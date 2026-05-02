Csak a kormányváltásra vártak a multik? Beindulhatnak a pláza- és boltépítések Magyarországon, ugrásra kész a Lidl – reménykedik a 18 ezres vidéki város

Május 13-án találkozom a Lidl képviselőivel. Bízom benne, hogy a kormány eltörli a plázastop törvényt, és ennek köszönhetően városunkban is üzletet nyithatnak. Nem vagyok babonás, de remélem, hogy a 13-a ezúttal szerencsét hoz! – erről posztolt néhány napja Százhalombatta polgármestere.

Pláza- és boltépítések áraszthatják el Magyarországot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Vezér Mihály posztja az úgy nevezett plázastop törvény esetleges eltörlése miatt különösen is figyelemfelkeltő. Ha valóban van ilyen szándéka a május elején felálló Tisza-kormánynak, az valóban azonnal teret adhat a multiknak, így a Lidlnek is, hogy elárasszák új boltokkal és bevásárlóközpontokkal a magyar településeket.

Pláza- és boltépítések áraszthatják el Magyarországot?

Először is érdemes feleleveníteni, hogy mi is az a plázastop. A Plázastop-törvény 2012. január 1. napjától 2015. január 1. napjáig volt hatályos, majd 2015. február 1. napján lépett hatályba az új „Plázastop-törvény”.

A boltnyitás engedélyezéséhez ez alapján külön folyamat szükséges. Erre az úgynevezett plázastop miatt van szükség, amely alól a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal adhat felmentést. Ők az illetékes szakhatóság a nagyobb kereskedelmi építmények építéséhez, bővítéséhez.

Ennek lényege, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi ingatlanoknál az építés, az átalakítás és minden nem építésiengedély-köteles változtatás (felújítás) is szakhatósági jóváhagyáshoz kötött.

A rendelkezésnek éppen az volt a célja, hogy kontrollálni lehessen a jellemzően külföldi nemzetközi érdekeltségek terjeszkedését a kiskereskedelemben a hazai, egyértelműen versenyhátrányban lévő szereplők védelme érdekében is. Ha ez a fék kikerül a rendszerből, Vezér Mihány, a 18 ezres Százhalombatta élén valóban joggal feltételezi, hogy

új lendületet kapnak a német diszkontok boltépítései.

Hogy valóban van-e ilyen Tisza-terv a fiókban, az egyelőre nem ismert. Mindenesetre tény, hogy az előző kormányzattal meglehetősen fasírtban lévő – különösen a kiskereskedelmi különadó miatt – Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) már megkezdte az egyeztetést Magyar Péterékkel.