálja:
- a kikötői kapacitást,
- a kitárolási képességet és gyorsaságot,
- illetve a kőolajkeverési képességeket.
Hiába a sok nyitott kérdés, az ukrán kormány sürgetné az orosz olajtranzit teljes megszüntetését, ám Brüsszel tétovázik. Az Európai Bizottság korábban úgy határozott, hogy 2027-től teljesen megtiltja az orosz olaj importját, ám a globális energiaválság miatt változtatott álláspontján.
Az orosz olaj betiltásáról szóló jogszabálytervezet benyújtását 2026. április 15-re ígérték, a RePowerEU stratégia részeként, melynek keretében az orosz LNG importja 2026 végétől, a vezetéken érkező földgázé pedig 2027 őszétől kerül embargó alá.
Ukrajna természetesen támogatná a gyors és drasztikus intézkedést, azonban úgy tűnik, mind Robert Fico szlovák miniszterelnök, mind a leendő magyar kormányfő, Magyar Péter osztja
Orbán Viktor pragmatikus nézeteit, melynek értelmében az olcsó orosz energia importja előfeltétele a gazdaság megfelelő működésének és az emberek jólétének.
A szlovák miniszterelnök már korábban bejelentette, hogy bírósághoz fordul az orosz gáz importtilalma miatt.
Orbán Viktor vétója mögött nemzeti érdekek álltak
A Barátság vezeték elzárásával az ukrán vezetés némi bevételtől megfosztotta ugyan Oroszországot, ám Szlovákiába és Magyarországra naponta átlagosan 26 ezer tonna kőolaj érkezik, míg 2025-ben az ország teljes olajexportja megközelítőleg napi 625 ezer tonna volt.
A válaszlépések ellenben jobban fájhattak Ukrajnának, mivel Szlovákia leállította a szomszédos országba irányuló áramexportját, ami nagyjából az import 18 százalékát tette ki.
Mindemellett Szlovákia és Magyarország is megszüntette a dízelüzemanyagok exportját, ami az import megközelítőleg 11 százalékáért felelt a NaftoRynok elemzői szerint.
A legfájdalmasabb mégis a 90 milliárd eurós, közös európai uniós hitel folyósításának befagyasztása volt, amelyből Orbán Viktor nem engedett. A magyar miniszterelnök tartotta magát ahhoz az alapvetéshez, hogy ha nincs olaj, nincs pénz, hiszen a biztos forrásból származó olcsó energia közös nemzeti érdek.
Mit tartogat a jövő?
Az orosz olaj sorsa továbbra is kérdéses, ám magyar oldalról egyelőre a politikai fordulat és Magyar Péter ellentmondásos nyilatkozatai ellenére nem mutatkozik hajlandóság a leválásra, és a szlovákokról ez szintén elmondható.
Az ukrán érdek természetesen továbbra is Oroszország gazdasági és politikai elszigetelése, valamint a mihamarabbi európai uniós csatlakozás, amit bizonyos magas rangú politikusok már 2028-ra prognosztizálnak.
A gyors ütemű csatlakozással szemben Orbán Viktor szintén többször kritikát fogalmazott meg, mivel Ukrajna sem gazdaságilag, sem jogilag nem áll készen a folyamatra, továbbá a feszült geopolitikai helyzetet tovább eszkalálhatná az Európai Unió keleti irányú bővítése.
Néhány kérdésre hamarosan válasz érkezhet, mivel Magyar Péter, a parlamenti választáson győztes Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje bejelentette, hogy júniusban a kárpátaljai Beregszászon egyeztetne Volodimir Zelenszkijjel.