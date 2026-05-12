Otthon Start: Kármán András fontos ígéretet tett, kiderült, mi lesz a lakásépítési program sorsa

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatásán külön kérdésként merült fel, hogy a Tisza-kormány megtartja-e a fix 3 százalékos hitelt, a csokot és az Otthon Startot. Kármán válaszában azt mondta, a lakhatási támogatásokat továbbviszik, de szerinte az eddigi rendszer túlságosan a saját tulajdon megszerzését támogatta. Értékelése szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy az ingatlanárak nagyon gyors ütemben emelkedtek.

Kármán András nem rúgná fel az ország pénzügyeit azonnal / Fotó: Bruzák Noémi

Marad az Otthon Start de más viszi el a fókuszt

A pénzügyminiszter-jelölt megközelítése alapján a következő időszak lakáspolitikájában nem a meglévő támogatások azonnali megszüntetése, hanem azok átalakítása és kiegészítése lehet napirenden. Kármán András úgy fogalmazott, hogy a kínálatot kell erősíteni, és a bérleti piacot is. Hozzátette: nem visszafelé akarnak menni ezen az úton, hanem előre. Szerinte a lakhatási problémák sokrétűek, ezért nem lehet minden gondot egyetlen eszközzel kezelni,

színesebb programokra van szükség.

Ez a megközelítés azt jelenti, hogy az Otthon Start és a csok jövője nem önmagában, hanem a teljes lakáspolitikai keret részeként kerülhet a kormány elé. A meghallgatáson elhangzottak alapján a Tisza-kormány nem a támogatási rendszer hirtelen lebontását tervezi, hanem a lakáspiaci hatások vizsgálatát és a hangsúlyok módosítását. A saját tulajdon támogatása mellett nagyobb szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és a bérleti piac fejlesztése.

A pénzügyek és a gazdaságpolitika szerepe

A pénzügyminiszter-jelölt lakáspolitikai válasza illeszkedett abba a szélesebb gazdaságpolitikai gondolatmenetbe, amelyet a meghallgatásán felvázolt. Kármán András szerint kiszámíthatóbb szabályozásra, erősebb jogbiztonságra és átláthatóbb állami működésre van szükség. Azt is hangsúlyozta, hogy az adórendszerben nem tartja reálisnak az egyik napról a másikra végrehajtott fordulatot, de

idővel hozzányúlnak a kedvezményekhez és a különadókhoz.

A lakáspolitikai kérdésekkel párhuzamosan a vagyonadó is hangsúlyos téma volt a meghallgatáson. Kármán András a tervezett 1 százalékos vagyonadóról a következőket mondta: