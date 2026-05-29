Forrnak az indulatok: a taxis versenynek jót tenne, de az utasok innák meg a levét a hatósági árak eltörlésének – „Visszajönne a 2013 előtti szafari, a nagy átverések!”

Már hónapok óta terítéken van a budapesti személytaxi-szolgáltatások tarifájának módosítása, de a napokban megszületett az erre vonatkozó előterjesztés is, amelyről a Fővárosi Közgyűlés ma dönt.

Hangosan ketyegő taxiórák: káoszba taszíthatja a Bajnokok Ligája-döntőt a főváros és a fuvarozók nézeteltérése / Fotó: Ingreen

A benyújtott javaslatcsomag nagy port kavart, mivel a különböző szakmai szervezetek, illetve taxitársaságok javaslatai eltérők, továbbá Budapest vezetésének hosszú távú víziója alapjaiban formálná át a piacot.

Taxisok kontra főváros

A taxisok körében nagy felháborodást váltott ki a tervezet, mivel abban szó esik a jelenlegi, rögzített hatósági árak átfogó reformjáról is:

Akkora az elégedetlenség, hogy ha a főváros enged a BKK nyomásának, a taxisok május 30–31-én demonstrációt szerveznek és az utcára vonulnak

− írta közleményében Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének (TÉSZ) elnöke.

A heves reakciót az váltotta ki, hogy a javaslatcsomag ugyan nem konkretizálta, de kilátásba helyezte a rögzített hatósági árak kivezetését, valamint a piac teljes liberalizációját.

A kép az első nyilatkozatok ellenére sokkal árnyaltabb, Budapest vezetése egyelőre nem nyúlna hozzá a hatósági árakhoz, de való igaz, hogy a dokumentum említést tesz annak jövőbeni megszüntetéséről, aminek több módja lehetne:

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) javaslata szerint elképzelhető lenne egy határok között mozgatható árazás, amely alkalmazkodna a piaci viszonyokhoz.

Egy másik opció szerint szóba jöhet a hatósági árak teljes megszüntetése, ami liberalizálná a személytaxipiacot, továbbá

nincs kizárva egy hibrid modell alkalmazása sem.

A rögzített hatósági ár kivezetése lehetővé tenné az árversenyt, és a BKK szerint a kereslet-kínálat kiegyenlítésének problémáját is megoldaná, ennek azonban az utasok láthatnák kárát:

Több az előnye, mint a hátránya a jelenlegi fix áras szolgáltatásnak. Az utasok megszokták és megkedvelték, hogy előre kiszámítható a viteldíj

− mutatott rá Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke lapunknak adott interjújában, majd arról is beszélt, hogy ebben a kérdésben voltak és lesznek is szakmai viták, ám az intézkedés lehetséges bevezetése egy távolabbi időszakra vonatkozik.