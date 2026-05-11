Ezt jobb tudnia Kapitány Istvánnak, ha belenyúlnak Paks II-be: ez lehet a legdrágább és legkárosabb forgatókönyv

Május 9-án, szombaton megalakult az új országgyűlés, és beiktatták Magyarország új miniszterelnökét, Magyar Pétert. A kormányzati munka hétfőn el is kezdődött, a miniszterek meghallgatásával. A parlament gazdasági bizottsága is hétfőn hallgatta meg Kapitány Istvánt, aki gazdasági és energetikai miniszter lesz a Tisza-kormányban.

Kapitány István számos fontos témát érintett, többek között szó volt az atomenergiáról és Paks helyzetéről is. A tárcavezető szerint több lábon álló energiabeszerzésben gondolkodnak, azt azonban sajnálatosnak nevezte, hogy a beruházások nem érintették az energetika területét az elmúlt években.

Kapitány hangsúlyozta, hogy felül kell vizsgálni Paks II szerződését. Azt azonban elismerte, hogy a nukleáris energia továbbra is fontos marad hazánk energiamixében.

Bár az új kormány a jelek szerint felül fogja vizsgálni az elődje által megkötött megállapodásokat, azt azonban fontos kiemelni, hogy a Paks II. Atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint építés alatt álló atomerőmű, ami azt jelenti, hogy jogi, műszaki és iparszervezési értelemben Magyarországnak szűk a mozgástere a kivitelezés módosításával és leállításával kapcsolatban – mutat rá az Atombiztos blog mérnök szerzője.

Egy ilyen volumenű nemzetstratégiai beruházásnál több szempontból is kulcskérdés, hogy Magyarország vállalja-e egy félbehagyott nukleáris beruházás súlyos gazdasági, ellátásbiztonsági és hitelességi következményeit. A cikk szerzője szerint félbehagyhatják ugyan a beruházást, ha az új kormány ezt akarná, de ez lenne a legdrágább és legkárosabb forgatókönyv.

Itt sok milliárd eurós nagyságrendű államközi konstrukcióról, számtalan megszerzett engedélyről, építés alatt álló atomerőműről, hosszú gyártási és kivitelezési láncról, valamint az egész magyar villamosenergia-rendszer jövőjét meghatározó kapacitásról beszélünk

A Paks II.-höz kapcsolódó eredeti államközi konstrukcióban az orosz fél 10 milliárd eurós hitelkeretet biztosított, a teljes projektköltséget pedig eredetileg 12,5 milliárd euró körül határozták meg. Egy ilyen beruházás félbehagyása nemcsak súlyos pénzügyi veszteséget és további költséget jelentene, hanem hosszú évekre megrendítené Magyarország beruházói és finanszírozói hitelességét is.