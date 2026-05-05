Deviza
EUR/HUF361,4 -0,76% USD/HUF308,74 -0,9% GBP/HUF418,94 -0,63% CHF/HUF394,94 -0,59% PLN/HUF85,1 -0,5% RON/HUF68,96 -1,68% CZK/HUF14,82 -0,72% EUR/HUF361,4 -0,76% USD/HUF308,74 -0,9% GBP/HUF418,94 -0,63% CHF/HUF394,94 -0,59% PLN/HUF85,1 -0,5% RON/HUF68,96 -1,68% CZK/HUF14,82 -0,72%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 935,1 +1,76% MTELEKOM2 478 +0,32% MOL4 314 +3,4% OTP42 570 +2,26% RICHTER12 840 +0,94% OPUS329,5 -1,64% ANY7 330 -0,14% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 410 -4,13% BUMIX9 060,17 -1,09% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 751,48 +1,07% BUX135 935,1 +1,76% MTELEKOM2 478 +0,32% MOL4 314 +3,4% OTP42 570 +2,26% RICHTER12 840 +0,94% OPUS329,5 -1,64% ANY7 330 -0,14% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 410 -4,13% BUMIX9 060,17 -1,09% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 751,48 +1,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasúti híd
vasúti kapcsolat
híd
Szeged

A Budapest-Belgrád után itt az újabb országokat összekötő szupervasút: újjászületik a történelmi vonal, vége lehet a félnapos utazásoknak

Évtizedek után újra határon átívelő vasúti kapcsolat jöhet létre Szegedről Temesvárra. Egy friss pályázat szerint már készül a modern, nemzetközi összeköttetést megalapozó tanulmány.
VG
2026.05.05, 16:31

„Szeged–Timișoara Dream Railway” – ezzel a beszédes címmel jelent meg az a pályázati felhívás, amely a két város közötti közvetlen vasúti kapcsolat előkészítéséről szól – számolt be a Iho.

Szeged,,Hungary,-,July,20,,2024:,Railway,Station,Exterior,In
Több mint száz év után újra határon átívelhet a vasút Szegedről –  új vasúti híd is épül / Fotó: Nominesine / Shutterstock

A felhívást Temes megye tette közzé, és egy részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére keresnek kivitelezőt.

A dokumentáció célja egy korszerű, határon átnyúló vasúti infrastruktúra megtervezése, amely illeszkedik a mai mobilitási igényekhez, és szervesen kapcsolódik a regionális hálózathoz. 

A beruházás nemcsak a közlekedési kapcsolatokat javíthatja, hanem hozzájárulhat a magyar–román határ menti térség gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködésének erősítéséhez is.

A nyertes pályázónak 16 hónapja lesz elkészíteni a tanulmányt, amely utas- és áruforgalmi előrejelzéseket, valamint környezeti hatásvizsgálatot is tartalmaz. A tervek között szerepelhet egy új vasúti híd építése a Maros felett, illetve a román oldali pályaszakaszok felújítása és részbeni kiépítése, teljes villamosítással és korszerű biztosítóberendezésekkel.

A projekt egy egykor fontos történelmi vasútvonal újjáélesztését is jelentheti. 

A cikk emlékeztet, hogy 

Szegedet és Temesvárt összekötő pálya már 1857-ben megépült, az Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság fejlesztéseként. A trianoni határváltozások azonban több ponton megszakították a vonalat, amely így elvesztette korábbi jelentőségét. 

A helyzetet tovább rontotta a szegedi Tisza-híd pusztulása, ami ellehetetlenítette az átmenő forgalmat.

A mostani kezdeményezés célja, hogy ezt a kapcsolatot modern formában, a 21. századi igényekhez igazítva állítsa helyre.

A MÁV több mint húszévi szünet után gépi kocsimosót épített a Szeged rendező pályaudvaron. A fejlesztést közel 800 millió forint saját forrásból valósították meg. A napokban már megkezdték a próbaüzemet, az indulás 2026 első negyedévében várható. 

Az új berendezés segítségével ezentúl helyben tisztíthatják a tram-traineket és a Szegedről induló intercityket, illetve több mozdonytípust is. A 80 méter hosszú mosóban a korábbi 90 perccel szemben mindössze két-három percet vesz igénybe egy-egy jármű megtisztítása.

A berendezés víztisztítási hatékonysága 84 százalékos, így csupán 16 százalékban igényel vízhálózatból nyert tiszta vizet, azaz kifejezetten környezetbarát is.

Rövidül a menetidő

Szeged és Temesvár között rendkívül komplikált és hosszadalmas vasúton utazni. Egyes viszonylaton több mint 10 óra megtenni a nagyjából 120 kilóméteres távolságot, ráadásul Aradon is át kell szállni. A szupervasút hasonlóan a Budapest-Belgrád vasútvonal is rengeteg időt takarít meg az utazóknak, ha - végre -beindult a személyforgalom, ott a korszerűsítésének köszönhetően a korábbi 7-8 óráról 3 óra alá csökken a két főváros között a menetidő. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu