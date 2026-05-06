UHT-tejet hívtak vissza: ne fogyassza el, ha ilyet vett!
A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT tej 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítésre.
A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termékek adatai
- Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%
- Kiszerelés: 1 L
- Minőségmegőrzési idő: 2026. 03. 14.
- Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o
- Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.
- Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi – írta cikkében az Origo.
