Deviza
EUR/HUF359,71 +0,5% USD/HUF308,93 +0,68% GBP/HUF412,54 +0,37% CHF/HUF393,08 +0,47% PLN/HUF84,68 +0,41% RON/HUF69,16 +0,5% CZK/HUF14,79 +0,45% EUR/HUF359,71 +0,5% USD/HUF308,93 +0,68% GBP/HUF412,54 +0,37% CHF/HUF393,08 +0,47% PLN/HUF84,68 +0,41% RON/HUF69,16 +0,5% CZK/HUF14,79 +0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
csalás
Metál Zoltán
Bajnokok Ligája
taxi
Országos Taxis Szövetség

Bajnokok Ligája-döntő Budapesten: tízszeres díjak, „kártyatrükkök” – erre figyeljünk, hogy ne húzzanak le minket az éhes hiénák

A Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén 20–30 százalékkal nőhet a taxiforgalom Budapesten, ami komoly terhelést jelent a rendszernek. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a turisták különösen ki vannak téve a túlárazás és a kártyás csalások kockázatának.
Zováthi Domokos
2026.05.15, 06:01

A május végi labdarúgó-Bajnokok Ligája-döntő hétvégéje jelentős forgalomnövekedést hozhat a fővárosi taxis piacon, de nemcsak a kereslet, hanem a visszaélések száma is megugorhat. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke lapunknak arról beszélt: minden olyan nagyrendezvény, amely külföldi turisták tömegét vonzza, kedvez a tisztességtelen szolgáltatóknak.

Elisabeth,Bridge,In,Budapest,With,Taxi,Motion,Road,Traffic
A csaló taxisok sok trükköt ismernek / Fotó: In Green

Durva trükkök: egy karakter, tízszeres ár

A szakmai szervezet vezetője arra is számít, hogy a megnövekedett kereslet illegális fuvarozókat is a piacra vonzhat. Ezek az úgynevezett „hiénák” nemcsak az utasokat károsíthatják meg, hanem komoly üzleti kockázatot jelentenek a szabályosan működő taxisok számára is, mivel torzítják a versenyt és rontják a szolgáltatásba vetett bizalmat. A klasszikus túlárazás mellett ma már egyre gyakoribbak a technikai jellegű visszaélések is. Metál Zoltán szerint különösen elterjedt módszer, hogy a sofőr a kártyás fizetésnél egy plusz számjegyet üt be: így egy 5800 forintos viteldíjból könnyen 58 ezer forintos terhelés válhat.

Az ilyen esetek nem elszigeteltek, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélszolgálatára rendszeresen érkeznek hasonló panaszok. A jelenség elsősorban a külföldi utasokat érinti, akik kevésbé ismerik a helyi szabályozást és tarifarendszert.

Így védekezhetnek az utasok

A szakmai szervezet szerint a legbiztosabb védekezés, ha az utasok ellenőrizhető szolgáltatót választanak. Az applikáción vagy telefonon rendelt taxi esetében a fuvar visszakövethető, így vitás helyzetben panasz is tehető. Kiemelte, hogy

a spontán, utcai leintések vagy az ismeretlen szolgáltatók igénybevétele viszont jelentősen növeli a visszaélés kockázatát – különösen egy olyan hétvégén, amikor a kereslet kiugróan magas.

Lezárások, dugók, hosszabb várakozás

A BL-döntő idején nemcsak az árak és a visszaélések, hanem a közlekedési körülmények is komoly kihívást jelenthetnek. A stadion környékét a tapasztalatok szerint már jóval a mérkőzés előtt lezárhatják, ami megnehezíti a megközelítést – hívta fel a figyelmet Metál Zoltán.

Bár a fővárosban több mint hétezer taxi áll rendelkezésre, a torlódások és útlezárások miatt a kiállási és várakozási idők érezhetően megnőhetnek, különösen a mérkőzés előtti és utáni csúcsidőszakban.

Budapest,,Hungary,-,12.01.2020:,Aerial,View,Of,The,Recently,Finished Puskás Aréna taxi
Akár taxival, akár gyalog, érdemes időben indulni a mérkőzés napján a Puskás Arénába / Fotó: ZGPhotography

20–30 százalékos forgalomnövekedést várnak a taxisok

A taxisok 20–30 százalékos forgalomnövekedésre számítanak a BL-döntő hétvégéjén, ami jelentős, de kezelhető terhelést jelent a rendszer számára. A repülőtéri forgalom növekedésére a szolgáltatók már felkészültek, ugyanakkor a belvárosi közlekedésben így is fennakadásokra kell számítani. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében ugyanakkor a két szerződött szolgáltató már felkészült a megnövekedett utasforgalomra, így ott a szakma szerint kisebb eséllyel alakulnak ki fennakadások, mint a város forgalmasabb pontjain – emelte ki.

Metál Zoltán szerint a legnagyobb kockázatot nem a kapacitáshiány, hanem a megnövekedett kereslethez kapcsolódó visszaélések jelentik, amelyek elsősorban a kevésbé tájékozott utasokat érinthetik.

Budapesti BL-döntő: akinek lakása van, most rommá keresheti magát, milliós árakon adják ki egy éjszakára az ingatlanokat – brutális pénzt szórnak ki a focidrukkerek

Horror árak várják a szállásokon az Arsenal és a PSG szurkolóit a BL-döntő idejére. A történelmi sporteseményre több tízezer brit és francia szurkoló érkezik Budapestre. A hatalmas érdeklődésre a szállásadók is rámozdultak: a hotelek é

A Sziget idején is sok taxis hiéna korzózott Budapesten: a főváros elismerte, katasztrofális a helyzet

Az utaspanaszok alapján megállapítható, hogy a nem rendelés alapján szolgáltató taxisok a beülős utasokat, jellemzően a külföldieket, még mindig jelentős mértékben, rendszeresen és számos esetben a jogosan felszámolható viteldíj sokszorosát elkérve, különböző módszerekkel megkárosítják – válaszolta a Sziget Fesztivál előtti megkeresésünkre a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). 

Akkori válaszukban leírták, a szolgáltatás-ellenőrök folyamatosan ellenőriztek a fesztivál ideje alatt, az ellenőrzések eredményeként, jogsértés miatt 30 jegyzőkönyvet vettek fel. Gyakori lényegesebb jogszabálysértések:

  • a személytaxi-szolgáltatáshoz szükséges megfelelő engedélyek,
  • dokumentumok hiánya,
  • az ellenőrzés megtagadása,
  • a viteldíjjal kapcsolatos visszaélések,
  • a nyugtaadás elmulasztása.
Yellow,Taxi,Cabs,Waiting,For,A,Passenger,In,Budapest taxi
A POS terminállal elkövetett visszaélések az elmúlt évben egyre gyakoribbá váltak / Fotó: Ocskay Mark

Kérdésünkre elmondták, hogy jellemző a POS terminállal elkövetett csalás: egy nullával többet, vagy más összeget ír a POS terminálba a taxis úgy, hogy a kijelzőt eltakarja,

szintén POS terminállal elkövetett csalás volt az is, amikor a taxis a fizetendő valuta nemét váltotta át forintról svájci frankra. Felhívták a figyelmet arra, hogy sajnos a POS terminállal elkövetett visszaélések az elmúlt évben egyre gyakoribbá váltak.

Azt is elárulták, hogy ellenőrzés megtagadása viszonylag gyakran fordul elő. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azt követően, hogy az ellenőr kollégák igazolják magukat és tájékoztatják a taxist, hogy ellenőrzés alá kívánják vonni, a taxis úgy nyilatkozik, hogy nem adja át az engedélyeit, dokumentumait és el is hajt a helyszínről. 

A bírságtétel emelkedett, ez 1 040 000 forintos bírságot von maga után a közlekedési hatóságnál.

Ilyenkor az ellenőrök felveszik a helyszínen a jegyzőkönyvet, és bizonyítékul videó- és fényképfelvételt készítenek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu