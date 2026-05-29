Hiába a több születés, tovább fogy Magyarország lakossága

Idén áprilisban 5410 gyermek született és 9946-an haltak meg Magyarországon, így a természetes fogyás 4536 fő volt. Bár a születések száma enyhén emelkedett, a népesség továbbra is csökken, miközben a házasságkötések száma jelentősen visszaesett az egy évvel korábbihoz képest.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint áprilisban 3012 pár kötött házasságot, ami 474-gyel, azaz 14 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Ez éles fordulatot jelent az év első hónapjaihoz képest, amikor még jelentős növekedést mutattak a házasságkötési adatok.

A népmozgalmi arányszámok szerint ezer lakosra 6,9 élveszületés és 12,8 halálozás jutott, mindkét mutató 0,1 ezrelékponttal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 5,8 fő volt, lényegében változatlanul.

2026 januárja és áprilisa között

összesen 22 802 gyermek született, ami 528-cal, vagyis 2,3 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakánál. A csökkenés ugyanakkor mérséklődött.

Míg az első negyedévben 3,3 százalékkal maradt el a születések száma az előző évitől, áprilisban már növekedést mértek.

A halálozások száma ugyanebben az időszakban jelentősen, 5,4 százalékkal csökkent. Az első négy hónapban 43 060-an haltak meg, ami 2435-tel kevesebb az egy évvel korábbinál.

Ennek eredményeként a természetes fogyás 20 258 főre mérséklődött, ami 8,6 százalékos javulást jelent a tavalyi 22 165 fős adat után.

A teljes termékenységi arányszám becsült értéke 1,27 volt az év első négy hónapjában, szemben az egy évvel korábbi 1,28-cal. Az ezer 15–49 éves nőre jutó élveszületések száma ugyanakkor változatlanul 34,4 maradt.

A csecsemőhalandósági mutató romlott: január és április között 97 csecsemőhalálozást regisztráltak, ami 27,6 százalékos emelkedésnek felel meg. Ezer élveszületésre 4,3 csecsemőhalálozás jutott, szemben az előző évi 3,3-mal.

Tizenkét havi összevetésben is csökken a születések száma

A legutóbbi tizenkét hónap, vagyis 2025 májusa és 2026 áprilisa között 71 472 gyermek született Magyarországon, ami 5,1 százalékkal kevesebb az azt megelőző egyéves időszaknál.