Taxisblokád a BL-döntő hétvégéjén Budapesten: kommunikációs zavarnak tűnik, de közlekedési káosz is lehet belőle

A BL-döntő miatt életbe lépő lezárások, forgalomkorlátozások és terelések eleve komoly kihívást jelentenek a fővárosban közlekedőknek. Erre érkezett rá a taxisok tiltakozási fenyegetése, amely szerint a legforgalmasabb budapesti csomópontokat és a döntő helyszínének környékét is blokád alá vonhatják. A helyzet azért különösen érzékeny, mert a taxisok attól tartanak: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hosszabb távon megszüntetné a jelenlegi fix hatósági tarifarendszert, és helyette dinamikus, algoritmus alapú árazást vezetne be – mutatja be összeállításában az Origo.

A taxisok szerint a megélhetésük a tét

A lap cikkében bemutatja, hogy a magánszemélyek szállításával foglalkozók érdekvédelmi szervezetei szerint a dinamikus árképzés kiszolgáltatná a piacot a nagy nemzetközi platformoknak, például az Ubernek vagy a Boltnak. Úgy vélik,

a kereslethez igazodó árak végül a szolgáltatások drágulásához vezetnének, miközben a multinacionális fuvarszervezők egyre nagyobb jutalékot vonnának el a sofőröktől.

A taxisok attól is tartanak, hogy egy nagyobb esemény (mint a BL-döntő) vagy rossz idő esetén elszabadulnának az árak. Egy sportrendezvény vagy koncert után például csak a tehetősebb utasok engedhetnék meg maguknak a taxizást a kereslet/kínálat szabályainak érvényesülése mellett, miközben a város más részein súlyos járműhiány alakulhatna ki.

A főváros szerint félreértették a javaslatot

A Főpolgármesteri Hivatal igyekezett lehűteni a kedélyeket. Kiss Ambrus főigazgató közölte: a Fővárosi Közgyűlés elé nem kerül olyan előterjesztés, amely megszüntetné a hatósági árakat.

A városvezetés szerint a BKK anyagában ugyan valóban szerepelt a sávos vagy szabadáras rendszer mint hosszabb távú szakmai lehetőség, de jelenleg nem ez van napirenden.

A közgyűlés elé kerülő csomag ehelyett két fő elemet tartalmaz:

27 százalékos tarifaemelést,

valamint szigorúbb fellépést az illegális vagy szabálytalan taxisokkal szemben.

A tervezett tarifaemelés alapján:

az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra,

a kilométerdíj 440-ről 560 forintra,

a várakozási díj pedig percenként 110-ről 140 forintra nőne.

Emellett a repülőtéri fuvarokra ezerforintos fix felárat is bevezetnének.

Miért ragaszkodik ennyire a fix árhoz a taxisszakma? A jelenlegi rendszer 2013-ban született meg, miután a budapesti taxipiac éveken át kaotikus állapotban működött. Akkoriban egyszerre volt jelen az agresszív árverseny és a túlárazó „hiénataxizás”, ami komoly károkat okozott az utasoknak és a szakmának is. A fix hatósági ár három fontos változást hozott: megszüntette az árháborút, kiszámíthatóbb megélhetést adott a sofőröknek, és átláthatóbbá tette az árakat az utasok számára. A rendszer ugyanakkor komoly költségeket is a taxisokra terhelt: kötelezővé vált többek között a sárga autó, a bankkártyás fizetés és a szigorú műszaki megfelelés.

A budapesti taxisok az elmúlt években többször is utcára vonultak, de a gyakori félreértéssel szemben, a szakma nem a hatósági árak ellen tiltakozott, még akkor sem, ha egyes fuvarozók érdekeinek a szabadáras szolgáltatásnyújtás jobban megfelelt volna:

2016-ban az Uber ellen tiltakoztak, és napokra megbénították a belvárost;

2022-ben és 2024-ben az infláció és az emelkedő költségek miatt követeltek tarifaemelést;

2025-ben pedig az Erzsébet híd lezárásával demonstráltak.

A szakma szerint az infláció teljesen felemésztette az elmúlt évek díjemeléseit, ezért továbbra is szükség van korrekcióra.