A világ legnagyobb akkumulátorgyártója hivatalosan is elindította a termelést debreceni üzemében, csakhogy a CATL most még nem azt gyártja Magyarországon, amire az egész projekt épül. A kínai vállalat egyelőre akkumulátormodulok összeszerelését kezdte meg az új csarnokban, miközben a valódi stratégiai jelentőségű cellagyár továbbra is hatósági engedélyekre vár. Ez azért különösen kellemetlen a debreceni beruházás szempontjából, mert a cég még tavaly decemberben is arról beszélt: 2026 tavaszán már sorozatgyártás indulhat Magyarországon.

Most már biztos: nem készül el határidőre Magyarország egyik legnagyobb gyára és ez fájni fog a gazdaságnak – ennyivel csúszhat a sorozatgyártás

A mostani bejelentés szerint a CATL az új debreceni telephelyén évi 5 gigawattórás kapacitással kezdte meg az akkumulátormodulok gyártását. Ez papíron jelentős mennyiség: nagyjából 50 ezer darab nagy akkumulátoros, 100 kWh-s elektromos autó vagy 125 ezer kisebb villanyautó energiaigényét lehetne vele lefedni. A gyakorlatban azonban ezekhez a modulokhoz a cellák még nem Debrecenből érkeznek, hanem más CATL-üzemekből – írja az E-Cars.

A most elindult tevékenység tehát lényegében összeszerelés, miközben az iparág legnagyobb hozzáadott értékét jelentő cellagyártás továbbra sem indult el Magyarországon.

A debreceni beruházás eredetileg jóval nagyobb léptékű projektként került a nemzetközi autóipari térképre. A CATL 2022-ben jelentette be a 7,34 milliárd eurós (mintegy 2900 milliárd forintos) fejlesztést, amely több ütemben épül ki. Az első nagy ügyfél a Mercedes-Benz volt, később pedig egyre több jel utalt arra, hogy a közvetlen közelben felépült BMW-gyár is a kínai akkumulátorokra építi majd az új elektromos iX3 modell gyártását. Debrecen így az elmúlt években az egyik legfontosabb európai elektromosautó-ipari központtá vált.

A projekt valódi tétje azonban nem a modulgyártás, hanem a cellaüzem. A CATL most azt közölte: a 40 GWh kapacitású első cellagyár építése gyakorlatilag elkészült, a gyártóberendezéseket is telepítették, jelenleg már csak a szükséges hatósági engedélyekre várnak. Amint ezek megérkeznek, indulhat a próbagyártás.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a vállalat érdemben kicsúszott a saját ütemtervéből.

A CATL még tavaly év végén is azt kommunikálta, hogy 2026 márciusában vagy áprilisában már sorozatgyártás indulhat Debrecenben.

Ehhez képest most még a próbaüzem sem kezdődött el, miközben az iparági tapasztalatok szerint a próbagyártás és a stabil sorozatgyártás között akár hónapok is eltelhetnek.