EUR/HUF354,11 -0,18% USD/HUF303,95 -0,49% GBP/HUF408,66 -0,25% CHF/HUF387,9 +0,08% PLN/HUF83,79 +0,01% RON/HUF67,49 -0,24% CZK/HUF14,58 -0,16%
BUX131 452,7 -0,29% MTELEKOM2 626 +1% MOL3 784 +0,91% OTP40 460 -0,86% RICHTER12 350 -0,8% OPUS333 +2,15% ANY7 990 +1,52% AUTOWALLIS148 +1,37% WABERERS4 520 +0,89% BUMIX9 171,12 +0,51% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 858 -0,48%
Továbbra is brutális számokkal tartja piacvezető pozícióját a magyarok kedvenc autója – jönnek az újabb elektromos Suzukik, már mindenki Esztergomra figyel

A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a Magyar Suzuki: az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, miközben több mint 108 ezer autót gyártott és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint kilencmilliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben a vezetés szerint már az elektromos modellek esetleges esztergomi gyártására is készülnek. A Suzuki emellett 2030-ig négy elektromos modellt tervez bevezetni.
Zováthi Domokos
2026.05.28, 19:01

A Magyar Suzuki számára az elmúlt esztendő több szempontból is kiemelt jelentőségű volt – mondta a vállalat budapesti sajtóeseményén Sakai Fumito, a Magyar Suzuki vezérigazgatója. A cég idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját: az alapítást és az esztergomi üzem alapkövének letételét 1991-ben, a sorozatgyártás elindítását pedig 1992-ben hajtották végre.

Sakai Fumito, a Magyar Suzuki vezérigazgatója beszélt a vállalat jövőbeli terveiről is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezérigazgató szerint az elmúlt három és fél évtized jól mutatja, milyen fontos szereplővé vált a Magyar Suzuki nemcsak a hazai autóiparban, hanem a teljes Suzuki csoporton belül is. Elmondta: 35 év alatt összesen hét modell készült Esztergomban, tavaly pedig elkészült a négymilliomodik Suzuki is a magyar gyártósoron.

A Suzuki a kezdetek óta több mint kétmilliárd eurót fektetett be Magyarországon, és partnereivel, beszállítóival, valamint márkakereskedői hálózatával együtt nagyjából tízezer ember megélhetéséhez járul hozzá. A vállalat a 2024-es adatok alapján Magyarország 13. legnagyobb árbevételű cége volt.

Ismét piacvezető lett a Suzuki

Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy 2025-ben az autóipart továbbra is egyszerre formálta a gazdasági bizonytalanság, az elektromos átállás, a geopolitikai helyzet és az egyre erősödő piaci verseny.

Ennek ellenére a Magyar Suzuki megőrizte piacvezető szerepét a hazai újautó-piacon. A cég 14 285 új személyautót regisztrált Magyarországon, ami 11,04 százalékos piaci részesedést jelentett. A vállalat ezzel immár 22. alkalommal végzett az első helyen a hazai piacon.

A Datahouse adatai alapján a Suzuki S-CROSS lett 2025 legnépszerűbb modellje Magyarországon, miközben a Vitara a harmadik helyen végzett. Az S-CROSS-ból több mint 6500 darabot, Vitarából pedig 5590-et regisztráltak. A vállalat kiemelte, hogy az esztergomi gyártású modellek továbbra is meghatározó szerepet játszanak a hazai újautó-piacon.

A Suzuki Swift is erős évet zárt: a modell több év után ismét piacvezető lett a B-szegmensben.

A vállalat közlése szerint a magyar újautó-piac 2025-ben meghaladta a 129 ezer darabot.

Fejesné Gyurján Ildikó, a Magyar Suzuki operatív igazgatója ismertette a vállalat legfrissebb eredményeit / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Közel 110 ezer autót értékesített a vállalat

Az esztergomi gyárban 2025-ben összesen 108 072 személyautó gördült le a gyártósorról, miközben a Magyar Suzuki világszerte 109 994 járművet értékesített több mint száz országban.

A termelés mintegy 88 százaléka exportpiacokra került, miközben az exportértékesítés az árbevétel 86 százalékát adta. A vállalat exportértékesítésből származó árbevétele 1,773 milliárd euró volt, míg a belföldi értékesítés 285,5 millió eurót tett ki. Az összes nettó árbevétel elérte a 2,059 milliárd eurót, ami

mintegy 8 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest.

Fejesné Gyurján Ildikó, a Magyar Suzuki operatív igazgatója hangsúlyozta: a vállalat pénzügyi stabilitása továbbra is erős. A társaság mérlegfőösszege 1,272 milliárd euró volt, ebből a saját tőke 1,066 milliárd eurót tett ki.

Az operatív igazgató kiemelte, hogy a vállalat 35 éves működése során egyszer sem fizetett osztalékot. Mint mondta, ez jól mutatja a japán anyavállalat hosszú távú bizalmát, valamint azt, hogy a Magyar Suzuki az eredményt visszaforgatta a működésbe és a fejlesztésekbe.

Egymilliomodik Vitara és félmilliomodik hibrid

Tavaly több jelentős gyártási mérföldkövet is elért az esztergomi üzem. Legördült a gyártósorról az egymilliomodik Vitara, valamint elkészült az 500 ezredik hibrid modell is.

A Magyar Suzuki közben jelentős fejlesztéseket hajtott végre az esztergomi gyárban. A több mint kilencmilliárd forintos beruházási program részeként új robotokat telepítettek, bővítették az automatizált gyártási rendszereket, valamint önjáró anyagmozgató járműveket állítottak üzembe.

