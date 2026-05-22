Elárulta a Mol hol történt a robbanás
Hatalmas erejű robbanás rázta meg a Mol Tiszaújvárosi üzemét, az olajvállalat pedig elárulta pontosan hol történt a baleset.
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi üzemében történt robbanás után kitört tüzet a katasztrófavédelem szakemberei lokalizálták, az oltási munkálatok jelenleg is folynak.
Az aktuális információk szerint a balesetnek egy halálos áldozata és több súlyos sérültje van. A robbanás körülményeit jelenleg is vizsgálják, de a Mol elárulta pontosan hol történt a katasztrófa.
Újraindítás közben történt a robbanás
A baleset az Olefin 1 üzem újraindítása közben történt.
