Elképesztő mértékben felszöktek a bérek, tele pénztárcával érkeztek választani a magyarok

2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset pedig 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 609 000, a nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot ért el, 10,7, illetve 13,2 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán.

2026. március:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800 forint volt, 9,2 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 546 000 forintot ért el, ez 11,3 százalékkal magasabb volt, mint 2025 márciusában.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset

a vállalkozásoknál 703 100,

a költségvetésben 708 300,

a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki,

8,9 és 9,5, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.

A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.

A reálkereset 9,3 százalékkal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8 százalékos növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.