Kétnapos boltzár jön pünkösdkor: roham szombaton, teljes zárás vasárnap és hétfőn
Pünkösd a húsvétot követő 50. napra eső mozgó ünnep, amely idén május 24-re és 25-re esik. Mindkét nap munkaszüneti nap, ezért a legtöbb üzletlánc egységesen zárva tart. A boltzár előtti, most is várható vásárlói roham jelensége nem új: a legutóbbi, húsvéti ünnepi időszakban is hasonló helyzet alakult ki, amikor a kétnapos zárva tartás miatt a megelőző napokon jelentősen megnőtt a forgalom a boltokban – írja az Origo.
Pünkösdi boltzár: két napig szinte minden bolt zárva lesz
Május 23-án, szombaton még a szokásos szombati nyitvatartás szerint működnek a kiskereskedelmi egységek, ám az előrejelzések szerint erősen megnövekedett forgalomra kell számítani: hosszabb sorok, kiürülő polcok és zsúfolt pénztárak is előfordulhatnak.
Május 24-én és 25-én zárva tartanak a nagyobb üzletláncok is, így többek között a Lidl, Aldi, Tesco, SPAR, Penny és Auchan egységei sem lesznek nyitva.
A Spar és Interspar üzletek többsége szintén bezár, néhány kivétellel azonban lehet számolni. Nyitva tarthatnak például:
- OMV–SPAR express egységek,
- egyes SPAR partner és SPAR market üzletek,
- a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő City SPAR.
A Coop, CBA és Real hálózat boltjainak nagy része is zárva lesz, ugyanakkor ezek franchise-rendszerben működnek, így egyes kisebb üzletek saját döntés alapján nyitva tarthatnak. A pontos nyitvatartás településenként eltérhet.
Hol lehet mégis vásárolni?
A kétnapos boltzár idején is lesz néhány vásárlási lehetőség:
- benzinkutakon működő shopokban, például OMV SPAR Express vagy DESPAR egységekben
- nonstop üzletekben, amelyek 0–24 órában nyitva tartanak
- magántulajdonú kisboltokban, ha a tulajdonos vagy családtagja dolgozik
- vendéglátóhelyeken, amelyekre nem vonatkozik a boltzár
A piacok és vásárcsarnokok nyitvatartása is változó lehet, de általánosságban ezek is zárva tartanak az ünnepnapokon.
Fontos tudni, hogy pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn a patikák többsége szintén zárva tart. Gyógyszert csak az ügyeletes gyógyszertárakban lehet beszerezni, ezért érdemes előre gondoskodni a szükséges készítményekről.
