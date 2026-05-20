Paks II.: áll a vizsgálat elé a Roszatom, kész pontról pontra végigvenni a szerződés feltételeit

A kormány elrendelte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenységének teljes körű és soron kívüli vizsgálatát, hogy pontosan meg lehessen állapítani az atomerőmű négy blokkjának üzemidejét. Szintén elrendelte a Paks II. Atomerőmű Zrt. tevékenységének teljes körű és soron kívüli vizsgálatát.

Már a második új blokk (paksi 6. blokk) talajkiemelésén is dolgoznak / Fotó: Paks II. Zrt.

Mikor lesz a paksi meleg csákányváltás?

Kormányváltás esetén kézenfekvő, hogy az ország új vezetése képben kíván lenni a hazai gazdaság legnagyobb projektjei kapcsán is, de most ennél többről van szó. A működő atomerőmű (a terjedő szóhasználatban már Paks I.) várható üzemideje azért fontos, mert blokkjainak üzemideje 2032 és 2037 között jár le. Az ország akkortól két esetben nem marad nukleáris energia nélkül:

ha addigra meghosszabbítják e blokkok üzemidejét,

ha addigra átadják Paks II. blokkjait.

Az üzemidő-hosszabbítás kérdése a Paks II. projekt kapacitáspótlásként történt indulásakor még nem merült fel. Akkor úgy állt, hogy a négy meglévő és a két új blokk még évekig párhuzamosan fog futni. Az ország áramtermelésének a 80 százalékát adva még exportra is maradt volna bőven villamos energiájuk.

Csakhogy a Paks II. beruházás több okból is csúszik, az okokkal a Világgazdaság korábban több cikkben foglalkozott. Így a Paks I. időközben elhatározott üzemidő-hosszabbítására azért is szükség lehet, hogy ne maradjon az ország atomenergia nélkül a két új blokk átadásáig. Paks I. első blokkját ugyanis hosszabbítás nélkül 2032-ben le kell állítani, míg az első új paksi blokk Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter szerint a 2030-as évek elején készülne el. Ráadásul az Országos Atomenergia Hivatal az utóbbi időben már olyan engedélyeket adott ki Paks II. kapcsán, amelyek 2035-ig hatályosak. Igaz, a létesítmények elkészülhetnek ez előtt a dátum előtt is.

Ilyen helyzetben Magyarországnak a gyorsabban telepítendő kis moduláris reaktorok (SMR) is jól jönnek az atomipari kapcsolatok diverzifikálásán és egyes hazai térségek extra energiaigényének kielégítésén felül.

Pakson zajlik a munka

Mindazonáltal a Paks I. második üzemidő-hosszabbítása zajlik. A blokkok egy-másfél milliárd euróba kerülő megfiatalítása révén az egységek új üzemideje 2052 és 2057 között jár le.