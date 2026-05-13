Odaszóltak Magyar Péternek: a számok cáfolják, hogy összeszerelő üzem lenne Magyarország

Az új kormány eskütétele után Szalai Piroska élesen bírálta Magyar Péter gazdasági kijelentéseit. A képviselő közösségi oldalán kifejtette: a magyar gazdaság szerkezete az elmúlt másfél évtizedben jelentősen átalakult, amit a bérek felzárkózása és a high-tech foglalkoztatás aránya is alátámaszt. Úgy látja, a következő időszak kulcskérdése az lesz, milyen intézkedésekkel folytatja munkáját az új kabinet.

Szalai Piroska országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy nem összeszerelő üzem Magyarország, a bérek és a high-tech szektor húzza a gazdaságot / Fotó: Kallus György

Az új kormány tagjainak eskütétele után azonnali munkakezdést sürgetett Szalai Piroska országgyűlési képviselő, aki közösségi oldalán reagált a gazdaság állapotáról szóló politikai vitákra is. Bejegyzésében külön kitért arra, hogy szerinte téves az a narratíva, amely Magyarországot továbbra is összeszerelő üzemként írja le.

Szalai Piroska: az uniós átlag felett vagyunk

A képviselő ezzel összefüggésben bírálta Magyar Péter megállapításait, mint mondta: ez a megközelítés elavult, a 2010 körüli állapotokat tükrözi, nem pedig a jelenlegi gazdasági szerkezetet. Állítása szerint az alacsonyabb bérszintre épülő összeszerelő tevékenységek jelentős része már elhagyta az országot, mivel a magyar munkaerő költsége ma már magasabb, mint ami ezeknek a beruházásoknak kedvezne.

Szalai Piroska szerint ezt a változást a bérdinamika is alátámasztja. Azt írta, míg 2010-ben a magyar átlagkereset nem érte el az Európai Unió átlagának felét, addig 2024-re már megközelítette annak kétharmadát. Hozzátette: a bérek növekedési üteme az elmúlt években meghaladta az uniós átlagot, és 2024-ben az egyik legnagyobb emelkedést mutatta a teljes munkaidős, egyedülálló munkavállalók nettó keresete alapján.

A képviselő szerint a gazdaság szerkezeti átalakulását jelzi az is, hogy a magas hozzáadott értékű tevékenységek aránya nőtt. Úgy látja, az összeszerelő kapacitások helyét egyre inkább technológiaintenzív ágazatok vették át, több vállalat kutatás-fejlesztési tevékenységet is Magyarországra hozott.

Ennek következményeként – érvelése szerint – a magyar munkaerőpiacon a high-tech szektorban foglalkoztatottak aránya az egyik legmagasabb Európában. Emellett kiemelte, hogy

a teljes munkaidős foglalkoztatás aránya is kiemelkedő,

miközben a túlképzettség aránya alacsony,

vagyis a munkavállalók nagy része a végzettségének megfelelő munkát végez. A politikus rámutatott: egy klasszikus összeszerelő gazdaságban ilyen szerkezetű munkaerőpiac nem alakul ki, ezért szerinte indokolt a gazdaság jelenlegi állapotának árnyaltabb megítélése.