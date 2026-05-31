Hiába a jó termés, egyre nehezebb helyzetben vannak a magyar szamócatermelők

A magyar szamóca továbbra is népszerű a vásárlók körében, ám a hazai termelőknek egyre erősebb nemzetközi versennyel kell szembenézniük. Az idei szezon a szokásos időben indult Magyarországon, ráadásul a terméskilátások is kedvezők, miközben Európa több fontos termelőországában időjárási problémák nehezítették a szezont. Az Európai Unió legnagyobb szamócatermelője továbbra is Spanyolország, ahol a termés több mint 90 százaléka a Huelva régióból származik – ismertette az Agrárszektor az AKI adatai alapján.

Az Európai Unió legnagyobb szamócatermelője továbbra is Spanyolország / Fotó: NFKH

Ömlik be a külföldi szamóca

Bár februárban jelentős viharkárokról számoltak be, március közepére a kínálat már meghaladta az előző év azonos időszakának mennyiségét. Franciaországban ezzel szemben a hideg tél és a hűvös tavasz lassította a szezon indulását, míg Németországban tovább csökkent a szamóca termőterülete. Az országban 2025-ben már csak 12,7 ezer hektáron termesztettek szamócát, ami négy év alatt 23 százalékos visszaesés. Az Eurostat adatai szerint Spanyolország tavaly 228,3 ezer tonna szamócát szállított az uniós piacra, ami 2 százalékos növekedésnek felel meg. Görögország ennél is nagyobb, 12 százalékos bővülést produkált, így exportja elérte a 83,7 ezer tonnát.

Az Európai Unió emellett jelentős mennyiséget importál harmadik országokból is: Egyiptomból 51 százalékkal több szamóca érkezett, míg Marokkóból kisebb visszaesést mértek.

A nemzetközi árak is emelkedtek. A német nagybani piacokon a hazai szamóca ára 6,30 euró kilogrammonként, a holland terméké pedig már 7 euró fölé emelkedett. A görög és a spanyol szamóca valamivel olcsóbb maradt, de ezek ára is nőtt az előző évhez képest. Magyarországon az elmúlt években évente 5–8 ezer tonna közötti szamócatermés volt jellemző. A hazai piac ugyanakkor továbbra is jelentős importra szorul, különösen a szezon kezdete előtt.

A KSH adatai szerint 2025-ben 9 százalékkal nőtt a szamócaimport, így csaknem 4 ezer tonna érkezett az országba, elsősorban Spanyolországból. A behozatal legnagyobb része áprilisban és májusban realizálódik, még a magyar termés tömeges megjelenése előtt.