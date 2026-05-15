Bajnokok Ligája-döntő Budapesten: tízszeres díjak, „kártyatrükkök” – erre figyeljünk, hogy ne húzzanak le minket az éhes hiénák

A május végi labdarúgó-Bajnokok Ligája-döntő hétvégéje jelentős forgalomnövekedést hozhat a fővárosi taxis piacon, de nemcsak a kereslet, hanem a visszaélések száma is megugorhat. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke lapunknak arról beszélt: minden olyan nagyrendezvény, amely külföldi turisták tömegét vonzza, kedvez a tisztességtelen szolgáltatóknak.

A csaló taxisok sok trükköt ismernek / Fotó: In Green

Durva trükkök: egy karakter, tízszeres ár

A szakmai szervezet vezetője arra is számít, hogy a megnövekedett kereslet illegális fuvarozókat is a piacra vonzhat. Ezek az úgynevezett „hiénák” nemcsak az utasokat károsíthatják meg, hanem komoly üzleti kockázatot jelentenek a szabályosan működő taxisok számára is, mivel torzítják a versenyt és rontják a szolgáltatásba vetett bizalmat. A klasszikus túlárazás mellett ma már egyre gyakoribbak a technikai jellegű visszaélések is. Metál Zoltán szerint különösen elterjedt módszer, hogy a sofőr a kártyás fizetésnél egy plusz számjegyet üt be: így egy 5800 forintos viteldíjból könnyen 58 ezer forintos terhelés válhat.

Az ilyen esetek nem elszigeteltek, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélszolgálatára rendszeresen érkeznek hasonló panaszok. A jelenség elsősorban a külföldi utasokat érinti, akik kevésbé ismerik a helyi szabályozást és tarifarendszert.

Így védekezhetnek az utasok

A szakmai szervezet szerint a legbiztosabb védekezés, ha az utasok ellenőrizhető szolgáltatót választanak. Az applikáción vagy telefonon rendelt taxi esetében a fuvar visszakövethető, így vitás helyzetben panasz is tehető. Kiemelte, hogy

a spontán, utcai leintések vagy az ismeretlen szolgáltatók igénybevétele viszont jelentősen növeli a visszaélés kockázatát – különösen egy olyan hétvégén, amikor a kereslet kiugróan magas.

Lezárások, dugók, hosszabb várakozás

A BL-döntő idején nemcsak az árak és a visszaélések, hanem a közlekedési körülmények is komoly kihívást jelenthetnek. A stadion környékét a tapasztalatok szerint már jóval a mérkőzés előtt lezárhatják, ami megnehezíti a megközelítést – hívta fel a figyelmet Metál Zoltán.