Orbán Viktor is megszólalt a tiszaújvárosi robbanás ügyében

„Őszinte részvétem a tiszaújvárosi robbanás áldozatának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok” – közölte a volt miniszterelnök, Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Két éve avatta Orbán Viktor a poliol komplexumot

Dr. Fülöp György - Tiszaújváros polgármestere két éve számolt be róla Facebookon, hogy a magyar kormány képviseletében Orbán Viktor és Koncz Zsófia, a MOL, valamint a thyssenkrupp vezetőivel közösen avatta fel a vállalat legújabb tiszaújvárosi üzemét, a poliol komplexumot.

A polgármester akkori közlése szerint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ez idő alatt közel 7000 tartózkodási engedélyt adott ki a kivitelezést végző cégek munkatársainak, a kiemelt időszakokban pedig egyszerre közel 4000 vendégmunkás tartózkodott Tiszaújvárosban és a konténervárosban.

Nem mindenki viselte könnyen az építkezést

„Tudom, hogy sokan, sokféleképpen tapasztalták meg a beruházás hatásait, de Tiszaújváros polgármestereként büszke és hálás vagyok Önöknek azért, hogy a kellemetlenségek ellenére egy ilyen helyzetben is példásan helyt állt városunk” – közölte, majd hozzátette: Köszönöm, hogy türelmesen és toleránsan alkalmazkodtak a beruházás miatt kialakult új és szokatlan körülményekhez!