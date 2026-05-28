Taxisblokád a BL-döntő hétvégéjén Budapesten: kommunikációs zavarnak tűnik, de közlekedési káosz is lehet belőle

Komoly bizonytalanság alakult ki a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt: a taxisok egy része teljes fővárosi blokádot helyezett kilátásba arra az esetre, ha a főváros a hatósági taxiárak eltörlése felé mozdulna el. Bár a városvezetés szerint félreértésről van szó, a konfliktus ennél jóval mélyebbnek tűnik, és akár Budapest közlekedését is megbéníthatja a hétvégén a taxisok esetleges akciója.
VG
2026.05.28, 12:10

A BL-döntő miatt életbe lépő lezárások, forgalomkorlátozások és terelések eleve komoly kihívást jelentenek a fővárosban közlekedőknek. Erre érkezett rá a taxisok tiltakozási fenyegetése, amely szerint a legforgalmasabb budapesti csomópontokat és a döntő helyszínének környékét is blokád alá vonhatják. A helyzet azért különösen érzékeny, mert a taxisok attól tartanak: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hosszabb távon megszüntetné a jelenlegi fix hatósági tarifarendszert, és helyette dinamikus, algoritmus alapú árazást vezetne be – mutatja be összeállításában az Origo.

Blokádot lengettek be a taxisok Budapesten a BL-döntő idejére, de a főváros szerint félreértéik a napirenden lévő javaslatot (illusztráció)
A taxisok szerint a megélhetésük a tét

A lap cikkében bemutatja, hogy a magánszemélyek szállításával foglalkozók érdekvédelmi szervezetei szerint a dinamikus árképzés kiszolgáltatná a piacot a nagy nemzetközi platformoknak, például az Ubernek vagy a Boltnak. Úgy vélik,

a kereslethez igazodó árak végül a szolgáltatások drágulásához vezetnének, miközben a multinacionális fuvarszervezők egyre nagyobb jutalékot vonnának el a sofőröktől.

A taxisok attól is tartanak, hogy egy nagyobb esemény (mint a BL-döntő) vagy rossz idő esetén elszabadulnának az árak. Egy sportrendezvény vagy koncert után például csak a tehetősebb utasok engedhetnék meg maguknak a taxizást a kereslet/kínálat szabályainak érvényesülése mellett, miközben a város más részein súlyos járműhiány alakulhatna ki.

A főváros szerint félreértették a javaslatot

A Főpolgármesteri Hivatal igyekezett lehűteni a kedélyeket. Kiss Ambrus főigazgató közölte: a Fővárosi Közgyűlés elé nem kerül olyan előterjesztés, amely megszüntetné a hatósági árakat.

A városvezetés szerint a BKK anyagában ugyan valóban szerepelt a sávos vagy szabadáras rendszer mint hosszabb távú szakmai lehetőség, de jelenleg nem ez van napirenden.

A közgyűlés elé kerülő csomag ehelyett két fő elemet tartalmaz:

  • 27 százalékos tarifaemelést,
  • valamint szigorúbb fellépést az illegális vagy szabálytalan taxisokkal szemben.

A tervezett tarifaemelés alapján:

  • az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra,
  • a kilométerdíj 440-ről 560 forintra,
  • a várakozási díj pedig percenként 110-ről 140 forintra nőne.

Emellett a repülőtéri fuvarokra ezerforintos fix felárat is bevezetnének.

Miért ragaszkodik ennyire a fix árhoz a taxisszakma?

A jelenlegi rendszer 2013-ban született meg, miután a budapesti taxipiac éveken át kaotikus állapotban működött. Akkoriban egyszerre volt jelen az agresszív árverseny és a túlárazó „hiénataxizás”, ami komoly károkat okozott az utasoknak és a szakmának is.

A fix hatósági ár három fontos változást hozott: megszüntette az árháborút, kiszámíthatóbb megélhetést adott a sofőröknek, és átláthatóbbá tette az árakat az utasok számára.

A rendszer ugyanakkor komoly költségeket is a taxisokra terhelt: kötelezővé vált többek között a sárga autó, a bankkártyás fizetés és a szigorú műszaki megfelelés.

A budapesti taxisok az elmúlt években többször is utcára vonultak, de a gyakori félreértéssel szemben, a szakma nem a hatósági árak ellen tiltakozott, még akkor sem, ha egyes fuvarozók érdekeinek a szabadáras szolgáltatásnyújtás jobban megfelelt volna:

  • 2016-ban az Uber ellen tiltakoztak, és napokra megbénították a belvárost;
  • 2022-ben és 2024-ben az infláció és az emelkedő költségek miatt követeltek tarifaemelést;
  • 2025-ben pedig az Erzsébet híd lezárásával demonstráltak.

A szakma szerint az infláció teljesen felemésztette az elmúlt évek díjemeléseit, ezért továbbra is szükség van korrekcióra.

A másik oldal szerint a fix ár már gátolja a versenyt

A Gazdasági Versenyhivatal és több piacpárti közgazdász szerint ugyanakkor a jelenlegi modell hosszú távon fenntarthatatlan, és erre már évekkel korábban figyelmeztettek.

A kritikusok szerint a szabadabb árképzés:

  • olcsóbb utazást hozhatna a kevésbé forgalmas időszakokban,
  • csökkenthetné a csúcsidős taxihiányt,
  • és innovációra kényszerítené a szolgáltatókat.

Szerintük a modern alkalmazások már most is képesek előre fix végösszeget mutatni az utasoknak, ami kiszámíthatóbbá teszi az utazást, miközben megszünteti a kerülőutakból vagy a dugókból adódó vitákat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
