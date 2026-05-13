Most van baj: Magyarország megkapta az utolsó figyelmeztetést, bukhatja az évszázad olajüzletét – „Kompromisszumot akarunk, de nem mindenáron”
Egyre feszültebbé válik a Mol és a szerbiai NIS olajvállalat körüli tárgyalássorozat: Belgrád nyíltan jelezte, továbbra sem elégedett a magyar olajcég legutóbbi ajánlatával. A tét jóval nagyobb egy egyszerű felvásárlásnál: ha a Mol nem tud megállapodni a szerb féllel és az orosz Gazprommal, Magyarország bukhatja az évszázad olajüzletét, amivel meghatározó szereplője lehetne a Nyugat-Balkán energiaellátásának. A szerb energiaügyi miniszter már kemény üzenetet küldött Budapestre: kompromisszumot akarnak, de nem bármi áron.
Dubravka Djedovic-Handanovic szerb energiaügyi miniszter szerdán közölte, hogy a Mol késő este küldte el módosított ajánlatát a Naftna Industrija Srbije (NIS) ügyében, Belgrád azonban továbbra sem elégedett a feltételekkel. A tárgyalások a következő napokban is folytatódnak, miközben a háttérben a Mol és a többségi tulajdonos Gazprom között is intenzív egyeztetések zajlanak – derül ki a Bloomberg tudósításából.
Belgrád számára az egyik legfontosabb szempont az, hogy hosszú távon biztosított maradjon a szerb üzemanyag-ellátás és a finomító működése.
A szerb kormány attól tart, hogy egy kedvezőtlen megállapodás kiszolgáltatottabbá teheti az ország energiaellátását egy olyan időszakban, amikor az európai olaj- és gázpiac továbbra is erősen bizonytalan.
A Mol számára ugyanakkor a NIS megszerzése történelmi jelentőségű üzlet lehetne. A magyar vállalat évek óta építi regionális pozícióit, és a szerb finomítóval gyakorlatilag domináns szereplővé válhatna a közép- és délkelet-európai üzemanyagpiacon. A tranzakció stratégiai előnyt adna Magyarországnak a balkáni energiakereskedelemben, különösen azután, hogy az orosz energiahordozók körüli európai viták teljesen átrajzolták a térség ellátási útvonalait.
Az idő közben fogy. Korábbi szerb nyilatkozatok szerint a tárgyalások akár május 16-ig lezárulhatnak, vagyis napokon belül eldőlhet, hogy a Mol meg tudja-e szerezni a régió egyik legfontosabb olajipari eszközét. Ha nem születik megállapodás, az nemcsak a magyar vállalat balkáni terjeszkedését fékezheti meg, hanem újabb bizonytalanságot okozhat a térség energiaellátásában is.
Rejtélyes szerb üzletember kavar be az évszázad olajüzletébe
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az utolsó pillanatban egy eddig szinte ismeretlen szerb üzletember is megjelent a NIS körüli versenyben. Ranko Mimovic azt állítja, hogy a Mol korábbi, egymilliárd eurós (mintegy 400 milliárd forintos) ajánlatának dupláját, kétmilliárd eurót (nagyjából 800 milliárd forintot) kínált az orosz Gazpromnyefty 56,1 százalékos részesedéséért. Az üzletember szerint
- a tranzakció pénzügyi fedezetét több tonna arany biztosítja, miközben azt is állítja, hogy
- pozitív visszajelzést kapott az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától, az OFAC-tól.
Ez azért kulcskérdés, mert az Egyesült Államok tavaly szankciókat vezetett be a NIS ellen az orosz tulajdonosi háttér miatt, és jelenleg május 22-ig kell rendezni a tulajdonosi helyzetet. Mimovic szerint hónapok óta egyeztetnek az amerikai hatóságokkal, és a jóváhagyási folyamat lényegében lezárult.
Az üzletember érdekeltségébe tartozó, tavaly alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Dva nevű vállalat ugyanakkor eddig teljesen ismeretlen szereplő volt az energetikai piacon, ami sok kérdést vet fel a háttérrel és a finanszírozással kapcsolatban. Alexander Vucic szerb elnök először azt állította, hogy nem is tudott az ajánlatról, később azonban Mimovic közölte, hogy utólag tájékoztatta a szerb vezetést a terveiről. Ha az üzletember valóban képes lehet lezárni az ügyletet, az nemcsak a Mol balkáni terjeszkedését hiúsíthatja meg, hanem teljesen átírhatja a régió energiaipari erőviszonyait is.