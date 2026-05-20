Figyelmeztetett a NAV: nem mindenki rendelkezhet a személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról

Az szja-bevallás határideje május 20. Aki eddig nem nézte meg, és nem fogadta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával automatikusan bevallássá válik a tervezete. Ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra, nekik a bevallás benyújtása nélkül nem lesz érvényes bevallásuk – hívta fel a figyelmet az adóhatóság szerdán.

Rajtuk kívül mindenképp nézze át és egészítse ki a tervezetét az is:

aki tavaly év közben nem vette igénybe az adókedvezményeket, most egy összegben a bevallásban kérheti,

akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, tipikusan ilyen lehet például a lakáskiadás vagy -eladás,

akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20. – ezután az összeg pótlékolódik, és ha tartozás van, az 1+1 százalékos rendelkezés sem lesz érvényes, illetve

akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-ig a bevallásban kérhető a kiutalás a postai cím vagy bankszámlaszám megadásával.

A kitöltéshez, kiegészítéshez rengeteg segítség áll rendelkezésre, többek között a kérdés-felelet funkció, amely segít automatikusan kitölteni a bevallás megfelelő rubrikáit, de videós segédletek is elérhetők több témában a NAV honlapján.

A tervezet kezelése online, az eSZJA-ban a legegyszerűbb, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációval éjfélig bárhonnan, bármikor véglegesíthető a bevallás. Aki mégis papíron intézi, annak május 20-án, vagyis ma kell postára adnia.

Fontos, hogy papíralapú bevallás aláírás nélkül érvénytelen!

Az egyházaknak adható 1 százalékról nem feltétlenül kell újból rendelkezni, más a helyzet a civil szervezetek esetében

Az 1+1 százalékos rendelkezés határideje szintén ma van: a civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképp be kell küldeni, az egyházit csak akkor, ha korábban nem nyilatkozott, vagy idén változtatni szeretne. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Programnak szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV évről évre automatikusan figyelembe veszi.