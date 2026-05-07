Kitört a káosz Szerbiában a magyarok miatt, össztűz zúdul a Molra: Orbán Viktor már nem tud segíteni, Magyar Péter Olaszországban van

Túlzás nélkül kezd követhetetlenné válni a NIS-Mol felvásárlás ügye, Szerbia részéről ugyanis egymásnak totálisan ellentmondó hírek érkeznek az elmúlt időszak egyik legfontosabb magyar olajüzletéről.

Ez azért is nehezen érthető, mert egészen ezidáig tükörsimán alakult a szerb olajcég megszerzése az oroszoktól, azonban az elmúlt napokban látványos kavarás vette kezdetét.

Az Orbán-kormány mindvégig kontroll alatt tartotta az egyébként bonyolult tranzakciót, de a választási vereség óta mintha valami megváltozott volna.

Orbán Viktor ezen már nem tud segíteni, a politikai hatalom április 12-e óta Magyar Péternél van,

csakhogy jelenleg a Tisza párt elnöke Olaszországban tartózkodik. A kormányalakítás hetében ugyanis egy filmfesztiválon vett részt, ahol bemutatták a róla készült filmet, majd csütörtökön Rómában az olasz miniszterelnök fogadta.

Már pedig a helyzetet fontos lenne a diplomácia szintjén is kezelni, május 22-ig van ugyanis mandátuma a Molnak az amerikaiaktól, hogy megállapodjon a szerb olajcég megszerzéséről az oroszokkal, akik jelenleg többségi tulajdonnal bírnak.

Az új magyar miniszterelnököt szombaton megválasztják, de egyelőre eddig nem szólalt meg a NIS-Mol ügylet kapcsán.

Az elmúlt 48 órában egymást érik a fodulatok a felvásárlás folyamatában. Először arról szóltak a hírek, hogy a szerbek már május közepére várják a megállapodást a Mollal, majd hirtelen feltűnt egy hírhedt szerb üzletember, aki egy furcsa cégen keresztül előrántott – legalábbis a szavak szintjén – 2 milliárd eurót és ajánlatott tett a NIS 56 százalékos részére.

Ezen a ponton estek szét az események a nyilvánosságra számára is látható módon.

A finoman szólva is gyanús múltú szerb üzletember azt állította, az oroszok elfogadták az ajánlatát. A Gazprom Nyeft erre kiadott egy közleményt, amiben mindent cáfolt: megerősítette, hogy csakis a Mollal tárgyalnak a NIS-ről.

Ezzel párhuzamosan a szerb energiaügyi miniszter is megszólalt, és ugyancsak kiállt a magyarok mellet. Azt mondta, hogy akár már a jövőhéten megszülethet a tervezet, amit aztán benyújtanak az amerikaiaknak jóváhagyásra.

Handanovic most viszont már egészen más hangvételű nyilatkozatot tett.

Az Instagram oldalára feltöltött videóban csütörtök délután egy videóban azt mondta, hogy "Szerbia bár továbbra is elkötelezett a Mollal folytatott tárgyalások folytatása és a kompromisszum keresése mellett, de nem mindenáron".