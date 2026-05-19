Pénzt bukhatnak a SZÉP-kártyások: fontos határidő közeleg – százezreket érint a változás

Több százezer SZÉP-kártya-tulajdonost érinthet az a változás, amely a veszélyhelyzet megszűnésével lépett életbe. A régebbi egyenlegeknél visszatértek a korábbi szabályok, és aki nem költi el időben a pénzét, attól a szolgáltatók már júniustól havi díjat vonhatnak le. Az elmúlt időszakban több átmeneti SZÉP-kártyás könnyítés is kifutott.
Zováthi Domokos
2026.05.19, 11:02
A veszélyhelyzeti szabályok kivezetésével ismét az eredeti SZÉP-kártya-rendelet előírásai érvényesek a fel nem használt egyenlegekre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben feltöltött összegeket 2026. május 31-ig lehet külön költség nélkül elkölteni.

Az elmúlt időszakban több átmeneti SZÉP-kártyás könnyítés is kifutott / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A határidő után a szolgáltatók már havonta legfeljebb 3 százalékos díjat számíthatnak fel a bent ragadt összegre, minimum havi 100 forint értékben. Ha pedig a fennmaradó egyenleg ennél kisebb, akár a teljes maradék összeget is levonhatják.

Megszűnt a veszélyhelyzeti könnyítés

Az elmúlt években a kártyabirtokosok más rendszerhez szokhattak hozzá. A veszélyhelyzeti szabályozás idején a szolgáltatók évente két alkalommal, március 20-án és szeptember 20-án számítottak fel egyszeri, 15 százalékos díjat a hosszabb ideje fel nem használt egyenlegekre. A veszélyhelyzet megszűnésével azonban ez a szabályozás is kikerült a rendszerből.

Most újra az eredeti modell lép életbe: a feltöltést követő második naptári év május 31. lett a kulcsdátum.

A szakértők szerint sok munkavállaló nincs tisztában azzal, hogy a régi egyenlegek után már nem egyszeri, hanem folyamatos havi levonás jöhet. Emiatt érdemes ellenőrizni az egyenleget, és még a hónap végéig felhasználni a korábbi feltöltéseket.

Nem ez az egyetlen változás

Az elmúlt időszakban több átmeneti SZÉP-kártyás könnyítés is kifutott. Április végével például megszűnt a hideg élelmiszerek vásárlásának lehetősége is, amelyet korábban ideiglenesen engedélyeztek a kártyabirtokosok számára.

A SZÉP-kártya ugyanakkor továbbra is a legnépszerűbb cafeteriaelemek közé tartozik Magyarországon. A jelenlegi szabályok szerint éves szinten 570 ezer forintos keret adható kedvezményes adózással a munkavállalóknak.

Tízmilliárdok maradhatnak a SZÉP-kártyákon

A szolgáltatók adatai szerint tetemes összegek maradhatnak a kártyákon: a korábbi évek tapasztalatai szerint több tízmilliárd forintnyi egyenleg „ragad bent” rendszeresen a határidők környékén. Ez részben a kisebb, elfelejtett összegekből, részben a tudatos halogatásból adódik, ám a most visszatérő díjterhelés miatt ezek a maradványok gyorsabban apadhatnak.

A szakértők szerint a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek a felhasználás szempontjából: a vendéglátás és a turizmus rövid távon profitálhat a megnövekedett költésekből, miközben hosszabb távon az is kérdés, hogy a rendszer átalakítása – és az esetleges további szabályszigorítások – mennyiben változtatják meg a SZÉP-kártya szerepét a cafeteria-rendszerben.

