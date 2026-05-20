Deviza
EUR/HUF359,32 -0,65% USD/HUF309,02 -0,83% GBP/HUF415,63 -0,46% CHF/HUF392,62 -0,63% PLN/HUF84,6 -0,59% RON/HUF68,6 -0,92% CZK/HUF14,79 -0,55% EUR/HUF359,32 -0,65% USD/HUF309,02 -0,83% GBP/HUF415,63 -0,46% CHF/HUF392,62 -0,63% PLN/HUF84,6 -0,59% RON/HUF68,6 -0,92% CZK/HUF14,79 -0,55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 460,2 -0,24% MTELEKOM2 628 +3,22% MOL3 988 -1,14% OTP41 100 +0,05% RICHTER12 220 -1,85% OPUS314,5 +0,32% ANY7 820 -2,49% AUTOWALLIS150,5 -0,99% WABERERS4 590 -1,5% BUMIX9 230,42 -0,46% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 837,95 +0,95% BUX131 460,2 -0,24% MTELEKOM2 628 +3,22% MOL3 988 -1,14% OTP41 100 +0,05% RICHTER12 220 -1,85% OPUS314,5 +0,32% ANY7 820 -2,49% AUTOWALLIS150,5 -0,99% WABERERS4 590 -1,5% BUMIX9 230,42 -0,46% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 837,95 +0,95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elektrolit
szolnok
beruházó

„Sajnálattal fogunk elmenni", mondta a nagy kínai beruházó a magyar nagyvárosban – megfúrták őket

Hiába hívta egyeztetésre a lakosságot, összesen egy embert érdekelt, hogy mit tervez a kínai beruházó, a KunlunChem Hungary Kft. Szolnokon. Az elektrolitgyárat építő cég projektjének minden erővel igyekszik keresztbe tenni a város polgármestere, aki már levelet is írt Magyar Péter miniszterelnöknek, hogy vonja vissza a kiemelt beruházási besorolást.
VG
2026.05.20, 18:04
Frissítve: 2026.05.20, 18:04

A környezet védelmét elsődleges szempontnak nevezte a Szolnok mellé tervezett elektrolitgyár létesítésekor a kínai beruházó, a KunlunChem Hungary Kft. vezetője a szerdán Szolnokon meghirdetett lakossági egyeztetésen. 

„Sajnálattal fogunk elmenni", mondta a nagy kínai beruházó a magyar nagyvárosban
A KunlunChem jibini elektrolitgyára Fotó: Rózsa Róbert / szoljon.hu

Lex Gao a cég szerdán megnyílt irodájába egyeztetésre hívta a lakosokat, azonban a sajtón kívül csak egy érdeklődő tette fel kérdéseit, a másik helyi lakos a beszélgetés kezdetén távozott.

A cégvezető jelezte: a jövőben, hasonló lakossági párbeszédeket szeretnének tartani várhatóan heti egy-két alkalommal. Tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt év során a projekt információinak nyilvánosságra hozatala és a közvéleménnyel folytatott párbeszéd területén számos hiányosság mutatkozott, ezen változtatni szeretnének.

Kész elmenni a beruházó 

Lex Gao elmondta: az építési engedélyhez előbb meg kell kapniuk az iparbiztonsági, illetve a környezethasználati engedélyt. Az engedélykérelmekről azonnal tájékoztatni fogják a nyilvánosságot - tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a Szolnok mellé tervezett elektrolitgyár a vonatkozó jogszabályok teljeskörű betartásával és a környezet védelmének maximális figyelembevételével valósulna meg, hozzátéve, hogy a legmodernebb technológiát alkalmaznák. Az első ütem megvalósulásával száznegyven munkavállalót terveznek foglalkoztatni.

Mint mondta, sajnálattal vették tudomásul, hogy nem támogatja az akkumulátoripai beruházásokat Szolnok közgyűlése, úgy fogalmazott: „aktívan változtatni kívánunk rajta". Ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor "sajnálattal fogunk elmenni" – mondta.

Ne legyen kiemelt beruházás! – levelet írt a DK és MSZP által is tolt polgármester Magyar Péternek 

Arról a SZOLJON vármegyei hírportál írt kedden, hogy levelet írt a miniszterelnöknek Szolnok, a Tegyünk Szolnokért Egyesület színeiben, a 2024-es választásokon többek között a DK és az MSZP által támogatott polgármestere.  Györfi Mihály azt kérte a kormányfőtől, hogy vonja vissza a szolnoki elektrolitgyár kiemelt beruházási besorolását, egyúttal támogassa a 32-es út mellett, Szolnok és Abony közé tervezett üzem megépítésének tilalmát. 

A STOP Elektrolitgyár - Szolnok élni akar nevű civil csoport május 17-én, vasárnap tette közzé Facebook-oldalán a településvezetőnek címzett nyílt levelet, amelyben többek között érdeklődtek, hogy milyen konkrét lépéseket tett a város a gyárépítés megakadályozásáért. Korábban Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszternél is kezdeményezte a beruházás kiemelt státuszának felülvizsgálatát. Továbbá Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez és Rost Andrea országgyűlési képviselőhöz is fordult.

A KunlunChem kínai elektrolitgyártó cég Szolnokra tervezett beruházását 2025 márciusában jelentette be Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég negyvenmilliárd forintos beruházással felépülő első európai üzemében százhúsz új munkahely létestését ígérte.

A KunlunChem a világ öt legnagyobb elektrolitgyártója közé tartozik, magyarországi üzeme a BMW és a Mercedes elektromos autóinak beszállítója lenne a legmodernebb technológiával.

Országszerte

Országszerte
1248 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu