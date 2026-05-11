Hamarosan megújul a főváros egyik legfontosabb hídja: egy időre kieshet a forgalomból – már megtették az első lépést

Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére, a tényleges munkakezdés 2029-ben várható – jelentette be hétfőn a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A közlekedési vállalat a közbeszerzési eljárást a híd korszerűsítésének tervezésére írta ki.

A BKK szerint időszerűvé vált a Petőfi híd felújítása / Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

A BKK tájékoztatása szerint az engedélyezési tervek elkészítését és a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően a Fővárosi Önkormányzat dönt a hídfelújítás mértékéről és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról. A tervezés pontos költsége a közbeszerzési eljárás lezárása után válik ismertté. A felújítás Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhat.

A városvezetés a részletes tervek és a becsült kivitelezési költségek ismeretében dönthet a felújítás tartalmáról és ütemezéséről.

A Petőfi híd felújítása elkerülhetetlenné vált. A híd teljes körű felújítása 1979–1980-ban volt, 1996-ban részleges beavatkozásokat végeztek, 2013–2014-ben pedig megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit. Mára az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken is jelentős korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák miatt több helyen átázik a pályalemez, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén cserére, illetve felújításra szorulnak. A Duna-hidakra jellemző, 30-35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés időszerűvé vált a BKK szerint.

Az engedélyezési tervezést követően indulhat a kiviteli tervezés, majd a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés, amely várhatóan 2028 őszén jelenik meg. A tényleges munkakezdés a szükséges források rendelkezésre állása esetén 2029-ben várható.

Az ország egyik legforgalmasabb hídja a Petőfi híd

A híd 1937-ben készült el, ekkor még Horthy Miklós kormányzó nevét viselve. A Budapest déli területeinek összekötését biztosító átkelőt a II. világháború végén felrobbantották. Csak hosszan elhúzódó viták után újították fel, és adták át a forgalomnak 1952 novemberében, immár Petőfi híd néven. Az 1960-as évek derekán, majd 1979–1980-ban felújították és átépítették a hídpályát, 1996-ban a Nagykörút felújításához kapcsolódóan cserélték ki a budai pillér saruit, és ekkor építették át a villamosvágányokat és újították fel az útburkolatot is. Két évtized elteltével azonban sürgetővé vált a híd átfogó felújítása.