A fejlesztések részeként energiahatékonysági beruházásokat is végrehajtottak, többek között növelték a napelemes rendszerek kapacitását is. A beruházások a hatékonyság növelése mellett a karbonsemleges működés előkészítését is szolgálták.

Krisztián Róbert szerint a gyár működésében egyre nagyobb szerepet kapnak

  • az adatalapú
  • és automatizált

megoldások. A valós idejű adatelemzés segítségével hatékonyabban tudják szervezni a termelést, csökkenteni a leállásokat és javítani a minőséget.

Az elektrifikáció a legnagyobb kihívás

Sakai Fumito szerint jelenleg az autóipar legnagyobb kihívását az elektrifikáció, a karbonsemleges működésre való átállás, valamint a gyártás digitalizációja és automatizációja jelenti. A vezérigazgató úgy fogalmazott:

a Magyar Suzuki válasza nem egy látványos irányváltás, hanem „japánosan pragmatikus modernizáció”, amely egyszerre épít a költséghatékony működésre, a hibrid technológiára és a fokozatos átállásra.

Hangsúlyozta, hogy az esztergomi gyár továbbra is a Suzuki csoport egyetlen európai gyártóbázisa, ezért stratégiai kérdés, hogy a jövőben mikor és milyen formában kapcsolódhat be az elektromos modellek európai gyártásába.

A Suzuki globális stratégiája 2030-ra több elektromos modell európai bevezetésével számol. A vállalat szerint az esztergomi elektromosautó-gyártás jövőjét több tényező is befolyásolja majd, köztük

  • az uniós szén-dioxid-szabályozás,
  • az állami támogatások,
  • a töltőhálózat fejlesztése,
  • valamint az esetleges új roncsprémium- vagy flottacsereprogramok.

Sakai Fumito kiemelte: minden üzleti döntésnél a piaci igényeket elemzik, ugyanakkor az esztergomi üzem, a munkaerő-állomány és a beszállítói hálózat alkalmas lenne elektromos modellek gyártására is.

A Magyar Suzuki emellett az egész európai Suzuki-hálózat számára biztosít IT-szolgáltatásokat és fejlesztéseket, valamint az Esztergomból koordinálják a Suzuki Connect rendszer működését és az európai jogi, compliance-feladatokat is.

Több mint 3200 ember dolgozik a vállalatnál

Fejesné Gyurján Ildikó arról is beszélt, hogy 2025 végén mintegy 3200 munkavállaló dolgozott a vállalatnál. A dolgozók több mint fele már több mint tíz éve a cégnél van, és 25 olyan munkavállaló is akad, aki a cég alapítása óta, vagyis 35 éve a vállalatnál dolgozik.

A Magyar Suzuki jelenleg 577 felvidéki magyar és szlovák állampolgárt foglalkoztat, emellett 24 japán kiküldött munkatárs, 80 indiai operátor, valamint indonéz munkavállalók is dolgoznak a cégnél. Az operatív igazgató szerint a vállalat egyik legnagyobb kihívása

  • a generációs megújulás,
  • a mesterséges intelligencia
  • és a digitalizáció

vállalati kultúrába történő beépítése. A vállalat ezért több képzési programot is működtet, köztük a Suzuki Akadémiát, a Vezetői Akadémiát és a Karbantartó Akadémiát. A cég tehetségtámogató programot is indított, amelynek keretében fiatal mérnökök és technikusok Japánban szerezhetnek tapasztalatot.

A Magyar Suzuki 2022 óta duális partnere az esztergomi Bottyán János szakképző intézménynek. Jelenleg 31 diák végzi náluk a gyakorlati képzést automatizálási szakemberként, és a végzettek közel fele a vállalatnál helyezkedik el.

Erős maradt a marine- és motorüzletág is

A Magyar Suzuki az autógyártás mellett továbbra is meghatározó szereplő a hajómotor- és motorkerékpár-piacon is. A marine üzletág 1999 óta működik Magyarországon, és ma már regionális disztribútori szerepet is betölt: az esztergomi központból összesen 12 ország piacát szolgálják ki. A vállalat 2025-ben 495 hajómotort értékesített a magyar piacon, amellyel megőrizte piacvezető szerepét, míg exportpiacain 1891 hajómotort adtak el.

A motorkerékpár-üzletág szintén regionális szerepet tölt be: Magyarországgal együtt összesen 14 ország piacát látják el. A hazai piacon 231 Suzuki motorkerékpárt regisztráltak tavaly, míg az exportpiacokon több mint 1550 darab talált gazdára.

Jelentős béremeléseket hajtott végre a vállalat

Az operatív igazgató kiemelte azt is, hogy 2022 és 2026 között nominálisan 96 százalékkal emelkedtek az alapbérek a vállalatnál, ami inflációval korrigálva 42 százalékos reálbér-növekedést jelentett.

A vállalat emellett egészségügyi és családbarát programokat is működtet. A Suzuki Egészségút program keretében a dolgozók rendszeres szűréseken vehetnek részt, az egészségcentrum pedig ingyenes járóbeteg-ellátást biztosít számukra.

A cég együttműködik az esztergomi Angyalkert Óvodával is, ahol külön csoportot biztosítanak a Suzuki munkavállalóinak gyermekei számára, a vállalati munkarendhez igazodó nyitva tartással. A Magyar Suzuki emellett napi egyszeri ingyenes meleg étkezést is biztosít dolgozóinak. 

