A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített szja-bevallási tervezetet. A benyújtási határidőt a gyakorlatban nem lehetett lekésni, mivel akik nem csináltak semmit, azoknak a kiajánlott dokumentum május 20-án automatikusan érvényessé vált.

Trendszerű halogatás: százezrek hagyták az utolsó pillanatra az szja-bevallásukat, de van még egy időpont, amire érdemes figyelni / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ha valaki megfeledkezett ellenőrizni és megerősíteni bevallását, az lecsúszott arról is, hogy rendelkezzen adójának 1+1 százalékáról, de úgy tűnik sokan eszméltek az utolsó napokban.

Rekordokat döntött az szja-bevallási rendszer

A tavalyi évhez képest 40 ezerrel többen, mintegy 2 millió 700 ezren nyújtották be bevallásukat elektronikus úton, igaz, csaknem 300 ezren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1 százalékos nyilatkozatok korábbi napi rekordja is: az utolsó nap 158 ezren tettek felajánlást − olvasható az adóhivatal tájékoztatójában.

A rendelkezésre álló adatok alapján kijelenthető, hogy egyre népszerűbbé válik az elektronikus út, így már csak az adózók elenyésző része nyújtja be adóbevallását papíralapon.

Idén már a bevallások 93 százaléka érkezett be az eSZJA felületén keresztül.

Érdekes, hogy még mindig akadt 170 ezer fő, akik ugyan digitálisan töltötték ki a dokumentumot, de papíron küldték azt meg a hatóság részére. A hagyományos, nyomtatott sablont ezzel szemben már csupán 14 ezren használták.

A NAV eSZJA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, a rendszer több mint 5 millió 200 ezer belépést regisztrált. A tervezetet több mint 2 millió 600 ezren tekintették meg és 1 millió 150 ezer felett volt azok száma, akik a tervezetet változtatás nélkül fogadták el.

Idén is nőtt azok száma, akik rendelkeztek adójuk 1+1 százalékáról. A végleges adatok ugyan még nem ismertek, ám a NAV arról számolt be, hogy több mint 1 millió 700 ezren döntöttek úgy, hogy befizetett személyi jövedelemadójuk 1 százalékát civil szervezetnek, 1 százalékát pedig egy vallási közösségnek, vagy a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlják fel.

A cégeknek és a vállalkozóknak nehezebb dolguk van

A tervezet egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek esetében nem válik automatikusan érvényessé, nekik feltétlenül el kell küldeniük az szja-bevallásukat, ezért fontos tartani a határidőket.