Elképesztő mértékben felszöktek a bérek, tele pénztárcával érkeztek választani a magyarok

A nettó átlagkereset 546 ezer forintra, a bruttó átlagkereset pedig 779 800 forintra emelkedett márciusban, miközben a reálkeresetek 9,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. A nettó bérek növekedését az alacsony infláció mellett a családi adókedvezmények és az anyákat érintő szja-kedvezmények bővítése is gyorsította.
VG
2026.05.20, 08:32
Frissítve: 2026.05.20, 08:52

2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset pedig 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 609 000, a nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot ért el, 10,7, illetve 13,2 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán.

Nagyot nőtt a reálkereset márciusban / Fotó: Andrey Popov / Northfoto

2026. március:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800 forint volt, 9,2 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 546 000 forintot ért el, ez 11,3 százalékkal magasabb volt, mint 2025 márciusában. 

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. 

A rendszeres bruttó átlagkereset

  • a vállalkozásoknál 703 100, 
  • a költségvetésben 708 300, 
  • a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki, 

8,9 és 9,5, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt. 

A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.

A reálkereset 9,3 százalékkal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8 százalékos növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

Ebben a magyarországi gyárban akar most mindenki dolgozni: 1,25 millió forintot keres egy összeszerelő munkás

Megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungaria Zrt gyárában– tudta meg a Kisalföld márciusban.

Az Audi Hungaria 2026-ban egy egyszeri 1 millió forintos kifizetést biztosít munkatársai számára, két részletben történő kifizetéssel. 2027-ben, további egyszeri 550.000 forintos kifizetést nyújt a munkáltató. 2026-ban nincs alapbéremelés, 2027-ben a vállalat 3,2 százalékos béremelést biztosít, a cafeteria a következő két évre megállapított összege 600.000-600.000 forintra emelkedett.

A vállalat jelentős béremeléseket valósított meg az elmúlt tíz évben, ennek köszönhetően, információink szerint, az autógyártó bérszínvonala már eddig is 30 százalékkal meghaladta a magyarországi vállalatok bérszínvonalát – értesült róla a Kisalföld.

A vállalat vezetői már mintegy egy éve arról beszélnek, hogy szükséges az Audi Hungaria költségeinek csökkentése, hiszen az autóiparban a verseny évről évre élesebb. A Volkswagen Konszern és az Audi márka jelenlegi, különösen nehéz helyzetében bízunk benne, hogy a 2026-ra vonatkozó 0 százalékos alapbéremelés segít abban, hogy a régió legnagyobb vállalata meg tudja őrizni versenyképességét a Volkswagen Konszernen belül. 

Akárhogy is, a Kisalföld információi szerint

  • egy Audiban dolgozó szereldei munkás, aki 15 éve a vállalat alkalmazottja, éves jövedelme havi bontásban elérheti a bruttó 1.250.000 forintot,
  • míg egy szintén 15 éve az Audinál dolgozó mérnök bére (szintén havi bontásban) a bruttó 1.750.000 forintot.

Úgy tudni, ezen felül a vállalt minden évben prémiumot is fizetett a munkavállalóinak.

Kihívások kereszttüzében a magyar gazdaság: változtak az elemzők várakozásai – ez várhat idén a pénztárcánkra

Mozgalmasan alakult az elmúlt időszak a hazai és a nemzetközi piacokon. A magyar gazdaságra jelenleg számos tényező hatással van. Az MBH Bank Elemzési Centruma frissítette idei és jövő évi várakozásait.

