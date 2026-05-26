Megfúrták Magyarország új olajvezetékét, ez már nem lehet véletlen: máris elakadt az építése – kiderült, ki áll a háttérben

Ismét elakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték megépítésére kiírt pályázat. A műszaki ellenőrzés kiválasztására kiírt tender kapcsán kedden a szerb közbeszerzési portál adatai szerint jogorvoslati kérelmet nyújtottak be. Erre azt követően került sor, hogy a megrendelő, az állami tulajdonú Transnafta bejelentette, hogy sikeresen kiválasztotta azokat a vállalatokat, amelyek megvalósítják a projektet.

A Forbes Srbija értesülései szerint a kifogás ezúttal a műszaki ellenőrzés kiválasztására vonatkozik, azonban amíg a szerbiai jogvédelmi bizottság nem hozza meg a döntését, addig a nyilvánosság nem fogja tudni, hogy ki és pontosan milyen alapon nyújtotta be a panaszt.

A Transnafta nagyjából tíz nappal ezelőtt jelentette be, hogy kiválasztotta mind a kivitelezőket, mind a műszaki ellenőrzést végző cégeket. Az erre vonatkozó szerződés értéke 550,9 millió dinár, vagyis mintegy 1,66 milliárd forint. A megbízást annak a konzorciumnak ítélték oda, amelyet

az újvidéki Project Biro Utiber,

a műszaki vizsgálatokkal és elemzésekkel foglalkozó SGS Beograd,

a prágai SGS Czech Republic,

a pancsovai Petrol Projekt,

valamint a pozsareváci Preventiva 012

alkot.

A közbeszerzési portálon május 12-én tették közzé a szerződés odaítéléséről szóló határozatot. A dokumentum szerint két ajánlat érkezett. A nyertes pályázat mellett a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására ajánlatot tett a Bureau Veritas köré szerveződött konzorcium is. Ez a Franciaországban működő azonos nevű vállalat leányvállalata. Ajánlatuk – a közbeszerzési portál adatai szerint – áfával együtt 667,9 millió dinár (kicsivel több mint 2 milliárd forint) volt.

A Forbes szerint van rá esély, hogy éppen ez a konzorcium emelt kifogást a tenderen versenytársaiknak odaítélt megbízás ellen, a közbeszerzési törvény értelmében ugyanis az ajánlattevőnek joga van jogorvoslati kérelmet benyújtani a közbeszerzési portálon történő közzétételtől számított 10 napon belül.

A Transnafta a kivitelezőt is kiválasztotta:

A megbízást az MVM Juzna Backa köré szerveződött konzorcium nyerte el, a szerződés értéke áfa nélkül 14,5 milliárd dinár, vagyis csaknem 44 milliárd forint.

A Juzna Backa mellett a kőolajvezeték építési munkálataiban részt vesz a Konvar, a Delta Inzenjering, a Zavod za zavarivanje, a Backi Jarak-i Celik, valamint a Delta Preving is. A szerződésben foglalt munkák 43 százalékáért az MVM Juzna Backa felel majd. Ez magában foglalja az anyag- és berendezésbeszerzést, a mérnöki munkákat, a villamosenergia-ipari munkálatokat, az automatizálást és a távközlést. Emellett a vállalat gépészeti és építőipari munkák egy részét is elvégzi.