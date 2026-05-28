Visszafogottság jellemezte a hazai turizmus áprilisban, de nincs ok az aggodalomra – dörzsölhetik a markukat a szállásadók

Idén áprilisában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,0 százalékkal, a vendégéjszakáké 4,0 százalékkal marat el az egy évvel korábbitól a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,4 százalékkal, a vendégéjszakáké 0,8 százalékkal nőtt 2025 áprilisához képest

A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 3,0 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 9,4 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 3,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal bővült 2025 áprilisához képest. A 717 ezer belföldi vendég közel 1,6 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 510 ezer vendéget és 1,1 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Utóbbi vendégek 79 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,5 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 0,7 százalékkal meghaladta a 2025. áprilisit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (12 százalékkal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (3,9 százalékkal). Budapesten 9,0 százalékkal, a Balatonnál 5,0 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

Kevesebb külföldi vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre

A külföldi vendégek száma 5,2 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,0 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva, amelyhez jelentősen hozzájárult az – előző évben kiugróan sok vendéget küldő – Izraelből érkező vendégek számának 79 százalékos visszaesése. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 0,6 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,7 százalékkal csökkent 2025 áprilisához képest.