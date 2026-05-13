Pintér Bence
Eladják a magyar repülőteret? Megmondták az árát: most dől el a sorsa, de még titokban tartják - az Audi is ott ül a tárgyaláson

Évek óta zuhan a Győr–Pér Repülőtér forgalma, a csúcshoz képest már csak negyedannyi utast fogad a légikikötő. A repülőteret most az önkormányzat és az Audi közösen próbálhatja megmenteni.
2026.05.13, 07:01
Frissítve: 2026.05.13, 07:06

Több mint egy évtizede még harmincháromezer utast szolgált ki évente a Győr–Pér Repülőtér, ma azonban ennek csak a töredékét éri el a forgalma – írta meg a Kisalföld.

Eladják a magyar repülőteret? / Fotó: lhpr.hu

A győri városvezetés most az Audi és a tulajdonostársak bevonásával próbálja újraéleszteni a stratégiai jelentőségű légikikötőt.

A péri reptér ügye ismét napirendre került Győrben: a Városstratégiai Bizottság május 6-án döntött arról, hogy 

Pintér Bence polgármester és Hajtó Péter önkormányzati képviselő tárgyalásokat kezd az Audi Hungaria Zrt.-vel és a többi tulajdonossal a repülőtér jövőjéről. 

A tárgyalások részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, mivel az egyeztetések érzékeny szakaszban vannak.

A Győr–Pér Repülőtér Kft.-t jelenleg a Széchenyi István Egyetem, az Audi Hungaria és Győr önkormányzata működteti, miközben maga a reptér állami tulajdonban van. A városvezetés stratégiai jelentőségű beruházásként tekint a légikikötőre, amely hosszú éveken át fontos szerepet játszott a térség gazdasági életében.

A reptér fénykorát 2012-ben élte, amikor éves utasforgalma meghaladta a 33 ezret. Az Audi akkori vezetője, Thomas Faustmann még 2014-ben is arról beszélt, hogy a légikikötő kulcsszerepet játszik a vállalat gyors és hatékony megközelíthetőségében, ami az autóiparban stratégiai előnyt jelenthet. 

A fellendülés azonban nem tartott sokáig: az utasszám évről évre csökkent, a mélypontot pedig a koronavírus-járvány idején érte el a reptér. 2021-ben mindössze 2300 utast regisztráltak. Bár 2023-ra némi javulás látszott, a forgalom még így is csak a negyede volt a korábbi csúcsnak.

Hajtó Péter szerint a jelenlegi gazdasági környezet egyszerre jelent kihívást az autóiparnak, a légiközlekedésnek és a repülőtéri szolgáltatásoknak, ezért összetett szakmai és gazdasági döntésekre van szükség. Úgy fogalmazott: a cél egy hosszú távon is fenntartható megoldás kialakítása, amely Győr érdekeit szolgálja.

A politikus konkrét összeget nem nevezett meg, de elárulta: jelentős értéket képviselő gazdasági társaságról van szó, amelynek becsült értéke akár a 10 millió eurót is meghaladhatja. A kérdés most az, hogy sikerül-e új funkciót és új lendületet adni a reptérnek, vagy tovább folytatódik a lassú leépülés.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy komplex, hárommilliárd forintos infrastrukturális fejlesztés valósult meg a Hévíz–Balaton Airport területén a rendszeres légi forgalom biztonságos és magas színvonalú kiszolgálására. A beruházás a térség turisztikai, logisztikai és gazdasági versenyképességének további erősítését szolgálja.

