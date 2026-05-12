Deviza
EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,03 +0,16% RON/HUF68,48 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,36% EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,03 +0,16% RON/HUF68,48 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 794,72 -0,35% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 380 -0,47% RICHTER12 480 -0,96% OPUS300,5 -3,83% ANY7 590 +1,58% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 181,04 +0,65% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 813,39 -0,7% BUX133 794,72 -0,35% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 380 -0,47% RICHTER12 480 -0,96% OPUS300,5 -3,83% ANY7 590 +1,58% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 181,04 +0,65% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 813,39 -0,7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kultúra
Nemzeti Kulturális Alap
Tarr Zoltán

Tarr Zoltán nekimegy a közmédiának – itt vannak a részletek

A Művelődési Bizottság is meghallgatta Tarr Zoltánt, leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, aki a kultúrát közös társadalmi üggyé kívánja emelni, ehhez pedig egy szakmailag hiteles, közös kulturális tér létrehozását tartja elengedhetetlennek. Tarr Zoltán új, átlátható ösztöndíjrendszert és a közmédia átalakítását ígérte.
Csókási Annamária
2026.05.12, 11:06

A Művelődési Bizottság előtt vizsgázott kedd délelőtt Tarr Zoltán, a Tisza-kormány leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere.

FRANCE - tarr PLENARY SESSION EUROPEAN PARLIAMENT ON SEPTEMBER 9TH
Tarr az elmúlt másfél évtized kultúrpolitikáját bírálta / Fotó: POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE H / Reuters

Nem hagyta szó nélkül

Tarr Zoltán felszólalásában élesen bírálta az elmúlt másfél évtized kultúrpolitikáját. Elmondta, hogy a Fidesz megosztotta a társadalmat, a szakmai autonómiát lojalitásra cserélte, és a kulturális életben a sokszínűség helyét a kultúrharcos logika vette át. Úgy fogalmazott, a Tisza kulturális politikájának célja a kultúrharc lezárása, a szakmai szabadság visszaállítása és a kulturális intézményrendszer helyreállítása – fogalmazott az index. A miniszterjelölt szerint a jövőbeli tárca egyfajta

„helyreállítási minisztériumként” működne. 

Fő céljai közé sorolta a kulturális intézmények szakmai autonómiájának visszaadását, a több évre tervezhető finanszírozást, az átlátható támogatási rendszert, valamint azt, hogy a kultúra ne csak Budapesten, hanem a vidéki településeken is valóban elérhető legyen.

Rendet tesz a Nemzeti Kulturális Alapban Tarr Zoltán

Tarr teljes körű átvilágítást ígért a Nemzeti Kulturális Alap és a kulturális támogatási rendszer működésében. Azt mondta, visszaadná a szakmai kollégiumok döntési jogköreit, és megszüntetné azt a gyakorlatot, amelyben a forrásokról politikai vagy miniszteri alapon döntenek. Kiemelte: a közpénzek felhasználását  szigorúan és átláthatóan felül kell vizsgálni.

A film, a zene, a könyvpiac és a művészetoktatás kapcsán is változásokat ígért. Megerősítené a Nemzeti Filmiroda szerepét, visszavezetné a magyar filmet a nemzetközi vérkeringésbe, átlátható ösztöndíjrendszert hozna létre a művészeknek, nemzeti olvasóprogramot indítana, és felülvizsgálná a könyvpiacot érintő szabályozásokat. A Liszt Intézetek és az uniós kulturális kapcsolatok fejlesztését szintén fontosnak nevezte. 

A közmédia átalakítását is bejelentette, mondván, hogy vissza kell állítani a közszolgálati tájékoztatás hitelességét.

Szerinte a jelenlegi közmédia működésében a félrevezetés és a háborús riogatás vált meghatározóvá, ezen pedig változtatni kell. Korábbi bizottsági meghallgatásán Tarr Zoltán a társadalom újjáépítéséről is beszélt. Azt mondta, a Tisza-kormány a 

  • családokkal, 
  • iskolai, 
  • munkahelyi 
  • és nemzetiségi közösségekkel együttműködve 

szeretne olyan országot építeni, ahol mindenki szabadon gyakorolhatja nyelvét, kultúráját és vallását. A nemzetiségi oktatásban az intézményi autonómia visszaadását és a fenntartott intézmények támogatását ígérte.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu