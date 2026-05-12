Deviza
EUR/HUF358,17 +0,68% USD/HUF305,44 +1,13% GBP/HUF412,54 +0,41% CHF/HUF390,62 +0,66% PLN/HUF84,21 +0,37% RON/HUF68,85 +0,76% CZK/HUF14,72 +0,63% EUR/HUF358,17 +0,68% USD/HUF305,44 +1,13% GBP/HUF412,54 +0,41% CHF/HUF390,62 +0,66% PLN/HUF84,21 +0,37% RON/HUF68,85 +0,76% CZK/HUF14,72 +0,63%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,21% RICHTER12 370 -1,86% OPUS298,5 -4,52% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,32% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 799,45 -1,19% BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,21% RICHTER12 370 -1,86% OPUS298,5 -4,52% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,32% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 799,45 -1,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
élelmiszer
hatóság
gyümölcs

Több mint két tonna, illegálisan árult gyümölcsöt koboztak el a magyar hatóságok

Újabb illegális gyümölcsárusokra csaptak le a hatóságok: ezúttal egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában tartottak összehangolt ellenőrzést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai, rendőri biztosítás mellett. Az akció során súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági problémákat tártak fel, ezért több mint 2,6 tonna gyümölcsöt vontak ki a forgalomból.
VG
2026.05.12, 16:25
Frissítve: 2026.05.12, 16:35

Az NKFH és az ellenőrzésben közreműködő hatóságok munkatársai összesen kilenc árus mintegy háromtonnányi termékét vizsgálták át. A kínálat nagy részét szamóca és áfonya tette ki, azonban a szakemberek számos esetben penészes, romlott vagy nem megfelelő körülmények között tárolt árut találtak – írja az Origo a hatóság tájékoztatása alapján. Kiderült az is, hogy az árusok egy része nem tudta igazolni a termékek eredetét, hiányoztak a kötelező dokumentumok, jelölések és tételazonosítók is. Emiatt egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma esetén gyakorlatilag lehetetlenné válna az áru útjának visszakövetése, ami komoly, sőt, súlyos kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.

Akár súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot is hordozhatnak az illegálisan árusított gyümölcsök (illusztráció)
Akár súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot is hordozhatnak az illegálisan árusított gyümölcsök (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Súlyos versenyhátrányt okoznak az illegális árusok

A lap cikke szerint a hatóság azon az állásponton van, hogy az illegális közterületi árusítás nemcsak egészségügyi veszélyeket hordoz, hanem a szabályosan működő kereskedőket és őstermelőket is hátrányosan érinti. Míg a hivatalos árusoknak szigorú higiéniai, nyomon követhetőségi és adózási szabályoknak kell megfelelniük, addig az engedély nélkül működő árusok ezeket gyakran figyelmen kívül hagyják.

A hatóság szerint ez torzítja a piacot és veszélyezteti a tisztességes vállalkozások működését.

Az útszéli árusok sokszor feltűnően alacsony árakkal próbálják csábítani a vásárlókat, az olcsóság azonban gyakran rossz minőséget takar. A nem megfelelő hőmérsékleten, akár tűző napon vagy szennyezett környezetben tárolt gyümölcsök gyorsan megromolhatnak, és egészségügyi problémákat is okozhatnak.

Az NKFH ezért azt javasolja, hogy a fogyasztók lehetőség szerint ellenőrzött üzletekben, piacokon vagy szabályosan működő kereskedelmi egységekben vásároljanak zöldséget és gyümölcsöt.

A hatóság közölte: a hasonló ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. A szabálytalankodó árusok bírságra, az áru lefoglalására és megsemmisítésére számíthatnak.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu