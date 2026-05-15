Több tízezer szurkoló, gigabitekben mérhető rekordterhelés – így erősítették meg a mobilhálózatot a Bajnokok Ligája-döntőre

Május 30-án a Puskás Arénában rendezik meg az UEFA Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét. A CETIN Hungary Zrt. a helyszínen multioperátoros mobiltávközlési infrastruktúrát – komplex rádiós antennarendszert – működtet. Így a mobilszolgáltatók a meccsen – illetve az Aréna bármilyen más nagy rendezvényén – a több tízezres nézőközönség számára megbízható hang- és adatkapcsolatot tudnak biztosítani.

Hatalmas hálózatfejlesztésen esett át a Puskás Aréna / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nagy forgalmú területeken – például sportrendezvényeken, lakóparkokban, irodaházakban, szállodákban, új építésű városnegyedekben, ipari parkokban vagy bevásárlóközpontokban – a mobilszolgáltatók által mindenki számára biztosított lefedettség automatikusan nem garantálja a megfelelő térerőt. Ezeken a helyszíneken további kapacitásokat – antennarendszert – célszerű kiépíteni, hogy az itt tartózkodók is tökéletes hang- és adatkapcsolattal rendelkezzenek.

A Puskás Aréna ilyen helyszín: a meccsekre 64 ezer, a koncertekre akár 80 ezer fő is ide látogathat.

Itt a 2019-es megnyitó óta üzemeltet a vállalat egy mára 148 antennából álló komplex rádiós antennarendszert. Ennek nagy része multioperátoros, azaz mindhárom lakossági mobilszolgáltató,

a Yettel,

a Telekom

és a One

ügyfelei számára egyaránt elérhető. Ez fontos szerepet tölt be abban, hogy a szolgáltatók ügyfeleinek, a több tízezres nézőközönségnek a mostani BL-döntőn – illetve bármilyen más nagy rendezvényen – megbízható hang- és adatkapcsolat álljon rendelkezésére.

Hatalmas hálózatfejlesztésen esett át a Puskás Aréna

2019 óta jelentősen megváltoztak a felhasználói szokások: a telefonálás, az internetezés mellett egyre többen streamingre, élő videóközvetítésre is használják mobiljukat, amelyek között egyre gyakoribbak az 5G-képes telefonok. Ezt az eddigi itteni nagy rendezvények forgalmi adatai – Ed Sheerantől Azahriáig – is igazolják. Ezért a CETIN Hungary a BL-döntőre készülve és időzítve célzott hálózatfejlesztéssel bővítette az 5G-s mobilhálózati kapacitásokat, így tovább erősítette helyszíni infrastruktúráját.

A Puskás Aréna kibővített hálózatának adatai:

a multioperátoros rendszer 12 szektorból áll, ezek körben 12 cikkre osztva látják el az aréna nyolc szintjét: 138 darab kétszer két többutas (MiMo) antenna 1-1 antenna 20 (kevésbé használt területeken 60-80) méter sugarú területet lát el 17 kilométer antennakábel 264 elosztó

a Yettel Magyarország számára kiépített nagy sebességű és kapacitású 5G-képesség, melynek korábbi négy antennája tíz aktív antennára bővült – ezek a tetőszerkezeten és a kivetítő szerkezeteken van elhelyezve: 8 antenna elsősorban a lelátót látja el nagy sebességű 5G-vel, azaz a nézőtéren lényegében megduplázták a kapacitást 2 antenna pedig elsősorban a küzdőteret hivatott ellátni – erre a BL-döntő alatt nem lesz szükség, de koncerteken itt is jelentős számú látogató használja a hálózatot a rádiós rendszert 3 kilométer optikai gerinchálózat és bekötőhálózat szolgálja ki



A CETIN Hungary Magyarország első mobiltávközlési infrastruktúra-szolgáltatója. Tulajdonolja és üzemelteti Magyarország egyik legjelentősebb távközlési hálózati infrastruktúráját, több mint 4080 bázisállomással országszerte. Ezek mintegy 60 százalékán már 5G technológia is működik. Legnagyobb ügyfele a Yettel Magyarország, de a más mobilszolgáltatóknak, több mint 50 partnerének nyújt szolgáltatásokat.