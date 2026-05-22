Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az ukrán gabonáról: és ez még nem minden – visszavonta Orbán Viktor egyik legmerészebb döntését
Egyszerre két rendkívüli bejelentést is tett pénteken este Magyar Péter a közösségi oldalán.
A Tisza-kormány miniszterelnöke néhány perccel ezelőtt arról számolt be a Facebookon, hogy
a kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és megtiltja a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából.
Mindkettő nagy horderejű, botrányt okozó ügy, amelyekről a határozatok a Magyar Közlönyben is megjelentek.
