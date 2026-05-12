Több mint két tonna, illegálisan árult gyümölcsöt koboztak el a magyar hatóságok

Az NKFH és az ellenőrzésben közreműködő hatóságok munkatársai összesen kilenc árus mintegy háromtonnányi termékét vizsgálták át. A kínálat nagy részét szamóca és áfonya tette ki, azonban a szakemberek számos esetben penészes, romlott vagy nem megfelelő körülmények között tárolt árut találtak – írja az Origo a hatóság tájékoztatása alapján. Kiderült az is, hogy az árusok egy része nem tudta igazolni a termékek eredetét, hiányoztak a kötelező dokumentumok, jelölések és tételazonosítók is. Emiatt egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma esetén gyakorlatilag lehetetlenné válna az áru útjának visszakövetése, ami komoly, sőt, súlyos kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.

Akár súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot is hordozhatnak az illegálisan árusított gyümölcsök (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Súlyos versenyhátrányt okoznak az illegális árusok

A lap cikke szerint a hatóság azon az állásponton van, hogy az illegális közterületi árusítás nemcsak egészségügyi veszélyeket hordoz, hanem a szabályosan működő kereskedőket és őstermelőket is hátrányosan érinti. Míg a hivatalos árusoknak szigorú higiéniai, nyomon követhetőségi és adózási szabályoknak kell megfelelniük, addig az engedély nélkül működő árusok ezeket gyakran figyelmen kívül hagyják.

A hatóság szerint ez torzítja a piacot és veszélyezteti a tisztességes vállalkozások működését.

Az útszéli árusok sokszor feltűnően alacsony árakkal próbálják csábítani a vásárlókat, az olcsóság azonban gyakran rossz minőséget takar. A nem megfelelő hőmérsékleten, akár tűző napon vagy szennyezett környezetben tárolt gyümölcsök gyorsan megromolhatnak, és egészségügyi problémákat is okozhatnak.

Az NKFH ezért azt javasolja, hogy a fogyasztók lehetőség szerint ellenőrzött üzletekben, piacokon vagy szabályosan működő kereskedelmi egységekben vásároljanak zöldséget és gyümölcsöt.

A hatóság közölte: a hasonló ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. A szabálytalankodó árusok bírságra, az áru lefoglalására és megsemmisítésére számíthatnak.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.