Nem minden szolgálati idő, ami annak néz ki – több ezren mennek minden éven nyugdíjba úgy, hogy meglepetés éri őket

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 2,4 millió ember részesült öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban Magyarországon. Évente általában 80–100 ezer ember vonul nyugdíjba. 2026-ban az 1961-ben születettek érik el a 65 éves öregségi nyugdíjkorhatárt, feltéve, hogy legalább 20 év szolgálati idővel rendelkeznek. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos időszakokat a jogszabályok nem ismernek el szolgálati időként – hívja fel a figyelmet cikkében az Origo.

Mi számít szolgálati időnek?

A lap összeállítása szerint szolgálati időnek alapvetően azok az időszakok minősülnek, amikor az érintett biztosítási jogviszonyban állt, és nyugdíjjárulékot fizettek utána. Ilyen lehet például:

a munkaviszony,

egyes vállalkozói jogviszonyok,

a táppénz időszaka,

az ápolási díj,

a gyermekgondozást segítő ellátás,

a rehabilitációs ellátás,

bizonyos feltételekkel a katonai szolgálat,

a szakmunkástanulói jogviszony,

valamint az 1998 előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok ideje.

A problémák jellemzően akkor kezdődnek, amikor valaki évekkel később döbben rá, hogy egy-egy időszak mégsem került be a nyilvántartásba.

A fizetés nélküli szabadság például csak akkor vehető figyelembe szolgálati időként, ha arra az időre történt járulékalapot képező jövedelemkifizetés. Ennek hiányában akár hónapok vagy évek is kieshetnek a nyugdíjszámításból.

Hasonló a helyzet a munkanélküliséggel is. Az álláskeresési ellátás folyósításának időszaka még szolgálati időnek számíthat, maga a munkanélküli időszak azonban nem feltétlenül.

Akár hosszú éveket is elveszíthet a nyugdíjba vonuló

Bizonyos élethelyzetek különösen komoly következményekkel járhatnak a szolgálati idő szempontjából. Például a letartóztatás és a szabadságvesztés időtartama főszabály szerint nem minősül szolgálati időnek, kivéve, ha az érintettet később jogerősen felmentik vagy az eljárást megszüntetik.

A vállalkozóknak és őstermelőknek is érdemes fokozottan figyelniük a járulékfizetésre. Nyugdíjjárulék-tartozás esetén ugyanis előfordulhat, hogy az adott időszakot a nyugdíjbiztosítás nem fogadja el szolgálati időként.