Csak a kormányváltásra vártak a multik? Beindulhatnak a pláza- és boltépítések Magyarországon, ugrásra kész a Lidl – reménykedik a 18 ezres vidéki város

Hecker Flórián
2026.05.02, 07:29
Frissítve: 2026.05.02, 07:57

Május 13-án találkozom a Lidl képviselőivel. Bízom benne, hogy a kormány eltörli a plázastop törvényt, és ennek köszönhetően városunkban is üzletet nyithatnak. Nem vagyok babonás, de remélem, hogy a 13-a ezúttal szerencsét hoz! – erről posztolt néhány napja Százhalombatta polgármestere.

Pláza- és boltépítések áraszthatják el Magyarországot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Vezér Mihály posztja az úgy nevezett plázastop törvény esetleges eltörlése miatt különösen is figyelemfelkeltő. Ha valóban van ilyen szándéka a május elején felálló Tisza-kormánynak, az valóban azonnal teret adhat a multiknak, így a Lidlnek is, hogy elárasszák új boltokkal és bevásárlóközpontokkal a magyar településeket.

Pláza- és boltépítések áraszthatják el Magyarországot?

Először is érdemes feleleveníteni, hogy mi is az a plázastop. A Plázastop-törvény 2012. január 1. napjától 2015. január 1. napjáig volt hatályos, majd 2015. február 1. napján lépett hatályba az új „Plázastop-törvény”.

A boltnyitás engedélyezéséhez ez alapján külön folyamat szükséges. Erre az úgynevezett plázastop miatt van szükség, amely alól a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal adhat felmentést. Ők az illetékes szakhatóság a nagyobb kereskedelmi építmények építéséhez, bővítéséhez.

Ennek lényege, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi ingatlanoknál az építés, az átalakítás és minden nem építésiengedély-köteles változtatás (felújítás) is szakhatósági jóváhagyáshoz kötött.

A rendelkezésnek éppen az volt a célja, hogy kontrollálni lehessen a jellemzően külföldi nemzetközi érdekeltségek terjeszkedését a kiskereskedelemben a hazai, egyértelműen versenyhátrányban lévő szereplők védelme érdekében is. Ha ez a fék kikerül a rendszerből, Vezér Mihány, a 18 ezres Százhalombatta élén valóban joggal feltételezi, hogy

új lendületet kapnak a német diszkontok boltépítései.

Hogy valóban van-e ilyen Tisza-terv a fiókban, az egyelőre nem ismert. Mindenesetre tény, hogy az előző kormányzattal meglehetősen fasírtban lévő – különösen a kiskereskedelmi különadó miatt – Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) már megkezdte az egyeztetést Magyar Péterékkel.

Máris egymásra találtak a boltok és a Tisza-kormány

Az OKSZ az új kormány illetékes minisztereivel a kiskereskedelmet érintő egyes kiemelt problémákról tárgyalt, állítása szerint

  1. a fogyasztás érdemi növekedése
  2. és a hazai beszállítók helyzetének javulása érdekében.

Az OKSZ még azt is hozzátette, hogy üdvözli a felálló új kormányzat versenybarát hozzáállását. A megbeszéléseken jelezték, hogy a szervezet tagjai számára kiemelten fontos az infláció alacsony szinten tartása, a magyar beszállítók lehetőségeinek növelése, valamint egy egészséges, versenyalapú értéklánc fejlesztése. Az OKSZ kiemelt témaként kezelte a piackonform szabályozási környezet megteremtését.

Ebbe pedig a plázastop lazítása is egyértelműen beletartozhat.

A tárgyaláson részt vett Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára, Kapitány István leendő gazdasági miniszter és Kármán András pénzügyminiszterjelölt. Az OKSZ meggyőződése, hogy a tisztább piaci folyamatok mellett a kiskereskedelem az eddigieknél nagyobb mértékben tud hozzájárulni a hazai hozzáadott érték, a beruházások, a GDP, végül a jólét növekedéséhez.

Kezdeményezték a teljes vertikumot (élelmiszer termelők, -feldolgozók, kiskereskedők) átfogó, szélesebb körű egyeztetések megindítását.

Az OKSZ tagvállalati között megtalálhatók a magyar tulajdonú vállalkozások, mint a nemzetközi láncok magyarországi leányvállalatai. Ezek bevétele meghaladja az 5 ezer milliárd forintot, és a teljes kiskereskedelmi forgalom körülbelül egyharmada, ezen belül a teljes napicikk kereskedelem közel 50 százaléka a tagvállalatok üzleteiben, áruházaiban realizálódik.

A hat, nemzetközi háttérrel rendelkező kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, Spar, Tesco ) 2024-ben (az utolsó minden szereplő által lezárt üzleti évben) 710 milliárd forint adót fizetett be a költségvetésbe és 50 ezernél is több magyar embert foglalkoztat. Vagyis jelentős érdekérvényesítési képességgel bírnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
