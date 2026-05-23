Budapesti megállót is kapott az Orient Express

Ősztől különleges luxusvonat közlekedik Róma és Isztambul között. A szerencsés vendégek a Róma Ostiense pályaudvaron kezdik a luxusutazást, és a lélegzetelállító olasz tájak után többek közt Budapest nevezetességeit is felfedezik. Mindezt azonban meglehetősen borsos áron: a jegyek az Orient Express legújabb járatára ugyanis 20 ezer eurótól, azaz több mint 7 millió forinttól érhetők el.
VG
2026.05.23, 12:54
Frissítve: 2026.05.23, 13:20

Október 22-én indul útnak a La Dolce Vita Orient Express a Róma–Isztambul szakaszon, amelyet a 140 évvel ezelőtti, eredeti útvonal ihletett. A vendégek öt napot és négy éjszakát tölthetnek az Orient Express fedélzeten, ahol Michelin-csillaggal elismert séf ételei, pezsgő és lenyűgöző tájak teszik felejthetetlenné az élményt számukra.

Az Orient Express története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza – Fotó: Northfoto

A Georges Nagelmacker által az 1800-as évek végén elindított első szerelvény elegáns kocsijait sokáig csak az uralkodócsaládok és a társadalmi elit tagjai engedhették meg maguknak. A luxusvonatokat manapság a francia Accor vendéglátó csoport üzemelteti, de 2024-ben az Accor és az LVMH stratégiai partnerséget kötött, így a páratlan eleganciáról a Louis Vuitton márka mögött is álló konglomerátum utazási leányvállalata is kezeskedik.

Az étteremben a három Michelin-csillaggal elismert séf, Heinz Beck által készített menükkel ötcsillagos étkezést kínálnak. A vonat belső kialakítását a Dimorestudio tervezte, aki az 1960-as évek olasz dolce vita korszakából merített ihletet.

A La Dolce Vita Orient Express luxusvonat / Fotó: Northfoto

A lélegzetelállító olasz tájak, valamint a budapesti megálló után a vonat átszeli a Kárpátokat, és két romániai ékkőnél áll meg: a hangulatos, középkori Brassóban és a hegyvidéki Sinaia városában. Végül az Orient Express történelmi útvonalának utolsó állomásán Isztambulban áll meg – írta az Euronews.

A nosztalgikus luxusutazásra a jegyek fejenként 20 ezer eurótól (7,2 millió forint) kezdődnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
