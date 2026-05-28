Továbbra is brutális számokkal tartja piacvezető pozícióját a magyarok kedvenc autója – jönnek az újabb elektromos Suzukik, már mindenki Esztergomra figyel

A Magyar Suzuki számára az elmúlt esztendő több szempontból is kiemelt jelentőségű volt – mondta a vállalat budapesti sajtóeseményén Sakai Fumito, a Magyar Suzuki vezérigazgatója. A cég idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját: az alapítást és az esztergomi üzem alapkövének letételét 1991-ben, a sorozatgyártás elindítását pedig 1992-ben hajtották végre.

Sakai Fumito, a Magyar Suzuki vezérigazgatója beszélt a vállalat jövőbeli terveiről is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezérigazgató szerint az elmúlt három és fél évtized jól mutatja, milyen fontos szereplővé vált a Magyar Suzuki nemcsak a hazai autóiparban, hanem a teljes Suzuki csoporton belül is. Elmondta: 35 év alatt összesen hét modell készült Esztergomban, tavaly pedig elkészült a négymilliomodik Suzuki is a magyar gyártósoron.

A Suzuki a kezdetek óta több mint kétmilliárd eurót fektetett be Magyarországon, és partnereivel, beszállítóival, valamint márkakereskedői hálózatával együtt nagyjából tízezer ember megélhetéséhez járul hozzá. A vállalat a 2024-es adatok alapján Magyarország 13. legnagyobb árbevételű cége volt.

Ismét piacvezető lett a Suzuki

Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy 2025-ben az autóipart továbbra is egyszerre formálta a gazdasági bizonytalanság, az elektromos átállás, a geopolitikai helyzet és az egyre erősödő piaci verseny.

Ennek ellenére a Magyar Suzuki megőrizte piacvezető szerepét a hazai újautó-piacon. A cég 14 285 új személyautót regisztrált Magyarországon, ami 11,04 százalékos piaci részesedést jelentett. A vállalat ezzel immár 22. alkalommal végzett az első helyen a hazai piacon.

A Datahouse adatai alapján a Suzuki S-CROSS lett 2025 legnépszerűbb modellje Magyarországon, miközben a Vitara a harmadik helyen végzett. Az S-CROSS-ból több mint 6500 darabot, Vitarából pedig 5590-et regisztráltak. A vállalat kiemelte, hogy az esztergomi gyártású modellek továbbra is meghatározó szerepet játszanak a hazai újautó-piacon.

A Suzuki Swift is erős évet zárt: a modell több év után ismét piacvezető lett a B-szegmensben.

A vállalat közlése szerint a magyar újautó-piac 2025-ben meghaladta a 129 ezer darabot.