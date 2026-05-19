Kétnapos boltzár jön pünkösdkor: roham szombaton, teljes zárás vasárnap és hétfőn

A közelgő pünkösdi ünnep miatt ismét többnapos boltzárra kell készülni Magyarországon. Május 24-én, pünkösdvasárnap, valamint május 25-én, pünkösdhétfőn a legtöbb kereskedelmi egység zárva tart, ezért a vásárlók pénteken és szombaton megrohamozhatják az üzleteket.
VG
2026.05.19, 14:41
Frissítve: 2026.05.19, 15:09

Pünkösd a húsvétot követő 50. napra eső mozgó ünnep, amely idén május 24-re és 25-re esik. Mindkét nap munkaszüneti nap, ezért a legtöbb üzletlánc egységesen zárva tart. A boltzár előtti, most is várható vásárlói roham jelensége nem új: a legutóbbi, húsvéti ünnepi időszakban is hasonló helyzet alakult ki, amikor a kétnapos zárva tartás miatt a megelőző napokon jelentősen megnőtt a forgalom a boltokban – írja az Origo.

Pünkösd ünnepén kétnapos boltzár lesz a kiskereskedelemben / Fotó: Vémi Zoltán

Pünkösdi boltzár: két napig szinte minden bolt zárva lesz

Május 23-án, szombaton még a szokásos szombati nyitvatartás szerint működnek a kiskereskedelmi egységek, ám az előrejelzések szerint erősen megnövekedett forgalomra kell számítani: hosszabb sorok, kiürülő polcok és zsúfolt pénztárak is előfordulhatnak.

Május 24-én és 25-én zárva tartanak a nagyobb üzletláncok is, így többek között a Lidl, Aldi, Tesco, SPAR, Penny és Auchan egységei sem lesznek nyitva.

A Spar és Interspar üzletek többsége szintén bezár, néhány kivétellel azonban lehet számolni. Nyitva tarthatnak például:

  • OMV–SPAR express egységek,
  • egyes SPAR partner és SPAR market üzletek,
  • a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő City SPAR.

A Coop, CBA és Real hálózat boltjainak nagy része is zárva lesz, ugyanakkor ezek franchise-rendszerben működnek, így egyes kisebb üzletek saját döntés alapján nyitva tarthatnak. A pontos nyitvatartás településenként eltérhet.

Hol lehet mégis vásárolni?

A kétnapos boltzár idején is lesz néhány vásárlási lehetőség:

  • benzinkutakon működő shopokban, például OMV SPAR Express vagy DESPAR egységekben
  • nonstop üzletekben, amelyek 0–24 órában nyitva tartanak
  • magántulajdonú kisboltokban, ha a tulajdonos vagy családtagja dolgozik
  • vendéglátóhelyeken, amelyekre nem vonatkozik a boltzár

A piacok és vásárcsarnokok nyitvatartása is változó lehet, de általánosságban ezek is zárva tartanak az ünnepnapokon.

Fontos tudni, hogy pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn a patikák többsége szintén zárva tart. Gyógyszert csak az ügyeletes gyógyszertárakban lehet beszerezni, ezért érdemes előre gondoskodni a szükséges készítményekről.

