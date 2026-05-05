A Budapest-Belgrád után itt az újabb országokat összekötő szupervasút: újjászületik a történelmi vonal, vége lehet a félnapos utazásoknak
„Szeged–Timișoara Dream Railway” – ezzel a beszédes címmel jelent meg az a pályázati felhívás, amely a két város közötti közvetlen vasúti kapcsolat előkészítéséről szól – számolt be a Iho.
A felhívást Temes megye tette közzé, és egy részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére keresnek kivitelezőt.
A dokumentáció célja egy korszerű, határon átnyúló vasúti infrastruktúra megtervezése, amely illeszkedik a mai mobilitási igényekhez, és szervesen kapcsolódik a regionális hálózathoz.
A beruházás nemcsak a közlekedési kapcsolatokat javíthatja, hanem hozzájárulhat a magyar–román határ menti térség gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködésének erősítéséhez is.
A nyertes pályázónak 16 hónapja lesz elkészíteni a tanulmányt, amely utas- és áruforgalmi előrejelzéseket, valamint környezeti hatásvizsgálatot is tartalmaz. A tervek között szerepelhet egy új vasúti híd építése a Maros felett, illetve a román oldali pályaszakaszok felújítása és részbeni kiépítése, teljes villamosítással és korszerű biztosítóberendezésekkel.
A projekt egy egykor fontos történelmi vasútvonal újjáélesztését is jelentheti.
A cikk emlékeztet, hogy
Szegedet és Temesvárt összekötő pálya már 1857-ben megépült, az Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság fejlesztéseként. A trianoni határváltozások azonban több ponton megszakították a vonalat, amely így elvesztette korábbi jelentőségét.
A helyzetet tovább rontotta a szegedi Tisza-híd pusztulása, ami ellehetetlenítette az átmenő forgalmat.
A mostani kezdeményezés célja, hogy ezt a kapcsolatot modern formában, a 21. századi igényekhez igazítva állítsa helyre.
A MÁV több mint húszévi szünet után gépi kocsimosót épített a Szeged rendező pályaudvaron. A fejlesztést közel 800 millió forint saját forrásból valósították meg. A napokban már megkezdték a próbaüzemet, az indulás 2026 első negyedévében várható.
Az új berendezés segítségével ezentúl helyben tisztíthatják a tram-traineket és a Szegedről induló intercityket, illetve több mozdonytípust is. A 80 méter hosszú mosóban a korábbi 90 perccel szemben mindössze két-három percet vesz igénybe egy-egy jármű megtisztítása.
A berendezés víztisztítási hatékonysága 84 százalékos, így csupán 16 százalékban igényel vízhálózatból nyert tiszta vizet, azaz kifejezetten környezetbarát is.
Rövidül a menetidő
Szeged és Temesvár között rendkívül komplikált és hosszadalmas vasúton utazni. Egyes viszonylaton több mint 10 óra megtenni a nagyjából 120 kilóméteres távolságot, ráadásul Aradon is át kell szállni. A szupervasút hasonlóan a Budapest-Belgrád vasútvonal is rengeteg időt takarít meg az utazóknak, ha - végre -beindult a személyforgalom, ott a korszerűsítésének köszönhetően a korábbi 7-8 óráról 3 óra alá csökken a két főváros között a menetidő.