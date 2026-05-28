Trendszerű halogatás: százezrek hagyták az utolsó pillanatra az szja-bevallásukat, de van még egy időpont, amire érdemes figyelni

Lejárt a személyijövedelmadó-bevallások benyújtásának határideje, és az idei év több szempontból is rekordot döntött. Évről évre egyre többen az elektronikus utat választják, azonban ezzel egyidejűleg növekszik azok száma is, akik az utolsó pillanatban rendelkeznek adójuk 1+1 százalékával. Miközben a magánszemélyekre vonatkozó határidők lejártak, addig a cégeknek érdemes figyelniük, mert egy fontos határidő közeleg, a mulasztás pedig sokba kerülhet.
Nagy Krisztián
2026.05.28, 09:53
Frissítve: 2026.05.28, 10:37

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített szja-bevallási tervezetet. A benyújtási határidőt a gyakorlatban nem lehetett lekésni, mivel akik nem csináltak semmit, azoknak a kiajánlott dokumentum május 20-án automatikusan érvényessé vált.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ha valaki megfeledkezett ellenőrizni és megerősíteni bevallását, az lecsúszott arról is, hogy rendelkezzen adójának 1+1 százalékáról, de úgy tűnik sokan eszméltek az utolsó napokban.

Rekordokat döntött az szja-bevallási rendszer

A tavalyi évhez képest 40 ezerrel többen, mintegy 2 millió 700 ezren nyújtották be bevallásukat elektronikus úton, igaz, csaknem 300 ezren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1 százalékos nyilatkozatok korábbi napi rekordja is: az utolsó nap 158 ezren tettek felajánlást − olvasható az adóhivatal tájékoztatójában.

A rendelkezésre álló adatok alapján kijelenthető, hogy egyre népszerűbbé válik az elektronikus út, így már csak az adózók elenyésző része nyújtja be adóbevallását papíralapon.

Idén már a bevallások 93 százaléka érkezett be az eSZJA felületén keresztül.

Érdekes, hogy még mindig akadt 170 ezer fő, akik ugyan digitálisan töltötték ki a dokumentumot, de papíron küldték azt meg a hatóság részére. A hagyományos, nyomtatott sablont ezzel szemben már csupán 14 ezren használták.

A NAV eSZJA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, a rendszer több mint 5 millió 200 ezer belépést regisztrált. A tervezetet több mint 2 millió 600 ezren tekintették meg és 1 millió 150 ezer felett volt azok száma, akik a tervezetet változtatás nélkül fogadták el.

Idén is nőtt azok száma, akik rendelkeztek adójuk 1+1 százalékáról. A végleges adatok ugyan még nem ismertek, ám a NAV arról számolt be, hogy több mint 1 millió 700 ezren döntöttek úgy, hogy befizetett személyi jövedelemadójuk 1 százalékát civil szervezetnek, 1 százalékát pedig egy vallási közösségnek, vagy a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlják fel.

A cégeknek és a vállalkozóknak nehezebb dolguk van

A tervezet egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek esetében nem válik automatikusan érvényessé, nekik feltétlenül el kell küldeniük az szja-bevallásukat, ezért fontos tartani a határidőket.

Cégek estében még ennél is körültekintőbbnek kell lenni, mivel aki nem nyújtja be társasági (tao), illetve kisvállalatiadó-bevallását (kiva), az akár egymillió forintos bírságra is számíthat, sőt a legrosszabb esetben még az adószámának is búcsút inthet. A számviteli beszámolókat az adóhatóság május 31-ig várja, az adót pedig június 1-jéig kell megfizetni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
