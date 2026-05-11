Deviza
EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF301,66 -0,09% GBP/HUF410,85 +0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,86 +0,05% RON/HUF68,22 +0,29% CZK/HUF14,61 -0,01% EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF301,66 -0,09% GBP/HUF410,85 +0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,86 +0,05% RON/HUF68,22 +0,29% CZK/HUF14,61 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 010,51 -0,4% MTELEKOM2 410 -1,33% MOL4 130 -0,82% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 650 -0,08% OPUS309,5 -2,42% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 061,35 -1,53% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 830,96 +0,69% BUX134 010,51 -0,4% MTELEKOM2 410 -1,33% MOL4 130 -0,82% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 650 -0,08% OPUS309,5 -2,42% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 061,35 -1,53% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 830,96 +0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
Petőfi-híd
Budapest
felújítás
BKK

Hamarosan megújul a főváros egyik legfontosabb hídja: egy időre kieshet a forgalomból – már megtették az első lépést

Kiírták a közbeszerzést az ország egyik legforgalmasabb hídjának felújítására. A BKK szerint időszerűvé vált a Petőfi híd korszerűsítése.
VG/MTI
2026.05.11, 14:24
Frissítve: 2026.05.11, 14:54

Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére, a tényleges munkakezdés 2029-ben várható – jelentette be hétfőn a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A közlekedési vállalat a közbeszerzési eljárást a híd korszerűsítésének tervezésére írta ki.

Petőfi-híd Budapest Duna BKK közlekedés felújítás
A BKK szerint időszerűvé vált a Petőfi híd felújítása / Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

A BKK tájékoztatása szerint az engedélyezési tervek elkészítését és a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően a Fővárosi Önkormányzat dönt a hídfelújítás mértékéről és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról. A tervezés pontos költsége a közbeszerzési eljárás lezárása után válik ismertté. A felújítás Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhat. 

A városvezetés a részletes tervek és a becsült kivitelezési költségek ismeretében dönthet a felújítás tartalmáról és ütemezéséről.

A Petőfi híd felújítása elkerülhetetlenné vált. A híd teljes körű felújítása 1979–1980-ban volt, 1996-ban részleges beavatkozásokat végeztek, 2013–2014-ben pedig megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit. Mára az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken is jelentős korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák miatt több helyen átázik a pályalemez, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén cserére, illetve felújításra szorulnak. A Duna-hidakra jellemző, 30-35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés időszerűvé vált a BKK szerint.

Az engedélyezési tervezést követően indulhat a kiviteli tervezés, majd a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés, amely várhatóan 2028 őszén jelenik meg. A tényleges munkakezdés a szükséges források rendelkezésre állása esetén 2029-ben várható.

Az ország egyik legforgalmasabb hídja a Petőfi híd

A híd 1937-ben készült el, ekkor még Horthy Miklós kormányzó nevét viselve. A Budapest déli területeinek összekötését biztosító átkelőt a II. világháború végén felrobbantották. Csak hosszan elhúzódó viták után újították fel, és adták át a forgalomnak 1952 novemberében, immár Petőfi híd néven. Az 1960-as évek derekán, majd 1979–1980-ban felújították és átépítették a hídpályát, 1996-ban a Nagykörút felújításához kapcsolódóan cserélték ki a budai pillér saruit, és ekkor építették át a villamosvágányokat és újították fel az útburkolatot is. Két évtized elteltével azonban sürgetővé vált a híd átfogó felújítása.

A Magyar Építők értesülése szerint a BKK Zrt. keretmegállapodást kötne a nyertes ajánlattevővel a Petőfi híd felújítása tervezési feladatainak elvégzésére. A kiírás szerint három részre tagolták a munkát. Az ajánlatkérő kiemeli, hogy a Petőfi híd megbonthatatlan műszaki egységet alkot, tekintettel arra, hogy egybefüggő, komplex szerkezet, így sem szerkezetileg, sem technológiailag nem megoldható az, hogy külön-külön szerződések keretében kerüljenek megtervezésre. A nyertes ajánlattevőnek a teljes és a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu