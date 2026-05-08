Deviza
EUR/HUF355,24 -0,39% USD/HUF301,57 -0,81% GBP/HUF410,85 -0,33% CHF/HUF388,05 -0,39% PLN/HUF83,96 -0,39% RON/HUF68,05 +0,42% CZK/HUF14,62 -0,36% EUR/HUF355,24 -0,39% USD/HUF301,57 -0,81% GBP/HUF410,85 -0,33% CHF/HUF388,05 -0,39% PLN/HUF83,96 -0,39% RON/HUF68,05 +0,42% CZK/HUF14,62 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 226,85 -0,67% MTELEKOM2 422 -5,28% MOL4 130 -0,53% OTP42 140 -0,71% RICHTER12 730 -1,73% OPUS319,5 -1,72% ANY7 470 -0,94% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 660 -1,29% BUMIX9 099,51 -0,5% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 809,34 -0,32% BUX134 226,85 -0,67% MTELEKOM2 422 -5,28% MOL4 130 -0,53% OTP42 140 -0,71% RICHTER12 730 -1,73% OPUS319,5 -1,72% ANY7 470 -0,94% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 660 -1,29% BUMIX9 099,51 -0,5% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 809,34 -0,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vendégéjszaka
turizmus
Budapest
hotel
szálláshelyek
Bajnokok Ligája
sportesemény
szállásfoglalás
Airbnb
szállás

Budapesti BL-döntő: akinek lakása van, most rommá keresheti magát, milliós árakon adják ki egy éjszakára az ingatlanokat – brutális pénzt szórnak ki a focidrukkerek

Horror árak várják a szállásokon az Arsenal és a PSG szurkolóit a BL-döntő idejére. A történelmi sporteseményre több tízezer brit és francia szurkoló érkezik Budapestre. A hatalmas érdeklődésre a szállásadók is rámozdultak: a hotelek és az Airbnb-lakások árai sok helyen a többszörösükre ugrottak, egyes hirdetések pedig már egészen elképesztő összegeket mutatnak.
Németh Anita
2026.05.08, 14:45
Frissítve: 2026.05.08, 14:47

Budapest, a számára történelmi jelentőségű sporteseményt rendez május végén: ez lesz az első alkalom, hogy Bajnokok Ligája döntőt rendez, azaz a világ egyik legértékesebb sporteseményét. A Puskás Ferenc Stadionban két nagyon népszerű csapat, a brit Arsenal és a francia PSG mérkőzik meg egymással. A május 30-i sportesemény körül máris nagy a felhajtás, több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba. Erre pedig lecsaptak a szálláshely-szolgáltatók is. 

hotel, szálloda szállás
Elszabadultak a budapesti szállásárak a BL-döntő idejére, a hotel- és az arbnb-s szobák is a többszörösébe kerülnek egy vendégéjszakára. Ez történt a Hotel Presidentben is / Fotó: Meliá

Szállás a budapesti BL-döntőn: többszörösére emelték a vendégéjszakák árát

Ennél még jobban megnövekedtek a szállásdíjak: május 30-án akár 18-szor magasabb lehet a vendégéjszaka díja, mint máskor. 

Budapesten a legtöbb szálloda már teljesen megtelt aznap estére, ahol pedig még van szabad szoba, ott magas árakat kérnek – mutatott rá a The Independent.

  • A Hungexpo közelében található Expo Tower Hotelben egy kétágyas vagy franciaágyas szoba két fő részére a mérkőzés éjszakáján 1458 euróba (520 ezer forint) kerül. Ez több mint 18-szorosa annak a 73 eurós (26 000 forint) árnak, amelyet egy nappal későbbi érkezés esetén kellene fizetni.
  • A duna-parti Bohem Art Hotelben a május 30-i tartózkodás ára 1618 euró, azaz 520 ezer forint, míg másnap 113 euró, vagyis 40 000 forint.
  • A szintén V. kerületi, Hold utcai Hotel President május 30-án 886 fontot kér (365 000 forint), május 31-én viszont 104 fontot (43 000 forint).

Akhil Vyas, az Arsenal Supporters’ Trust szurkolói csoport képviselője szerint nagyon sok pénzről van szó és pofátlanul magas árakat szabtak a szállásadók.

Az airbnbs árak is kilőttek

Wintermantel Zsolt facebookos bejegyzésben hívta fel a figyelmet a jelenségre, ő az Airbnb-díjakat nézte meg.

„Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Állandó vita tárgya, hogy minek ez, miért jó ez nekünk. Azon túl, hogy a világ nagyobbik része hazánkra fog figyelni, számos gazdasági haszna is van!” – írta Újpest korábbi polgármestere az alábbi kép mellé:

airbnb 2026.05.30.
A volt újpesti polgármester gyűjtése arról, hogy mennyibe kerülnek airbnbs szálláshelyek május 30-án, a BL-döntő napjára / Fotó: Wintermantel Zsolt / Facebook

Pofátlan szállásárakkal várják az Arsenal és a PSG szurkolóit a BL-döntő idejére

Az abszolúte csúcstartó minden bizonnyal az a félszoba, amelyet a VII. kerület Puskás Ferenc Stadionhoz közel eső részén kínálnak kiadásra 4 039 887 forintért.

A hirdetés szerint a 11 négyzetméteres, egyszemélyes ággyal felszerelt szoba egy panziótípusú szálláshelyen található, és csak egy személy elszállásolására kínálják. A butikszállodás félszoba díja május 29-re 178 680 forint. Ugyanez a félszoba június 20-ára 34 826 forint.

Ezt még csak-csak el tudjuk hinni, de találtunk olyan szálláshirdetést is a VII. kerületben, ahol egy stúdiolakást hirdetnek a 30-i napra 35 750 346 forintért. Igaz, itt már 2 személyre kínálják a szállást. Ez a lakás egész évben csak május utolsó hat napjára elérhető. A 14. kerületben pedig 1,3 millió forint kétszemély részére egy lakás.

A Booking.comon is találni igencsak magas áron hirdetett lakásokat a május 30-i éjszakára. A lista szerint május 8-án 18 449 585 forintért kínálnak a VII. kerület belső részén található egyszobás apartmant, amivel messze kiemelkedik a többi versenyző közül. A második legdrágább az a kétszobás IX. kerületi ingatlan, amelyet 4 181 380 forintért kínálnak, szorosan mögötte pedig egy hasonló nagyságú VII. kerületi ingatlan áll 4 145 570 forinttal.

A legolcsóbb május 8-án elérhető ajánlatot május 30-ára két fő részére egy hotel kínálja 221 395 forintért a IX. kerületben.

Május 30-ára 263 szállás érhető el, míg június utolsó szombatjára 1 056 darab.

A szállásdíjak azonban nem maradnak ilyen magasan, Wintermantel Zsolt airbnbs gyűjtése is mutatja, hogy hetek alatt a töredékére csökkennek.

Június 20-i árak sokkal kisebbek, mint a BL-döntő ideiek / Fotó: Wintermantel Zsolt / Facebook

Összehasonlításképpen 2026 áprilisának közepén a budapesti medián albérleti díj 255 000 forint volt. Ha pedig az ingatlantulajdont nézzük, a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára Budapesten április elején 1,43 millió forintot tett ki. A használt társasházi lakások négyzetméter ára pedig 1,5 millió forint volt.

Egy Bajnokok Ligája-döntő értéke óriási, mivel sokakat mozgat meg. Például a 2024-es BL-döntő becsült globális közönsége 145 millió volt. Ez alapján a BL-döntő világviszonylatban a legnézettebb sportesemények köz tartozik. A meccs nemcsak a csapatoknak és a szponzoroknak hoz sokat, de a rendező városnak is.

Brutális, ami Ferihegyen készül

Budapest először rendez Bajnokok Ligája-döntőt, a történelmi sporteseményre pedig lecsaptak a légitársaságok. A május 30-i Arsenal–PSG-meccsre több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba, ezért a Wizz Air az EasyJet, a Turkish és a Qatar Airways is extra kapacitást jelentett be. A megnövekedett kereslet az árakat is felhajtotta. A Londonból Budapestre tartó járatok jegyei a BL-döntő előtti napokban többszörösükre drágultak.

A Wizz Air május 29-én megduplázza a kapacitását Délkelet-Anglia és a magyar főváros között, és összesen nyolc járatot indít Lutonból és Gatwickről. A döntő napjára további négy járatot ütemeztek be.

Az EasyJet a futballszurkolók nagy keresletére reagálva irányonként több mint 750 további ülőhellyel bővítette kapacitását az Egyesült Királyság és Budapest között.

Meglepő hatása van az atlétikai világbajnokságnak a gazdaságra

Egy nagyszabású sportesemény nemcsak a sportteljesítményekről szól, hanem erőteljes gazdasági és társadalmi hatásokat is kivált. A 2025-ös tokiói és a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság példája jól mutatja a multiplikátorhatás működését.

Mozaik

Mozaik
2283 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu