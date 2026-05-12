Tarr Zoltán nekimegy a közmédiának – itt vannak a részletek

A Művelődési Bizottság előtt vizsgázott kedd délelőtt Tarr Zoltán, a Tisza-kormány leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere.

Tarr az elmúlt másfél évtized kultúrpolitikáját bírálta / Fotó: POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE H / Reuters

Nem hagyta szó nélkül

Tarr Zoltán felszólalásában élesen bírálta az elmúlt másfél évtized kultúrpolitikáját. Elmondta, hogy a Fidesz megosztotta a társadalmat, a szakmai autonómiát lojalitásra cserélte, és a kulturális életben a sokszínűség helyét a kultúrharcos logika vette át. Úgy fogalmazott, a Tisza kulturális politikájának célja a kultúrharc lezárása, a szakmai szabadság visszaállítása és a kulturális intézményrendszer helyreállítása – fogalmazott az index. A miniszterjelölt szerint a jövőbeli tárca egyfajta

„helyreállítási minisztériumként” működne.

Fő céljai közé sorolta a kulturális intézmények szakmai autonómiájának visszaadását, a több évre tervezhető finanszírozást, az átlátható támogatási rendszert, valamint azt, hogy a kultúra ne csak Budapesten, hanem a vidéki településeken is valóban elérhető legyen.

Rendet tesz a Nemzeti Kulturális Alapban Tarr Zoltán

Tarr teljes körű átvilágítást ígért a Nemzeti Kulturális Alap és a kulturális támogatási rendszer működésében. Azt mondta, visszaadná a szakmai kollégiumok döntési jogköreit, és megszüntetné azt a gyakorlatot, amelyben a forrásokról politikai vagy miniszteri alapon döntenek. Kiemelte: a közpénzek felhasználását szigorúan és átláthatóan felül kell vizsgálni.

A film, a zene, a könyvpiac és a művészetoktatás kapcsán is változásokat ígért. Megerősítené a Nemzeti Filmiroda szerepét, visszavezetné a magyar filmet a nemzetközi vérkeringésbe, átlátható ösztöndíjrendszert hozna létre a művészeknek, nemzeti olvasóprogramot indítana, és felülvizsgálná a könyvpiacot érintő szabályozásokat. A Liszt Intézetek és az uniós kulturális kapcsolatok fejlesztését szintén fontosnak nevezte.

A közmédia átalakítását is bejelentette, mondván, hogy vissza kell állítani a közszolgálati tájékoztatás hitelességét.

Szerinte a jelenlegi közmédia működésében a félrevezetés és a háborús riogatás vált meghatározóvá, ezen pedig változtatni kell. Korábbi bizottsági meghallgatásán Tarr Zoltán a társadalom újjáépítéséről is beszélt. Azt mondta, a Tisza-kormány a

családokkal,

iskolai,

munkahelyi

és nemzetiségi közösségekkel együttműködve

szeretne olyan országot építeni, ahol mindenki szabadon gyakorolhatja nyelvét, kultúráját és vallását. A nemzetiségi oktatásban az intézményi autonómia visszaadását és a fenntartott intézmények támogatását ígérte.