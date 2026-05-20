Deviza
EUR/HUF361,66 0% USD/HUF312,11 +0,16% GBP/HUF417,54 0% CHF/HUF394,94 -0,04% PLN/HUF84,98 -0,14% RON/HUF69,16 -0,11% CZK/HUF14,87 -0,01% EUR/HUF361,66 0% USD/HUF312,11 +0,16% GBP/HUF417,54 0% CHF/HUF394,94 -0,04% PLN/HUF84,98 -0,14% RON/HUF69,16 -0,11% CZK/HUF14,87 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 148,23 -0,47% MTELEKOM2 630 -0,91% MOL4 024 -0,89% OTP40 710 0% RICHTER12 310 -0,57% OPUS301 +0,17% ANY7 800 +0,64% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 670 +1,5% BUMIX9 218,06 -0,59% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 808,74 -0,09% BUX131 148,23 -0,47% MTELEKOM2 630 -0,91% MOL4 024 -0,89% OTP40 710 0% RICHTER12 310 -0,57% OPUS301 +0,17% ANY7 800 +0,64% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 670 +1,5% BUMIX9 218,06 -0,59% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 808,74 -0,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szja
adóbevallás
NAV
személyi jövedelemadó
szja-bevallás
adózás

Figyelmeztetett a NAV: nem mindenki rendelkezhet a személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról

Május 20-án éjfélig lehet átnézni, kiegészíteni és elfogadni az szja-bevallási tervezeteket, valamint rendelkezni az adó 1+1 százalékáról. A NAV figyelmeztetése szerint a legtöbb magánszemély tervezete a határidő lejártával automatikusan bevallássá válik, de az áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek és egyéni vállalkozóknak külön be kell nyújtaniuk a bevallást. Fontos, hogy az egyházaknak adható szja 1 százalékról nem feltétlenül kell újból rendelkezni, de a civil szervezetek csak akkor kaphatják meg a felajánlást, ha arról az adózó az adott évben is rendelkezik.
VG
2026.05.20, 09:32
Frissítve: 2026.05.20, 09:42

Az szja-bevallás határideje május 20. Aki eddig nem nézte meg, és nem fogadta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával automatikusan bevallássá válik a tervezete. Ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra, nekik a bevallás benyújtása nélkül nem lesz érvényes bevallásuk – hívta fel a figyelmet az adóhatóság szerdán.

_IMG_5759 Az szja kapcsán számos kötelezettség határideje május 20.
Az szja kapcsán számos kötelezettség határideje május 20. / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Május 20-án van az szja-bevallás határideje, de nem mindenkinek lesz automatikusan érvényes

Rajtuk kívül mindenképp nézze át és egészítse ki a tervezetét az is:

  • aki tavaly év közben nem vette igénybe az adókedvezményeket, most egy összegben a bevallásban kérheti,
  • akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, tipikusan ilyen lehet például a lakáskiadás vagy -eladás,
  • akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20. – ezután az összeg pótlékolódik, és ha tartozás van, az 1+1 százalékos rendelkezés sem lesz érvényes, illetve
  • akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-ig a bevallásban kérhető a kiutalás a postai cím vagy bankszámlaszám megadásával.

A kitöltéshez, kiegészítéshez rengeteg segítség áll rendelkezésre, többek között a kérdés-felelet funkció, amely segít automatikusan kitölteni a bevallás megfelelő rubrikáit, de videós segédletek is elérhetők több témában a NAV honlapján.

A tervezet kezelése online, az eSZJA-ban a legegyszerűbb, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációval éjfélig bárhonnan, bármikor véglegesíthető a bevallás. Aki mégis papíron intézi, annak május 20-án, vagyis ma kell postára adnia. 

Fontos, hogy papíralapú bevallás aláírás nélkül érvénytelen!

Az egyházaknak adható 1 százalékról nem feltétlenül kell újból rendelkezni, más a helyzet a civil szervezetek esetében

Az 1+1 százalékos rendelkezés határideje szintén ma van: a civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképp be kell küldeni, az egyházit csak akkor, ha korábban nem nyilatkozott, vagy idén változtatni szeretne. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Programnak szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV évről évre automatikusan figyelembe veszi.

A NAV központi ügyfélszolgálatai 2026. május 20-án hosszított nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket, a NAV Infóvonala, a 1819 (külföldről +36 (1) 461-1819) pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható – zárta közleményét a hatóság.

A NAV közölte: ne maradjon le erről az adókedvezményről – sokat spórolhat rajta

A NAV idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról.

Az adóalap-kedvezményeknél például gyakori, hogy a tervezetek alapjául szolgáló havi munkáltatói bevallásokban nem szerepelt minden hónapra adat az év közben igénybe vett kedvezményről, és így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e, vagy egy adott kedvezményt valaki jogosulatlanul vett igénybe – ilyen lehet akár az első házasok kedvezménye, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. A kedvezmények igénybevételét egyébként kisfilm is segíti, ha valaki elakadna az online kitöltéssel. És van még egy nagyon gyakori figyelmetlenség: visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu