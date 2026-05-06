Sor a bolti pénztáraknál: pofonegyszerű trükkel csökkenthető a várakozási idő

Hiába tűnik logikusnak a legrövidebb pénztári sor választása a boltokban, könnyen lehet, hogy végül épp abban állva kell a legtöbbet várakozni arra, hogy a kasszához jussunk. A tudomány szerint azonban van jobb stratégia annál, minthogy mindig a legrövidebb sorba álljunk.
VG
2026.05.06, 17:24

Egy hosszú munkanap után kevesen vágynak arra, hogy a boltban töltsék az estét. Mégis sokaknak ismerős a helyzet: beállnak a legrövidebbnek tűnő kasszasorba, majd percekkel később azt látják, hogy a szomszédos sorok gyorsabban haladnak. Ez azonban nem pusztán balszerencse kérdése. A matematikusok szerint léteznek jól működő módszerek a várakozási idő csökkentésére – írja az Origo.

Kiderült, hogy melyik sorba érdemes beállíni a bolti pénztáraknál, hogy kevesebbet kelljen várakozni (illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP

A legrövidebb sor csapdája

A lap szerint a kutatók magyarázata meglepő lehet, de valójában racionális. Ugyanis a legtöbb vásárló ösztönösen a kevesebb emberből álló sort választja a bolti pénztáraknál, bízva abban, hogy abban állva kevesebbet kell várakoznia. A kutatók szerint viszont ez gyakran tévút. 

Ha egy kasszánál feltűnően rövid a sor, annak sokszor oka van: például lassabb pénztáros, problémás fizetés vagy egy technikai probléma elakadó rendszer.

Vagyis nem a sor hossza a döntő tényező, hanem az, milyen gyorsan halad.

A pénztári sorok működését az ún. sorbanállás-elmélet vizsgálja, amelynek alapjait a dán matematikus-statisztikus, Agner Krarup Erlang fektette le még a 20. század elején. Eredetileg telefonközpontok működését elemezte, de modelljeit ma is használják például ügyfélszolgálatok és üzletek működésének optimalizálására.

A kutatások lényege egyszerű: nemcsak az számít, hányan állnak a sorban, hanem az is, milyen gyors a kiszolgálás.

A szakértők szerint a leghatékonyabb rendszer az úgynevezett szerpentin sor – amikor egyetlen hosszú sor kígyózik több kassza felé. Ez elsőre hosszabbnak tűnhet, de valójában gyorsabb:

  • mindig a következő felszabaduló kasszához jutsz,
  • egyetlen lassú vásárló sem tart fel egy teljes sort,
  • kiegyenlítettebb a haladás.

Nem véletlen, hogy ezt a rendszert használják például postákon vagy nagyobb üzletekben.

A legtöbb boltban azonban továbbra is különálló sorok vannak.

 Ilyenkor egy meglepően egyszerű trükk segíthet: a bal szélső kasszát érdemes választani.

Ennek pszichológiai oka van: mivel az emberek többsége jobbkezes, ösztönösen jobbra indul, így a jobb oldali sorok gyorsabban telnek meg. A bal oldali kasszák ezért gyakran kevésbé zsúfoltak és gyorsabban haladnak.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
