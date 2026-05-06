UHT-tejet hívtak vissza: ne fogyassza el, ha ilyet vett!

A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az alábbi termék képe illusztráció! / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az érintett termékek adatai

Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%

Kiszerelés: 1 L

Minőségmegőrzési idő: 2026. 03. 14.

Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o

Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.

Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi – írta cikkében az Origo.