Az Otthon Start mindent felforgatott, felfigyeltek rá Varga Mihályék is

Az Otthon Start program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat – mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) osztályvezetője a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón szerdán Budapesten.

Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlanpiacon 2025-ben éves szinten 3 százalékkal, 152 ezerre nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben: a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthon Start program indulásával nőtt meg jelentősen.

Idén év elején egy rövid visszaesés történt: 2026 első negyedév átlagában országosan 18 százalékkal, Budapesten viszont 29 százalékkal csökkent az adásvételek száma az előző év azonos időszakához képest. A lakáspiaci forgalom szerkezeti átrendeződéséről azt mondta: az Otthon Start indulását követően a fővárosban és vidéken is a korábbi nagyjából 25 százalékos szintről, 40 százalék körüli szintre emelkedett az első lakásvásárlók aránya.

Ezzel párhuzamosan a lakáspiacon a befektetők már nagyobb arányban vannak jelen az eladói oldalon, ezáltal arányaiban többen válnak meg a korábban vásárolt befektetésüktől, mint ahányan befektetési céllal vásárolnak lakást az Otthon Start indulása óta.

Ezt kell tudni a fix 3 százalékos hitelről

Az Otthon Start program egy fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelynek célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása. A hitel legfeljebb 50 millió forint értékben, és legfeljebb 25 évre vehető fel Magyarország területén található belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez, vásárlásához.