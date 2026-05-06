UHT-tejet hívtak vissza: ne fogyassza el, ha ilyet vett!

A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT tej 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítésre.
2026.05.06, 14:15
Frissítve: 2026.05.06, 14:27

A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az alábbi termék képe illusztráció! / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az érintett termékek adatai

  • Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%
  • Kiszerelés: 1 L
  • Minőségmegőrzési idő: 2026. 03. 14.
  • Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o
  • Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi – írta cikkében az Origo.

