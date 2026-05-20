Az Otthon Start mindent felforgatott, felfigyeltek rá Varga Mihályék is

Az Otthon Start program elindítása óta markánsan megváltozott a magyar lakáspiac vásárlói köre. Az MNB friss jelentése szerint jelentősen emelkedett az első lakásukat vásárlók aránya, miközben a befektetők inkább az eladói oldalon jelennek meg.
VG/MTI
2026.05.20, 18:25
Frissítve: 2026.05.20, 18:52

Az Otthon Start program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat – mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) osztályvezetője a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón szerdán Budapesten.

Az Otthon Start program átrendezte a lakáspiacot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlanpiacon 2025-ben éves szinten 3 százalékkal, 152 ezerre nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben: a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthon Start program indulásával nőtt meg jelentősen.

Idén év elején egy rövid visszaesés történt: 2026 első negyedév átlagában országosan 18 százalékkal, Budapesten viszont 29 százalékkal csökkent az adásvételek száma az előző év azonos időszakához képest. A lakáspiaci forgalom szerkezeti átrendeződéséről azt mondta: az Otthon Start indulását követően a fővárosban és vidéken is a korábbi nagyjából 25 százalékos szintről, 40 százalék körüli szintre emelkedett az első lakásvásárlók aránya.

Ezzel párhuzamosan a lakáspiacon a befektetők már nagyobb arányban vannak jelen az eladói oldalon, ezáltal arányaiban többen válnak meg a korábban vásárolt befektetésüktől, mint ahányan befektetési céllal vásárolnak lakást az Otthon Start indulása óta.

Otthon Start: nekimegy-e Magyar Péter a szavazóinak, miután kilőttek az európai lakáskamatok?
Volt már példa rá, hogy Orbán Viktor kormányának távozása után az utód megszüntette lakáshitelprogramját. Az Otthon Start sorsa most Magyar Péter új kormányának kezében van, miközben egyre kedvezőbbé válik más európai országokhoz képest, ahol a Financial Times összefoglalója szerint megugrottak a jelzáloghitelek kamatai az iráni háború kitörése óta.

Ezt kell tudni a fix 3 százalékos hitelről

Az Otthon Start program egy fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelynek célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása. A hitel legfeljebb 50 millió forint értékben, és legfeljebb 25 évre vehető fel Magyarország területén található belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez, vásárlásához.

Az ingatlan értékének felső határa lakás esetében 100 millió, háznál, tanyánál 150 millió forint. Nincs házasságkötési és gyerekvállalási kötelezettség, valamint más hitelprogrammal, például CSOK-kal együtt is fel lehet venni. Igényelheti mindenki, akinek nincs ingatlana, illetve azok is élhetnek  a lehetőséggel, akiknek nincs 50 százalékot meghaladó tulajdonrészük lakóingatlanban.

Lakhatási válság: durván beavatkozik a kormány, akár duplájára is nőhet a spanyolországi ingatlanok ára

Spanyolországban komoly lakhatási válság alakult ki az elmúlt években. A spanyol kormány most egy új javaslattal segítene a helyzeten: 100 százalékos adót vetne ki az ingatlanvásárlók egy körére. Kérdés, hogy a törvénytervezet átmegy-e a parlamenten, s ha igen, akkor a spanyolországi lakhatási válság valóban enyhül-e.

