Jelentős változások lesznek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: mutatjuk mire számítson a BL-döntő körüli napokban

Különleges üzemelési renddel készül a Budapest Airport a budapesti UEFA Bajnokok Ligája-döntőhöz kapcsolódó, várhatóan rendkívüli utasforgalom kezelésére. A mérkőzés körüli három napban – május 29. és 31. között – a repülőtéren a megszokott napi forgalom jelentős növekedésére számítanak, elsősorban charterjáratok, menetrend szerinti sűrítőjáratok és magánrepülőgépek érkezése miatt. A napi járatszám a normál szint közel kétszeresére emelkedhet, különösen szombaton és vasárnap, amikor akár napi 800 is közlekedhet.

Jelentős változások lesznek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a BL-döntő körüli napokban / Fotó: Bud.hu

A gördülékeny működés érdekében a repülőtér speciális utaskezelési és légi forgalmi folyamatokat vezet be

A legjelentősebb forgalomnövekedés a londoni és párizsi útvonalakon várható.

A felkészülés részeként a Budapest Airport ideiglenesen teljes értékű terminálként nyitja meg az 1-est.

Május 29–31. között bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air-járatok az 1-es terminálról indulnak, illetve oda érkeznek. Az épületben étel- és italvásárlási lehetőségek, valamint közlekedési szolgáltatások is elérhetők lesznek.

A légikikötő üzemeltetője hangsúlyozta: az előkészítő munka már 2025 nyarán, mintegy tíz hónappal az esemény előtt megkezdődött. A Budapest Airport koordinálásával létrejött munkacsoportban többek között az UEFA, a HungaroControl, a NAV, a polgári légi közlekedési hatóság, földi kiszolgálócégek és közlekedési szolgáltatók is részt vesznek.

A megnövekedett kapacitásigény miatt a repülőtér átmenetileg felfüggeszti az áruszállító repülőgépmozgások egy részét, a gyakorló- és műszaki berepüléseket, valamint korlátozza a kitérő repülőtéri szerepkört is. Az esemény időszakában közlekedő valamennyi járatnak előzetes üzemelési engedélykérelmet kell benyújtania, a résidők kiosztása pedig kiemelt prioritások alapján történik.

A gördülékeny működés érdekében a repülőtér speciális utaskezelési és légiforgalmi folyamatokat vezet be, ideiglenes infrastruktúrát telepít, valamint megerősített operatív központtal dolgozik majd.

A check-in pultoknál, a biztonsági ellenőrzésnél és a határátlépési pontokon is megnövelt kapacitással készülnek, önkéntes munkatársak bevonásával – számolt be az Airpol.hu.