Százezer forintos iskolakezdési támogatás jöhet – júniusban érkezhetnek a részletek

Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely megkezdheti a százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését a 2026–2027-es tanévre. A támogatás ötlete korábban a Tisza Párt kampányígéreteként jelent meg, most pedig a kormány hivatalosan is napirendre tűzte a kérdést. A határozat szoros határidőt jelöl ki a kormánytagok számára.
2026.05.27, 13:54
Frissítve: 2026.05.27, 14:13

A frissen közzétett, 1169/2026. (V. 26.) számú határozat szerint a kabinet az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve támogatná egy olyan rendszer kialakítását, amely enyhítené az iskolakezdés jelentős pénzügyi terheit a családok számára – írja az Origo. A dokumentum alapján a pénzügyminiszter feladata lesz, hogy az oktatási és gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi tárcákkal közösen kidolgozza az iskolakezdési támogatási rendszer részleteit.

Június 15-ig kell kidolgozniuk az iskolakezdési támogatás részletes javaslatát a kijelölt minisztereknek (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Június 15-ig kell elkészülni a támogatási javaslattal

A tervezetet 2026. június 15-ig kell a kormány elé terjeszteni.

Ez azt jelenti, hogy várhatóan már néhány héten belül kiderülhet:

  • kik jogosultak a támogatásra,
  • milyen formában érkezik a pénz,
  • hogyan történik majd az igénylés és az elszámolás,
  • illetve szükség lesz-e valamilyen feltétel teljesítésére.

A jelenlegi információk alapján továbbra sem egyértelmű, hogy a támogatás alanyi jogon járna-e minden iskolás gyermek után, vagy csak bizonyos családok részesülhetnek benne.

A korábbi elképzelések szerint a támogatást elsősorban a rászoruló családok kapnák. A Tisza Párt kampányígérete alapján 2026 augusztusától mintegy 700 ezer nehéz helyzetben élő család részesülhetne a 100 ezer forintos segítségben. Ez a számítások szerint körülbelül 70 milliárd forintos költségvetési kiadást jelentene, amelyhez még további adminisztratív és lebonyolítási költségek is társulhatnak – hívja fel a figyelmet cikkében a lap.

Egyelőre az sem dőlt el, pontosan milyen módon jutna el az összeg az érintettekhez. A lehetőségek között szerepelhet:

  • közvetlen pénzbeli utalás,
  • tanszervásárlásra felhasználható utalvány
  • vagy más célzott támogatási forma.

A párt nyilvánosságra hozott tervei alapján úgy tűnik, hogy az összeg nem gyermekenként, hanem családonként járna, de pontosabban majd csak a június 15-i határidő környékén láthatunk majd.

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a 2024–2025-ös tanévben mintegy 715 ezer általános iskolás diák tanult nappali rendszerben Magyarországon. A középfokú oktatásban – gimnáziumokban, technikumokban és szakképző intézményekben – további 548 ezer tanuló vett részt az oktatásban.

