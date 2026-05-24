Reagáltak az Orbán-kormány tagjai a külügyminiszter korrupciós vádjaira – „Belülről láthattad, hogy hűek maradtunk az eskünkhöz!"

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményükben arra hivatkoztak, hogy Orbán Anita hosszú éveken keresztül dolgozott velük az Orbán-kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban, ezért a kölcsönös tegező viszony.

Mint írják: az Orbán Viktor kormányait szolgáló „hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben". Most, hogy „Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolod korábbi kormányzati kollégáidat – teszik hozzá.

„Belülről láthattad, hogy az Orbán-kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták". Ezért alattomos, „önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk" – áll a közleményben.

Az a tény, hogy „karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod", ezt majd a Jóisten elrendezi. – De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket"– írták a volt kormánytagok, hozzátéve: „szégyelld magad!".

Úgy fogalmaztak: hisznek abban, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését. „Láttuk, ahogy szégyenedet leplezve cipőd orrát méregetve kínosan feszengve álltál új főnököd háta mögött a Karmelita kolostor bejárásán" – írták.

Igen, a színvonaltalanságért, az alantasságért és a Magyarországhoz méltatlan kormányfői és kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is.

„Magas tisztséged árát úgy fogod megfizetni, hogy amikor a mindenkit bántalmazó főnököd téged is nyilvánosan és visszatérően megszégyenít, szó nélkül kell tűrnöd. Jó szégyenkezést!" – zárul az Orbán-kormány tagjai által közzétett nyílt levél.

Orbán Anita a napokban a Politicónak egy konferencián arról beszélt, hogy kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol szabálytalanságot vagy a korrupció jeleit találja, ott átadja az ügyeket, megindítva a jogi eljárásokat. Hangsúlyozta, hogy az új kabinet utánamegy minden ellopott közpénznek, mert ezt a magyar emberektől lopták el. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján, az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért az előző kormányok gyakorlatával, idézi az interjút az Index.