Otthon Start: nekimegy-e Magyar Péter a szavazóinak, miután kilőttek az európai lakáskamatok?

Hosszú emlékezetűeknek megvan még, ahogy a Fidesz 2002-es választási veresége után utódja megszüntette Orbán Viktor lakáshiteleit, de az akkori hírek szerint azért még előtte számos baloldali politikus és szimpatizáns kihasználta a bírált programot. Magyar Péter kormánya hasonlóan cselekedhet az Otthon Start programmal, noha az épp azt a korosztályt szolgálja ki, amely választási győzelemhez segítette? Két okból is felmerül a kérdés: a friss Tisza-kormány máris költségvetési kiigazításra készül, a fix 3 százalékos hitel pedig egyre kedvezőbbé válik európai összehasonlításban: a jelzáloghitelek kamatait másutt feljebb lökte az iráni háború.

Otthon Start: a németeknél nincs kamatplafon, és megtapasztalták, mekkora törlesztőemelkedéshez vezet már minimális kamatemelkedés is / Fotó: NurPhoto via AFP

A két és fél éves párhuzamot lezárandó: az is egy támogatott hitel volt, azzal bírálták, hogy a gazdagokat segíti, illetve hogy költséges az államnak: és valóban az lett, mert a szocialista-szabaddemokrata kormány felduzzasztotta az inflációt, a költségvetési hiányt és az államadósságot.

A nagy különbség, hogy az akkori baloldali kormány mindezzel gyakorlatilag felszámolta az euró magyarországi bevezetésének esélyét, a mostani azonban ennek az ellenkezőjét ígéri. Ehhez alacsony inflációra van szükség, de alacsony költségvetési hiányra is.

Azaz, ha netán felszalad az infláció, akkor lehet ezért az iráni háborút okolni, és az állam megnövekedett költségeire és az eurócélra hivatkozva megszüntetni a támogatott lakásprogramot.

A bökkenő, hogy ez azoknak a fiatal Tisza- és nem Tisza-szavazóknak a kárára történne, akiknek a 2002–2003-as eseményekről nincsenek emlékeik, de annyit tudnak, hogy lakáshoz szeretnének jutni, és másoknak ez már sikerült is.

Márpedig az Otthon Start hitel igen népszerű: ez volt az egyik oka, amiért a Fidesz–KDNP-kormányt váratlanul érte a fiatal szavazók áttáncolása a Tiszához. Amely pártról és vezetőjéről ők azonnal rossz tapasztalatot szereznének, ha megszüntetné az előd őket támogató programját, holott azt ígérték: megtartják, „ami jó”.

Otthon Start: Orbán Viktor első lakáshitelprogramját sem egy csapásra szüntették meg

Az immár történelmi léptékű párhuzamhoz visszatérve: az akkor baloldali kormány nem azonnal számolt le Orbán Viktor első kormányának támogatott hiteleivel. Előbb szűkítették a hozzáférést, szigorították a feltételeket, és körülbelül másfél év kellett hozzá, hogy teljesen kidobják a kiüresített programot. Miközben az infláció és a kamatok is felszöktek a baloldali kormány „jóléti fordulatától”.