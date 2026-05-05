Összeállhat a 4iG szövetségese és a világ egyik legnagyobb vállalata – megmenthetik Románia csőd szélén álló gyárát, új európai fellegvár születhet
Új lendületet kaphat Románia hajóipara. Azzal, hogy a csődbe jutott mangaliai hajógyárát a Rheinmetall és a Mediterranean Shipping Company (MSC) átvenné, egy új korszak kezdetét jelenthetné keleti szomszédunk védelmi iparában. A német Rheinmetall és a svájci MSC együttműködésben nagyszabású beruházások megvalósítását vizsgálja a Románia keleti részén, a Fekete-tenger partják található telephelyen.
A vállalatok a hajógyár kettős felhasználású – katonai és polgári hajóépítést egyaránt szolgáló – központtá alakítását tervezik. Úgy vélik, hogy a mangaliai hajógyár újjáélesztése pozitív hatást gyakorolhat az egész térségre, hozzájárulva a helyi üzleti környezet stabilitásához és fejlődéséhez. Érvelésük szerint hosszú távon a hajógyár több ezer embernek adhatna munkát, a munkaerő szakképzését szolgáló duális képzési rendszer fejlesztése, valamint egy kiválósági és kutatóközpont létrehozása a régiót kompetenciaközponttá teheti, és ösztönözheti a fiatalokat, hogy Romániában maradjanak – számolt be róla a Profit.ro romániai gazdasági hírportál.
„A jelenlegi terv szerint a hajógyár működésének újraindítása túlmutat a jelenleg tervezett négy hajó megépítésén, amelyeket a Rheinmetall Naval Systems üzletága valósítana meg. A cél Románia felfejlesztése egy jelentős európai hajóépítési központtá. Ennek érdekében a Rheinmetall további európai és globális programokat kíván az országba vonzani, ezáltal erősítve Románia pozícióját a védelmi- és hajóépítő iparágakban” – áll a közleményben.
A düsseldorfi központú cégcsoport 2024 óta van jelen Romániában a medgyesi székhelyű Rheinmetall Automecanica révén, valamint a victoriai lőporgyár projektjén keresztül. A Naval Systems üzletág révén – amely a Lürssen-csoporttól nemrégiben megvásárolt NVL hajógyárak integrálásával jött létre – a Rheinmetall a világ egyik vezető haditengerészeti rendszerbeszállítója, és különösen a német haditengerészet jelentős programjaiért felel.
Az MSC a világ egyik legnagyobb tengeri szállítmányozási és logisztikai szolgáltatója, kiterjedt hálózattal és a globális ellátási láncok menedzsmentjében szerzett szakértelemmel. A román kormány a közelmúltban sürgősségi rendeletet fogadott el, amely kimondja, hogy a román állam jogszerűen átveheti azokat a működő eszközöket, amelyek csődbe jutott, de a végrehajtó hatalom által stratégiai jelentőségűnek nyilvánított, és a védelmi ipar számára termelni képes vállalatokhoz tartoznak, legfeljebb a felszámolási értékbecslésben megállapított áron.
Stratégiai jelentőségű cégek Románia-szerte
A sürgősségi rendelet tervezete abban az időszakban készült, amikor a nemrég csődbe jutott Damen Mangalia hajógyárhoz munkalátogatásra várták mind a Gazdasági Minisztérium, mind a Rheinmetall és az MSC képviselőit – utóbbit már a nyáron potenciális vevőként említették. A rendelet azt is előírja, hogy a beérkező vételi ajánlat csak abban az esetben utasítható el, ha az eszköz hasznosítására más, a funkció és integritás megőrzését biztosító megoldást találnak, miközben a harmadik félként belépő vevő köteles megőrizni az eszköz rendeltetését és integritását. Az átvétel kormányhatározattal történik, amelyet előzetesen a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnak jóvá kell hagynia.
Március végén a kormány stratégiai jelentőségűnek nyilvánította
- a Liberty Galați acélművet,
- a Damen Mangalia hajógyárat és
- a Romaero repülőipari vállalatot.
A három közül a Damen Mangalia nemrég jutott csődbe. A hajógyár eszközeinek legutóbbi hivatalos értékbecslése 87 millió eurós felszámolási értéket állapított meg. A hatóságok többször is jelezték, hogy katonai megrendeléseket próbálnak biztosítani a hajógyár számára, amelyeket a Románia számára az európai Security Action for Europe (SAFE) mechanizmus keretében elérhető, 16,6 milliárd eurós kedvezményes fegyverkezési hitelből finanszíroznának. A román SAFE-program két búvárbeavatkozó hajó és két tengeri járőrhajó beszerzését tartalmazza, összesen mintegy 920 millió euró értékben.